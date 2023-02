La biblioteca municipal de Can Ventosa acoge este jueves, 9 de febrero a las 20.15 horas, la presentación del poemario de Efraín Espinoza ‘Des del meu llaüt’, que ha sido editado por la editorial ibicenca Edicions Aïllades y es el número 15 de la colección Ones de poesia.

El libro, escrito originalmente en castellano, ha sido traducido al catalán por el poeta ibicenco Bartomeu Ribes, director de la colección y autor también del prólogo que acompaña el poemario, que cuenta con una imagen en la portada del desaparecido artista Mario Stafforini.

«La búsqueda de Efraín Espinoza no está en la temporalidad de las olas, sino en el interior de los mares, donde la calma es densa, donde está el centro de sí mismo y que al salir a la superficie, no intenta calmar la oleada, solo sale a depositar sus palabras turquesas en el alma de los buscadores de ninfas, temporales como ellos, perfumados de sal marina, que deambulan per otras embarcaciones sin encontrar su destino», señalan desde la editorial en una nota sobre la obra.

«La tormenta es poesía, el poeta es poesía, los mares son poesía, el llaüt es poesía. Y en estas condiciones no puede haber firmamento, la inmensidad y la universalidad no caben bajo un firmamento, pero si caben en la su temporalidad, en el su ser, en su poema», continúa la presentación del libro.

La presentación de ‘Des del meu llaüt’ correrá a cargo de Bartomeu Ribes en un acto que contará con la presencia del autor, que se ha desplazado desde Sevilla, donde reside en la actualidad, para la ocasión, así como del editor, Ramon Mayol. Habrá también una breve actuación en acústico de Mon&Marcel que interpretará la canción ‘Sol i llum’ inspirada en el poemario.

El libro se puede conseguir en les librerías y en la Plataforma literaria www.illes.cat.