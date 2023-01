El veteranísimo cantautor valenciano Paco Ibáñez será la excepcional apertura del nuevo ciclo de espectáculos 'L'Illa a escena' de Formentera para este primer trimestre de 2023, con su concierto '¡Nos queda la palabra!', con el que lleva meses de gira por toda España. Será el sábado 4 de marzo a las 20.30 horas en la Sala de Cultura de Sant Francesc (cine).

"Convertido en un icono de la lucha por la verdad y la libertad, internacionalista y embajador de la poesía al mundo, el artista, de 88 años, ofrece un concierto que es una propuesta de amor y dignidad, creando un espacio donde reivindica el humanismo ante la barbarie del siglo XXI. Traje negro, guitarra en la mano y rodeado de excelentes músicos, sobre un escenario de bella y sobria escenografía, Paco Ibáñez nos regala canciones de amor, de puro existencialismo, de lucha y resistencia, que enlazadas con los ritmos de los instrumentos y la fuerza de la poesía, evocarán la crudeza y la tristeza, pero también la ilusión, el amor y la esperanza. Al recital encontraremos una eclosión de bellas canciones que este año verán la luz en el nuevo disco, así como las reediciones de sus álbumes más emblemáticos. El concierto será la apertura del Barnasants en Balears", señala el consell de Formentera en una nota.

"En total, se han programado ocho espectáculos de contenido muy variado con propuestas teatrales para niños y público adulto; también hay conciertos y propuestas musicales que tienen en cuenta nuestras tradiciones como es la V Cantada Pagesa”, según ha explicado la consejera en funciones de Cultura, Vanessa Parellada.

El segundo espectáculo, 'Las Cotton', es una obra de teatro con títeres de la compañía Anita Maravillas. Se trata de un espectáculo familiar a partir de los cinco años.

La pieza teatral relata como la familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces de la ciudad, entre las telas, los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros desconocidos. Pero esta vez no están solas y se lanzarán con fuerza hacia el deseo de ser felices.

La obra se representará el sábado 11 de febrero a las 18 horas en la Sala de Cultura. Su duración es de 50 minutos.

V Cantada Pagesa

El último espectáculo de febrero, el sábado 18 a las 20 horas, se ha programado la V Cantada Pagesa, a cargo del área de Música tradicional de la Escola de Música i Dansa de Formentera. Una veintena de alumnos de Xomeu Joan interpretarán una cantada muy especial con cant pagès redoblat, cant glosat, en solitario, en diálogo y en grupos. “Con esta actuación queremos que la tradición oral no se pierda y se transmita a nuevos cantores, así como en la población en general, que está invitada a este concierto gratuito”, ha destacado la consellera.

Esta actuación se complementa con un taller de instrumentos de Música Tradicional a cargo de Vicent Ferreret, que tendrá lugar el mismo sábado 18 de febrero a las 12 horas en la Sala de Plenos del Consell. La entrada también será libre.

Dia de les Illes Balears

El miércoles 1 de marzo a las 20.30 horas en la Sala de Cultura se representará la obra de teatro 'Nomeolvides', con motivo del Dia de Balears. La obra habla de un sobrino que recuerda a un tío que murió hace unos años. El día fatídico quedó grabado en familiares, amigos y vecinos. Para homenajearlo empieza un viaje por la vida de su tío. Y sin darse cuenta el sobrino pasa a ser el objeto de la historia, y recuerda. 'Nomeolvides' habla de una vida feliz, luminosa, de juegos, de despertares, pero también de losas, de recuerdos escondidos, de obligaciones y de homosexualidad. El tío tenía una gemela, la madre del protagonista. 'Nomeolvides' retrata también la pérdida, de los que marchan y de los que quedan. Según los protagonistas, la obra es un canto a vivir la vida y un clamor en la libertad.

El segundo espectáculo de marzo, el sábado 4 a las 19.30 horas en la Sala de Cultura, es 'Arrels d'ara', un concierto de la artista ibicenca Ángela Cervantes, también organizado con motivo del Dia de Balears. Junto con Manel Fortià, contrabajista, y Carlos Monforte del Cid, violinista y percusionista, harán hincapié en la memoria que deja la tierra y cómo todo el mundo carga sus raíces a través de unas canciones que mezclan poesía y tradición.

En el mes de marzo habrá un nuevo espectáculo infantil, 'Baby Esferic', de la mano de la compañía Aboon Teatro, el 11 de marzo a las 18 horas en la sala de Cultura. Se trata de un espectáculo para bebés. 'Baby Esferic' es un homenaje en la Tierra y a sus herederos. Habla de la magia que nos une en el planeta y a sus habitantes a través de diferentes historias y paisajes. Dirigido a bebés de 6 meses hasta niños de 4 años. "Una obra que hará también las delicias de toda la familia", señalan desde el Consell.

Recital del Día de la Mujer

El sábado 18 de marzo tendrá lugar el 'Recital dones al piano', con motivo del Día de la Mujer. El recital tiene la finalidad de dar visibilidad a compositoras eclipsadas en la historia de la música a través del piano, a cargo de la pianista Anabel Márquez Falero. Tocará piezas de compositoras icónicas como Elisabeth Jacquet de la Guerre, Marianne von Martinez, Fanny Mendelsson, Clara Schumann, entre muchas otros.

El trimestre se despedirá con la obra de teatro '¿Cuándo viene Samuel?', propuesta de la compañía Ultramarinos y que se representará el sábado 25 de marzo a las 20.30 horas en la Sala de Cultura. Esta obra está dirigida a todos los públicos. Ha pasado por diferentes festivales; entre ellos Fetén, donde ganaron el premio al mejor espectáculo 2022. Habla sobre dos hombres que esperan jugando junto a un columpio la llegada de Samuel para celebrar una fiesta. En una ocasión, pasa el Señor Profesor, que les da la lección y marcha. Mientras tanto, el tiempo pasa y no deja de pasar, no acaba nunca de pasar, nunca. Así, siguen jugando, esperando otro día más. Después se preguntan: y si hoy ya fuera mañana? Subidos al columpio, tal vez pueden escapar.

Precios y entradas

Los espectáculos dirigidos al público infantil tienen un precio de 4 euros y los espectáculos para el público adulto de 7 euros. Las personas en situación de paro y autónomos sin actividad, jubilados, menores de 25 años, familias monoparentales y familias numerosas tendrán una bonificación del 50% de descuento en el precio de las entradas. La V Cantada Pagesa y el 'Recital dones al piano' serán gratuitos. Las entradas se podrán adquirir a www.entradesformentera.cat a partir del viernes de la semana anterior de cada espectáculo. También se pueden adquirir media hora antes de cada espectáculo en las taquillas.