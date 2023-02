Confesiones de un aficionado

En una de mis visitas diarias al videoclub, en el año 1993, me encontré con el VHS de ‘Reservoir Dogs’. La alquilé tantas veces que la propietaria del negocio acabó regalándome una copia. Ya en pantalla grande, me impresionaron ‘Pulp Fiction’ y ‘Jackie Brown’. Yo era todo un fan. Pero cuando empecé a hacerme mayor, para poder seguir disfrutando de su cine buscaba excusas. Las encontraba en las referencias a otras obras, en el hecho de compartir gustos con este señor. Y las necesitaba hasta para esas primeras películas que tanto me habían impresionado. Llegada la de los nazis, la cosa ya no tenía ningún interés, y por mucho que me guste Corbucci, yo no vuelvo a soportar ‘Django desencadenado’. Eso sí, para ‘Jackie Brown’ nunca necesité de ninguna excusa: sigue siendo maravillosa.

Ya en 2019, Tarantino estrena ‘Érase una vez… en Hollywood’, y yo salgo del cine entusiasmado. Todos sus rasgos de estilo están, pero con una naturalidad que hasta ese momento faltaba. Aquí se habla de cine. Y también de televisión. Y de dos amigos. Esta es distinta a las demás. Y la gran diferencia que tiene con el resto de sus películas es que hay un imaginario visual propio. Tarantino no vio el Hollywood de finales de los 60 a través de una pantalla. Él creció allí, y es eso lo que describe en el primer capítulo de sus ‘Meditaciones de cine’. Tarantino disecciona el cine americano de los años 70 con la misma vehemencia con la que en sus películas se habla de hamburguesas o de cazar judíos, dos temas que me interesan bastante menos que las carreras de Peckinpah, Siegel, De Palma o incluso de Silvester Stallone. A él le debe pasar lo mismo. A estas alturas nadie va a decir que no es un buen cineasta. Lo que sí digo es que es mejor crítico. Y que es mejor comentarista. También, mejor espectador. Por mí, que haga la décima, se retire, y se dedique a escribir más libros como este.