Bertrand Russell, rebelde con causa

«Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos en hacer imposible lo posible». Bertrand Russell

Lord Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) fue un hombre de una curiosidad ilimitada y una preparación intelectual poco común, al que la historia del pensamiento reconoce como uno de los matemáticos y filósofos más influyentes del siglo XX. A pie de calle, sin embargo, es su insobornable activismo antibelicista el que le ha dado popularidad. En 1916 es multado por negarse a alistarse y participar en la Primera Guerra Mundial. Por sus convicciones pacifistas pierde la cátedra en el Trinity College de Cambridge y es encarcelado dos veces, una de ellas durante seis meses. En 1955 denuncia con Einstein el peligro de las armas nucleares y reclama de los líderes mundiales el desarme total. Durante la crisis del canal de Suez, en 1956, de opone a la intervención militar europea en Oriente Medio que califica imperialista y anacrónica. En 1962 media en la crisis de los misiles de Cuba y denuncia la intervención norteamericana en Vietnam, creando con Sartre una comisión para investigar los crímenes de guerra. Y detalle insólito, al día siguiente de su muerte, se lee en la Conferencia Internacional de Parlamentarios que celebra en El Cairo una última declaración suya en la que condena la política agresiva de Israel con sus vecinos árabes, reclamando la retirada israelí a las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días. ¡Genio y figura! Con méritos sobrados se le concedió en 1995 el Premio Nobel de la Paz.

Siendo importantes sus aportaciones en filosofía analítica, epistemología, filosofía del lenguaje y lógica matemática, campos que dominaba, desde su adolescencia está siempre con la pluma en la mano y ello explica el inmenso legado de su escritura, más de 50.000 páginas en borradores, sin apenas correcciones, en los que hoy se sigue trabajando para interpretar su pensamiento. Es muy posible que todo ello, -su relevancia como filósofo y su protagonismo socio-político a favor de la paz- influyera más que su ‘Teoría de Conjuntos’ y su ‘Principia Mathematica’ para que se le concediera en 1950 el Premio Nobel de Literatura. Cabe decir, no obstante, que al margen de textos científicos, tiene una obra literaria variada, ingente y significativa, títulos como ‘Ensayos escépticos’, ‘Viaje a la revolución’, ‘Nuevas esperanzas para un mundo transformación’, ‘Elogio de la ociosidad’, ‘Ensayos impopulares’, ‘La educación y el orden social’, ‘Pesadillas de personas eminentes’, ‘Satán en los suburbios’, ‘La conquista de la felicidad’, ‘Misticismo y lógica’, etc. Un aspecto que sorprende en Russell es su afán divulgador, su modestia, humor y pragmatismo, -todo muy inglés, cabe decirlo-, que lo mantiene siempre con los pies en el suelo. Lo demuestra el hecho de que pregunte por qué es desgraciada la gente, cuáles son las causas de la felicidad y que dedique sustanciosos textos a cuestiones tan cotidianas como el entusiasmo, los afectos, el trabajo, la familia, el esfuerzo, los intereses, la fatiga, la envidia, la culpa, el miedo a la opinión pública, la competencia, etc.

El talante sincero y directo de Russell queda claro en el prólogo que hace en ‘La conquista de la felicidad’: «En las páginas que siguen no se encontrará profunda filosofía ni concienzuda erudición. Mi propósito es hacer algunas observaciones que me parecen inspiradas por el sentido común. Todo el mérito que atribuyo a las recetas que ofrezco al lector consiste en que están confirmadas por mi propia observación y experiencia y en que han aumentado mi propia felicidad siempre que he procedido de acuerdo con ellas. Me atrevo a esperar que algunos de los muchos hombres y mujeres que son desgraciados sin quererlo, encuentren su situación diagnosticada y sugerido el método de escape. He escrito este libro en la creencia de que mucha gente desgraciada pueda ser feliz mediante un esfuerzo hábilmente dirigido». (Por increíble que parezca, un auténtico libro de autoayuda).

Un segundo título en el que Russell se desnuda y en el que descubrimos su lucidez lo tenemos en ‘Por qué no soy cristiano’. Se trata de 14 ensayos en los que rebate, punto por punto, los argumentos tradicionales que esgrime el cristianismo en la defensa de sus dogmas. Son textos que amplían la celebrada discusión que Russell, desde una posición agnóstica, lógica y neopositivista, mantuvo en la BBC con el jesuita F. C. Copleston, prestigioso profesor de Metafísica que defendía sus puntos de vista desde los postulados de la filosofía escolástica clásica. El debate se difundió en todo el mundo y tuvo una enorme repercusión social. La exposición de Russell, -una de las más convincentes que un no-creyente ha hecho desde los tiempos de Hume y Voltaire- tiene un interés especial si tenemos en cuenta que en su juventud fue profundamente religioso y que su postura no es de ataque ni defensa. Tampoco trata de convencer a nadie. Expone sencillamente lo que piensa y, eso sí, rechaza como ilógicas todas la pruebas racionales de la existencia de Dios. En la conversación sorprende descubrir a un padre Copleston lleno de soberbia racionalista, mientras Russell, agnóstico y benevolente, hace gala de una humildad empirista, no exenta de ironía y humor.

La razón y Dios

Lo que Russell hace es demostrar que están fuera de razón las pruebas filosóficas de la existencia de un Dios, del que, en todo caso, sólo se puede hablar desde la fe. Dice también que Dios es inconcebible para la razón, porque si se pudiera conceptualizar no sería Dios.

En el extremo opuesto al ‘Por qué no soy cristiano’ de Russell, José Antonio Marina, excelente filósofo también, publicó hace unos años ‘Por qué soy cristiano’, donde conviene con Russell en que el hecho religioso y la cuestión de Dios quedan fuera del ámbito de la ciencia y la filosofía, y sólo tienen cabida en la vivencia. «Voy a fiarme y a ver qué pasa», comenta Marina. Acaba, por tanto, en una confesión de confianza pascaliana, «creo porque quiero y necesito que Dios exista». Se reconoce, en fin, que la religión no explica la realidad y no resuelve el problema del Mal ni tampoco el silencio de Dios. «Cabe vivir como si Dios no existiera–dice Marina-, pero en el amor que nos hace mejores». Russell estaría de acuerdo.