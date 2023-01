“Quiero darle una vuelta a Macaco y ofrecer algo único”

Elementos acústicos, con electrónica, pequeñas escenografías... y 'Vuélame el corazón'. Bajo este cóctel presenta el cantante Macaco su nuevo disco.

Inició una gira diferente, por el concepto de canciones y sobre todo por el contexto: los teatros.

Pienso que nunca tendré la oportunidad de hacer una gira igual. Es un concierto muy diferente a lo que siempre hago. Pero a raíz de la pandemia y de hacer algún concierto así más pequeñito, más intimista, decidí coger los temas de mi último disco y por supuesto los que todo el mundo espera escuchar y hacer una serie de conciertos por teatros. Probar una propuesta diferente, jugar con otros elementos más teatrales, una propuesta acústico galáctica porque hay elementos muy acústicos y también de electrónica; mucho más dinámico y con sorpresas que la gente nunca más va a poder escuchar en directo y que solo van a pasar en esta gira. Va a ser única y súper especial. Me hace tremenda ilusión, porque es diferente, con músicos alucinantes; hemos estado ensayando para hacer algo realmente muy único y especial.

Haciendo referencia a lo que decía, la pandemia limitó los conciertos y sus asistentes, ¿motivó esto que ahora en un concierto el público y mismo el artista busque algo más que las simples canciones?

Totalmente, la idea de estos conciertos es que tienes un contacto mucho más cercano, quizás por el espacio teatral en sí, pero por ejemplo yo, me gusta meterme entre la gente, y disfrutar y después estar ahí con ellos, y durante el concierto puede haber una interacción como mucho más potente, donde se pueden masticar las palabras de las canciones, donde se puede jugar con el público de una manera muy especial y única. Me parece muy mágico.

Que se produzca una mayor conexión y ‘feedback’ con el público más allá de los aplausos finales.

Sí, una conexión muy potente. Yo pude comprobarlo en esos conciertos durante la pandemia y ahora he querido darle una vuelta más a la rosca musical y ofrecer algo muy único en mi repertorio porque nunca lo he hecho. A la gente que le gusta Macaco va a alucinar.

El llevar a escena esta idea, reinventar lo que es Macaco, surgió de ti, de tu grupo...

Durante el verano, en festivales y después de esa gira por Latinoamérica, el contexto que buscaba era otro, y por eso los teatros. Que no quiere decir que la gente vaya a estar todo el rato sentada, para nada. Va a haber mucho dinamismo, van a pasar muchas cosas, van a cantar, van a ver pequeñas escenografías, pequeños juegos con los músicos... Me parece diferente.

¿Se reencuentras más con Macaco en estos conciertos más intimistas que en los festivales?

Siempre he sido un artista muy de festivales y cuando participo en uno sí que viene mucha gente a verme, pero todo hay todo ese repertorio que la gente me pide muchísimo que en los festivales no puedes hacerlo, pero por ejemplo temas más íntimos como 'Coincidir', que ha llegado a tener más de 300 millones de visualizaciones, que no son visualizaciones, son personas, pues siempre puedes jugar más en espacios como teatros.

En todos tus temas, tus discos, la lucha social ha estado presente. ¿Sigue siendo su leitmotiv o el menaje que quiere transmitir con su música?

Es algo intrínseco en Macaco y siempre estará. Pero en este disco quería hacer algo diferente, y es un disco conceptual que va sobre las relaciones y el amor, así que esos temas los aparqué, pero hay un montón de canciones compuestas que irán saliendo y tienen que ver con el medio ambiente como activista que soy, o más social y colectiva, que me encanta.

Este cambio de rumbo en Macaco también se nota en el formato, con muchas colaboraciones. ¿Qué busca en cada artista con el que colaboras?

La idea de este disco, aunque vaya sobre las relaciones, no es un disco de amor. Hay canciones como 'Quiéreme bien' que he grabado con Leiva que habla sobre el amor consciente, no sobre el cuánto te quiero. Hay canciones como la de Tanxugueiras que habla sobre la ruptura por el ego... Lo que sí pensé fue en o grabo todo colaboraciones o ninguna. Buscaba gente con mucha verdad, que le gustara la canción y que le apeteciera. Fue una experiencia muy buena.