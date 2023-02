Siete décadas de fiesta en Ibiza a través de los carteles de las discotecas

El recorrido comienza con una tarjeta de Mar Blau, la considerada primera sala de fiestas de Ibiza, que estaba en la bahía de Portmany. Aunque sobre esto hay debate, porque Mar Blau abrió en 1951 como pensión, mientras que Ses Voltes lo hizo en el 52, pero ya como sala de fiestas. Un año arriba o abajo, el caso es que ahí está el germen de la llamada ‘isla de la fiesta’.

Así lo atestiguan los alrededor de 200 anuncios, carteles o pósteres que componen la muestra que se abre esta tarde, a las 20 horas, en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Desde salas más pequeñas como el Nito’s, Play Boy, Sa Gavia o el Club Yeyé de los 60 y 70, representadas con sus anuncios en Diario de Ibiza, otras muy conocidas como el Kiss, Angel’s, Glory’s, Studio 64 o el Kaoos, hasta los mastodontes desde los 80, como Pacha, Ku, Amnesia, Space, Es Paradís, DC-10, Edén o Privilege. Y también de fiestas legendarias, como la Flower de Pachá, la espuma de Es Paradís o el Brasil de Ku.

Es una muestra de los más de 500 avisos de salas que Pep Pilot ha recopilado a lo largo de su vida. «Muchos son auténticas obras de arte», señala el presidente de la asociación Retro, que organiza la muestra junto al Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza. «La mayoría son originales, pero también hay algunas reproducciones. Las primeras son de los años 50 y las últimas del pasado año. He ido guardando las que más me gustaban en las últimas décadas y un día me di cuenta de que era algo que había que mostrar. Y cuando se lo conté a algunos amigos me regalaron muchas más que no tenía, así que ha quedado muy bien, es una exposición muy completa», explica Pilot.

No será solo una exposición. La jornada de hoy comenzará a las 18.30 horas en el Centro Cultural Cervantes con un homenaje a varios de los diseñadores gráficos de los carteles más divertidos, originales y artísticos que se hicieron muy populares y que influyeron a clubs de todo el mundo. Los homenajeados serán Uro -que trabajó para Ku y falleció joven-, Joan Alegret, Nasel -autor de pósteres de Locomía-, Carlos Genicio, Dodi Santerre, Rom-Ero, Pep Monerris Bagaix y Elena Tur, Jesús de Miguel, Esteban y Álvaro Jiménez de Gráficas Margen, Óscar Ferrer y la recordada Sola, de Las Dalias. Aunque en la muestra habrá carteles de otros, como el alemán Baron, que trabajó mucho para la discoteca Kiss de Platja d’en Bossa. El acto será presentado por el periodista y gestor cultural Jordi Sellas y contará con la presencia del veterano locutor Mariscal Romero.

La exposición de cartelería estará acompañada también de fotografías de Toni Riera, pieza clave para crear el imaginario de Pacha.

Festivales y conciertos

También hay carteles de algunos de los festivales celebrados en la isla, entre los que llaman la atención los primeros, como el del año 1968 en el Portal Nou de Dalt Vila, el Ibiza Hi-Fi Festival, al que Pilot llama «el primer macrofestival internacional de Ibiza», con artistas como Salomé, Torrebruno, Alberto Cortez, Luciana Wolf y Nina & Frederik, además de los ibicencos Es Amics y el ball pagès de Aires de sa Talaia. «Fue del 8 al 15 de junio y en julio de ese año 68 hubo otro ya más local con grupos como Los Simbas, Los Diana, Es Amics, Es Trons o Los Dandys», cuenta el coleccionista.

Y las joyas de la corona, los carteles de leyendas del rock que han tocado en Ibiza, como el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, en el Heartbreak Hotel de Cala de Bou, Joe Cocker y Billy Preston en el desaparecido hipódromo de Can Bufí antes de que se convirtiera en el Glory’s, o los Blues Brothers, que tocaron en un Flower Power en el 50 aniversario de Pacha. Arte gráfico al servicio de la nostalgia.