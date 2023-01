Notas celianas

Como le ocurre al Vizconde Demediado de Italo Calvino, desdoblado en Gramo (el malo) y Buono (el bueno), en nuestras letras tenemos plumíferos que separan con manifiesta intencionalidad la persona que son y el personaje público que hacen de sí mismos. Será, digo yo, para hacerse notar, desconcertar al personal, disimular timideces, explotar descaros y, sobre todo, para vender libros. De puertas afuera, en calles, salones y entrevistas, exhiben una vis endiosada, heterodoxa y estrafalaria, aunque luego, en las distancias cortas, de puertas adentro, sean educadísimos, sensibles y tiernos, con los complejos y tics de cualquier hijo de vecino. Entre estos actores bipolares están, sin ir más lejos, entre otros, Valle-Inclán, Cela y Umbral. Hago esta observación porque aquí hablo de Cela, don Camilo, que, guste más o guste menos, en nuestras letras es uno de los grandes. Si no el que más. Lo curioso en él es que ya lo quisieron ‘importante’ al cristianizarlo como Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco del Jerónimo Cela y Trulock, una retahíla exagerada que don Camilo, para abreviar y para que no hicieran chistes con su patronímico sobrenombre, dejo sólo en Cela.

La biografía celiana ha dado en excesivo chismorreo y no entramos en ella. Del funcionario fiscalizador y mala leche que ejercía la censura franquista pasaríamos al senador de las primeras Cortes democráticas y al Marqués de Iría Flavia por designio real, que, como escritor, capítulo aparte, recibió todos los premios imaginables, entre otros, el Príncipe de Asturias, el Miguel de Cervantes y el Nobel de Literatura. El recorrido biográfico sería entretenido. Cela dio qué hablar con sus exabruptos y escatologías, -pudimos comprobarlo en su visita a Ibiza, cuando su disertación en Ebusus escandalizó a nuestras damas más finas; y era muy capaz, por otra parte, como él mismo aseguraba, de absorber por el tafanario, sin dejar gota, el agua de una jofaina. Cuestión de higiene y fortaleza cular.

Pero cada cual hace de su capa un sayo y el ‘hombre’ no nos importa para nada. Nos interesan algunos de sus textos. Y digo algunos, porque no hay quien le hinque el diente a sus más de 500 títulos que se comen, literalmente, cuatro metros lineales de biblioteca. Pero tenemos otros motivos de acotación. Sus obras principales, ‘La familia de Pascual Duarte’ y ‘La Colmena’, han hecho correr ríos de tinta y sobran comentarios. Las más experimentales, ‘San Camilo 1936’ y ‘Oficio de tinieblas’ me dejan frío, y de las entretelas del escritor, del Cela piel adentro, ya tenemos el magnífico retrato que hace quien podía hacerlo, Cela Conde, su hijo, en tiempos compañero de página en estos mismos papeles. Por todo ello, nos quedamos con el Cela que prefiero, el de sus apuntes carpetovetónicos y sus notas de vagabundeo por la piel de toro, a pie y mochila al hombro, género de su invención que nos ha dejado obras como’ Judíos, moros y cristianos’, ‘El gallego y su cuadrilla’, ‘Viaje a la Alcarria’, ‘Del Miño al Bidasoa’, ‘Primer viaje andaluz’, ‘Viaje al Pirineo de Lérida’, etc. Reivindico estos peripatéticos apuntes que nos dan el mejor Cela.

Apuntes carpetovetónicos

Como él mismo advierte, «el apunte carpetovetónico puede ser la clave de mi quehacer en el oficio. En él duerme el alcaloide de todo, o de casi todo lo que haya podido escribir» (Papeles de Son Armadans, 1959, OC., t. XX, p. 790). Los apuntes carpetovetónicos son lo más singular, personal y significativo que ha escrito Cela. Y el género que más le cuadra. Una escritura en la que derrocha libertad. Magistral en la caricatura, sorprende su capacidad narrativa y una prosa poética con anclaje en la tradición picaresca y cervantina. Con extraordinaria agudeza como observador, Cela recoge las distintas hablas y describe por lo menudo, en su trascendencia, paisaje y paisanaje. Todo ello acaba siendo una crónica impagable y un tratado antropológico de la España de posguerra. «El escritor es el notario de la conciencia de su tiempo y de su mundo, y a la conciencia hay que tomarle el pulso donde está, a ras de tierra». (La Galera de la Literatura, Ínsula, marzo 1951, p. 770). El lector de estas notas andariegas, no obstante, puede quedarse con sólo la cáscara, siendo que el relato tiene una implícita moralidad. Cela es agrio y mordaz porque le duele lo que ve. Su ironía, cinismo y cabreo, -también su humor-, tienen mucho de advertencia, denuncia y provocación, algo que el escritor hace sin disimulos en un país borreguil, donde el único discurso es el oficial. No puede extrañarnos que algunos de sus textos, prohibidos, tuvieran que ver la luz en editoriales sudamericanas.

El apunte carpetovetónico, hirsuto y sentimental, «agridulce bosquejo entre el aguafuerte y la caricatura», que no es novela, artículo ni cuento, sin más argumento que lo que el camino ofrece a la mirada, viene, como Cela dice, de las jácaras de Quevedo, del mismísimo Quijote, del Lazarillo, de Tormes Villarroel y Eugenio Noel, de los esperpentos de Valle, del Arte de putas de Moratín y, de las pinturas de Goya, Regoyos, Solana y Zuloaga, intencionadamente deformadas y exaltadas para dar la verdad, más allá de lo que a simple vista puede verse.

En el vagabundaje y el carpetovetonismo, -palabro que viene de los carpetos y vetones, tribus prerromanas de la vieja Iberia-, tenemos la violencia más descarnada y la ternura más humana, breves estampas de la vida anónima y rural de las áridas trochas castellanas. Lo que uno ve en Cela, en fin, es un esfuerzo titánico de realismo y rehumanización, lo más opuesto que cabe imaginar a la resignación. En ‘La rueda de los ocios’ (t. XII, OC. pp. 15-16), tenemos un texto clarificador que nos proporciona un buen cierre: «El novelista, hoy, tiene la obligación de desentenderse de madame Bovary y el deber de prestar atención al Lazarillo. Han dejado de ser problema novelesco las esposas casquivanas, sentimentales y soñadoras, pero sigue vigente el hambre, la mala fe y la desazón del siervo de cien amos. Actualizar los temas que no han envejecido y vivificar la savia de los mitos eternos es el menester que ha de ocupar al novelista contemporáneo si no quiere caer en el inmenso frigorífico que, como la noche a los gatos, a todos pinta de pardo por igual».