La gran novela de la Guerra de Secesión

Si el confinamiento de 2020 ha dado pie a que hoy siga saliendo un caudal de proyectos convertidos en novelas, cuentos y ensayos, a la periodista y escritora norteamericana Margaret Mitchell (Atlanta, Georgia 1900-1949) le ocurrió algo parecido: tras lastimarse un pie en un accidente, en 1926, la inmovilidad le animó a emprender una aventura narrativa que culminaría una década más tarde, una novela que tituló ‘Lo que el viento se llevó’. Esta gran saga del Sur esclavista le depararía el Premio Pulitzer, el éxito del público y poco después una de las adaptaciones literarias al cine más famosas de todos los tiempos.

La editorial Reino de Cordelia acaba de presentar una nueva edición de este inmortal best seller con una nueva traducción de Susana Carral, acompañada por las conseguidas ilustraciones del madrileño Fernando Vicente, que ya ilustró con esta misma editorial ‘Poeta en Nueva York’ de Lorca y ‘Drácula’ de Bram Stoker, obra esta última que en 2015 obtuvo el 2º premio al Libro Mejor Editado en España.

Para convertir en ilustraciones la famosa novela de Mitchell, intercaladas en las más de 800 páginas de tapa dura de esta edición, Fernando Vicente ha tenido muy presente la película de 1939, de ahí que los protagonistas de la novela aparezcan con los famosos rostros de Vivien Leigh (Scarlett O’Hara), Clark Gable (Rhett Buttler), Olivia de Havilland (Melanie Hamilton) y Leslie Howard (Ashley Wilkes).

‘Best seller’ de calidad

La edición de Susana Carral, por cierto, respeta los nombres originales en inglés de los protagonistas, al contrario que la película y ofrece una versión más ágil. ‘Lo que el viento se llevó’ es, en efecto, un best-seller, que tuvo un éxito global apabullante y que aúna una trama trepidante en la que no falta nada -amor, drama, guerra, pasión, excelente ambientación histórica- en la línea de otros grandes éxitos de venta como la trilogía de los Mosqueteros de Dumas. En este sentido, se trata de un best seller de gran calidad, pues las ventas y la calidad -habrá que recalcarlo ante los suspicaces- no tienen por qué estar reñidas.

Cuestión aparte es la polémica surgida en Estados Unidos, al amparo de la última ola reaccionaria de revisionismo, ya que la obra, escrita hace casi un siglo, ofrece una versión edulcorada de la esclavitud.

Al igual que a nadie se le ocurriría censurar a Sófocles por crear a Edipo y su incorrecta familia, los lectores del siglo XXI son lo suficientemente maduros como para disfrutar de un gran libro como este sin que por ello caigan en la perdición. Lo dicho, disfruten.