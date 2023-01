La Biblioteca municipal de Can Ventosa ha organizado en la sala Caganius una exposición bibliográfica de cuentos y personajes relacionado con el inglés y la cultura inglesa. La muestra, que se puede visitar durante todo el mes de enero, está compuesta por unos cincuenta títulos en esta lengua. La finalidad es hacer atractivo a los más pequeños el hecho de aprender otras lenguas y mostrarles que puede ser divertido.

Los libros

En la exposición se pueden ver títulos como ‘Inside my imagination’, de Marta Arteaga y Luzanna Celej; ‘Tom Sawyer, pirate’, de Pedro Gómez Carrizo ; ‘Petitusos’, de Mar Pavón y Joao Vaz de Carvalho; ‘Little old ladies’, de Charo Pita y Fátima Afonso; ‘What a lote of drops in the city!’, de Eva Montanari; ‘Mosquito’, de Margarita del Mazo y Roger Olmos, o ‘Walking through a world of aromas’, de Ariel Andrés Almada y Sonja Wimmer.

Además, en la sala Caganius de la Biblioteca se ha instalado decoración relacionada con la cultura inglesa como una cabina de teléfono de color rojo hecha con cartulinas, o letras colgantes donde se puede leer el nombre de la exposición ‘Y read in english’.