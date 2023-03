Los años oscuros de la mujer

‘La mujer y su hogar’, obra de Matilde Ruiz García, Inspectora de Enseñanza, es uno de aquellos casposos y carpetovetónicos libros que se publicaban en los años 50 con todos los beneplácitos que la censura exigía, Nihil obstat del licenciado Marcelino Martínez, Imprimátur de un tal Luciano, Arzobispo de Burgos, Mandato de su Excelencia Reverendísima Arzobispo Mariano Barriocanal y Aprobación del Consejo Nacional de Educación. ¡Ahí es nada! Y en la contraportada leo un literal dedicado a las maestras que utilizaban el libro: «Las niñas que reciban estas enseñanzas de la buena ama de casa deben conocer la doctrina de la Iglesia sobre el santo matrimonio, el discurso pontificio ‘La vocación del hogar’ y la Encíclica Casti Connubii». Y pues la cosa promete, acudo al índice con la morbosa curiosidad que tiene uno, y sus capítulos anuncian lo peor: ‘La reina del hogar’, ‘Vigila tu cuerpo y enriquece tu espíritu’, ‘Orden y limpieza de la casa’, ‘Modestia en tus vestidos’, ‘La limpieza, el planchado y la compra’, ‘La atención a tu marido’, etc.

En aquellos 50, la mujer estaba acorralada. Lo estaba por los seriales lacrimógenos de Guillermo Sautier Casaseca; por el consultorio melodramático y sentimental de doña Elena Francis que capitaneaba el periodista Juan Soto Viñolo con cargo a unos conocidos laboratorios de productos de belleza; por las pláticas radiofónicas, admonitorias y de descarado adoctrinamiento del Padre Venancio Marcos, que con sus ‘Charlas de orientación religiosa’ divulgaba los principios morales del nacionalcatolicismo. Y estaban luego los infumables culebrones de Corín Tellado, los tremendos folletines de la radio novela y la literatura en papel cuché de los quioscos que creaba los mitos del imaginario rosa, el ideal de la familia monogámica y el llamado ‘rearme moral’. Y estaba, por supuesto, el teatro melifluo y sentimental de Radio Madrid, con el inefable Pedro Pablo Ayuso y las dos Matildes, Vilariño y Conesa, que deleitaban a las féminas con ‘Ama Rosa’, ‘Simplemente María’ o ‘La fierecilla domada’.

Contra viento y marea, por activa y pasiva, se defendía la familia, –sagrada familia-, como único lugar donde la mujer podía realizarse. El casorio era, eso decían, su única posibilidad, si no se quedaba para vestir santos, de ser lo que era, mujer, esposa y madre. La iglesia prohibió en aquellos días a las mozas la práctica del cheek to cheek, el baile agarrado, particularmente la samba, el bugui-bugui y los lánguidos boleros de Machín que favorecían el toqueteo. Algunos boleros también advertían –de cachondeo, por supuesto- del tremendo peligro que denunciaban los obispos: «Niña Isabel ten cuidado, donde hay pasión hay pecado».

En aquella ejemplar España que se autoproclamaba reserva moral de Occidente, imperaba la cultura machista. El hombre era el señor y amo de la casa, mientras ella, la mujer, era la esposa abnegada y sumisa, descanso del guerrero al que tenía la obligación de apagar su concupiscencia. Y tronaban los púlpitos en las iglesias con estadísticas inapelables: «Un 99 % de los condenados al Infierno, -decían- lo son por pecados de impureza». Al tiempo, evocaban el evangélico ejemplo de Marta y María, hacendosa una y servicial la otra.

La sección Femenina

Y por si fuera poco, la puntilla de aquel pandemónium la ponía la Sección Femenina de la Falange, donde matronas de manifiesta mala leche y torcida mente le exigían a la mujer que fuera católica, sacrificada, obediente, generosa, disciplinada, patriota, hogareña, alegre, sufrida y leal. Pilar Primo de Rivera nos deja un texto tremebundo y revelador: «La primera idea de Dios fue crear al ‘hombre’ a su imagen y semejanza. Sólo después, viendo que Adán se aburría, dijo aquello de ‘no es bueno que el hombre esté solo’, y de una costilla del varón sacó a la mujer y se la dio a Adán. Como regalo y complemento. Para que le hiciera compañía. A partir de aquí, por tanto, el hombre tiene su autoridad delegada del mismísimo Dios que ha reservado para él la fuerza, la valentía y el talento. Las mujeres nunca descubrimos nada. Lo único que podemos hacer es interpretar al hombre mejor o peor y, sobre todo, ser continuadoras de la raza. Ser madre es el mejor modo que tiene la mujer de servir a la patria, darle hijos y hacer de ellos héroes como Indíbil y Mandonio, el Cid Campeador y Viriato, patriotas dispuestos a dar la vida por España».

A partir de aquí, que las madres y esposas de aquellos años no acabaran en el frenopático fue un verdadero milagro. Dejémoslo. Sucede, sin embargo, que cuando hoy se critica con auténtico cabreo la falsa moralidad y el maltrato que tuvo la mujer aquellos años, relegada en todo a un papel secundario, hay quien dice que aquella situación no puede sacarse de contexto, que no puede juzgarse con la perspectiva de hoy. ¡Y una mierda!, con perdón. Lo que se dio con el imperante nacional-catolicismo fue un retroceso aberrante.

Hagamos memoria. Veníamos de los años de la República que había abolido obsoletas instituciones, arrinconado viejos prejuicios y estrenado una nueva moral liberal. Tuvimos la Institución Libre de Enseñanza y las Misiones Pedagógicas, con mujeres de talla hoy olvidadas, Clara Campoamor, María de Maeztu, Maruja Mallo, Margarita Xirgu, Teresa Claramunt, Emilia Pardo Bazán, Carmen Conde, María Teresa León, María Zambrano, Rosa Chacel y Remedios Varo. Entre muchas otras. Es lamentable que tengamos que celebrar un ‘Día de la mujer’ para recordarlo.