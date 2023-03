Con un estatus comercial cada vez más cerca de otras solistas españolas como Rosalía o Aitana, Ana Mena lanza este viernes su primer gran disco, en el que se reconoce como "diva doliente" fruto de influencias que van de Jeanette a Ariana Grande pasando por las folclóricas a las que versionaba de niña.

"Este álbum es una actitud, un poco como un meme con el que te ríes un poco de ti mismo al tomarte las cosas con más intensidad de la cuenta y romantizar el drama", explica a EFE esta artista malagueña ante la salida al mercado tras una larga espera de 'Bellodrama' (Sony Music). Cinco años han pasado desde la publicación de 'Index' (2018), que fue en sus propias palabras "el debut de una chica que canta desde pequeña y que ama la música pero que aún estaba por conocerse", con un conglomerado de canciones lanzadas previamente "pero sin concepto ni un sonido común".

"No le encontraba sentido a hacer otro álbum hasta que no descubriera más cosas de mí misma y el sonido con el que dijera: "Esta soy yo", revela Mena (Estepona, Málaga, 1997), que sintió esa llamada por fin hace dos años. La persistencia de aquella niña que comenzó a hacer sus pinitos musicales en un canal autonómico, que trabajó después a las órdenes de Pedro Almodóvar en "La piel que habito" y que fue Marisol para la televisión, por fin pareció dar en el blanco en lo musical tras girar la vista hacia Italia en vez de hacia Latinoamérica con 'Se iluminaba' junto a Fred de Palma y 'A un paso de la luna' con Rocco Hunt.

"De Málaga para el mundo", como proclamaba en esos temas, se convirtió en la artista española que más copias había despachado nunca en Italia, pero aún quedaba por ver una evolución más en su búsqueda de estilo desde ese italorreguetón al versionar un corte bien distinto, 'Musica leggerissima' de Colapesce Dimartino. "Con 'Música ligera' sentí que hubo un cambio, que llegamos a un público más adulto, y es que las buenas canciones las entiende todo el mundo. Yo misma me enamoré desde que la escuché y me ayudó a conocerme y a saber qué es lo que soy y por dónde quiero tirar", cuenta de este sencillo.

Más recientemente ha visto la luz otro tema importante, 'Me He Pillado x Ti', en el que canta con Natalia Lacunza tras lanzarle la propuesta en la última cena de Los40 Music Awards. "La tenía escrita desde abril de 2021 y siempre percibía que a su voz le iba a ir increíble porque también tiene mucho terciopelo al cantar, además de que me encanta su música y su perspectiva de las cosas. ¡Y es la artista que más fácil me han puesto nunca las cosas a la hora de colaborar!", destaca.

Todo ese recorrido artístico ha quedado recogido en 'Bellodrama', un "álbum largo para los tiempos actuales" como ella misma reconoce, porque junto a una decena de canciones nuevas como 'Un clásico' o 'Lentamente' no ha querido dejar fuera todos aquellos éxitos que contaron con el favor del público y la han traído hasta aquí. "No me gustan las etiquetas, porque hoy estoy con 'Música ligera', pero mañana de repente hago 'Las 12' y quiero tener la libertad de seguir navegando entre estilos que me gustan. Una artista tiene que divertirse y experimentar", defiende quien se reconoce admiradora de Ariana Grande, pero también del flamenco de Diego El Cigala y Niña Pastori o "del de la feria y los rebujitos" a lo Andy y Lucas.

Para entender mejor la filosofía de 'Bellodrama', que califica como "el disfrute de la melancolía", Mena publicó una variopinta lista de Spotify bajo un perfil llamado "La diva doliente" en la que aparecen Luis Miguel, La Oreja de Van Gogh o 'Corazón de poeta' de Jeanette. "¡Me encanta! Mi padre me ha puesto mucha música de los 70, que es mi década favorita, por eso también está Mina", explica la artista, consciente de que estas influencias no parecen tener relación unas con otras. "Para mí lo importante son las historias que cuentan, porque soy fan de las historias", insiste.

El destino ha querido que entre los muchos discos que se publican este viernes, además del suyo esté "RR", el EP de Rosalía y Rauw Alejandro, una competencia que asegura no temer. "Esto no me lo tomo como una competición. Llevo trabajando dos años en este álbum y lo único que quiero es que vea la luz ya para arrancar a hacer conciertos. Por otro lado, es un álbum pop y entiendo que igual no es el típico disco que te hace un 'top 10' en Spotify, porque no es urbano y necesita tiempo", señala.

Entre esos "shows" que aguardan, hay uno muy especial que supondrá su debut en el Wizink Center de Madrid el próximo 9 de septiembre, mientras acaricia otros deseos, como llevar su gira fuera de España o publicar próximamente su primer disco íntegramente en italiano con temas nuevos.