Amelie Nothomb. Un pelotón de fusilamiento

Vladimir Nabokov contaba en su famoso ‘Curso de literatura rusa’ (editorial DeBolsillo) la historia del pelotón de fusilamiento ante el que habían llevado a Fiódor Dostoyevski por divulgar documentos antigubernamentales. La justicia del zar le condenó a muerte, pero solo en el último momento, después de que los fusileros tirasen de los cerrojos para cargar las armas y apoyasen las culatas contra sus hombros, se leyó la sentencia por la que le condenaban a cuatro años de trabajos forzados en Siberia y que la pena de muerte había sido revocada. Un siglo más tarde, en el XX, García Márquez comienza la narración de su obra cumbre, ‘Cien años de soledad’, frente a un pelotón de fusilamiento, y en el XXI, Amélie Nothomb comienza su novela ‘Primera sangre’ con su padre, el diplomático belga Patrick Nothomb, frente a otro pelotón de fusilamiento, este en la ciudad congoleña de Stanleyville durante la crisis de los rehenes de los años sesenta en la etapa de descolonización de África.

Amélie Nothomb, pseudónimo de la baronesa Fabienne-Claire Nothomb como reconocida escritora belga en lengua francesa, nos presenta su novela vigésimo novena donde narra los orígenes de su padre, destacado diplomático de Bélgica, embajador en diferentes países asiáticos y que llevó a la autora a vivir su infancia en países como Japón y China. La editorial Anagrama ha publicado ampliamente en España la obra de Nothomb en las dos principales lenguas de nuestro país, el español y el catalán.

Pocas novelas cortas han llenado con tanta intensidad cada página, se trata de una novela de aprendizaje, o Bildungsroman como dicen los alemanes, donde un pequeño huérfano nieto del barón intelectual de las Ardenas, Pierre Nothomb, aprende a vivir siendo hijo de una aburguesada madre esnob que renuncia a ejercer propiamente como madre para no perder su intensa vida social, y que el niño, contra la voluntad de su abuela materna, ha de pasar veranos y navidades en el austero palacio del barón en Pont d’Oye, de una austeridad propia de Don Quijote, es decir, con más libros que comida, pero que a pesar de ello entusiasma al niño forjando su carácter, no solo intelectualmente, sino también socializándose con el resto de niños de la familia que carecen de su pátina de candidez.

‘Primera sangre’ es un flashback de veintiocho años, es decir, no es una historia lineal, sino que comienza en el momento de la crisis de los rehenes del Congo, y que frente a los fusiles que apuntan al protagonista, que es el narrador, le viene de golpe todo el recuerdo de su vida, su amor no suficientemente correspondido por su madre y el gran descubrimiento de su abuelo y la familia Nothomb en los bosques de las Ardenas, tras el fallecimiento de su padre. La autora, que utiliza un sencillo estilo directo para contar la historia, escribe con un vibrante ritmo narrativo que provoca una lectura ágil. Digamos, que hasta la mitad de la novela la narración se detiene en la vida del niño, y que posteriormente avanza con más rapidez la adolescencia, la etapa universitaria, y los inicios del protagonista como diplomático en el Congo, una etapa que recuerda, en cierto modo, al libro reportaje del periodista Ryszard Kapuscinski ‘Un día más con vida’ (Anagrama) en la guerra de Angola, en los años setenta, tras la Revolución de los Claveles en Portugal, donde Kapuscinski maneja un discurso narrativo que hace de su libro una narración novelística de no ficción.

Amélie Nothomb incluye algunas citas literarias que recuerdan la literatura expandida, aunque sin llegar al punto de Vila-Matas, como pudimos leer en su última novela ‘Montevideo’, pero, sobre todo, en Nothomb se aprecia una técnica final que recuerda al cuento, es decir, logra un clímax seguido de un giro de narrativo con el que hacer suyo al lector. No obstante, el hecho de que la novela sea corta y su técnica final, no cuestiona que sea propiamente una novela, pues esta no focaliza el lugar, el tiempo, ni utiliza a los personajes de manera plana, es decir, la novela pasa del Congo a Bélgica, transcurre a lo largo de veintiocho años, y los protagonistas tienen las luces y sombras que les redondean.

Hay una anécdota significativa en la novela, cuando uno de los personajes, Jean, uno de los hijos del barón Pierre Nothomb que critica la obra poética de su padre y dice que la poesía no tiene por qué ser ampulosa y que «solo a los imbéciles de su entorno puede gustarles semejante basura», y con lo cual, sin ninguna duda, la autora nos hace reflexionar sobre por qué los poetas actuales rehúyen la rima y el lenguaje ampuloso que rechinan al lector moderno como un canon de siglos pasados.

Un último punto interesante en estos últimos años son dos Premios Nobel de Literatura en lengua francesa, Patrick Modiano y la reciente Annie Ernaux, que también destacaron por sus novelas no muy extensas.