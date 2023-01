Belle and Sebastian, un cuaderno de perlas pop para conjurar la eterna adolescencia

Por sorpresa anunció este lunes Belle & Sebastian su nuevo disco, doblemente inesperado si consideramos que el anterior, ‘A bit of previous’, vio la luz el pasado mes de mayo (tras siete años sin entregar un disco de canciones nuevas, con permiso de la banda sonora ‘Days of Bagnold summer’, 2019). Se respira actualmente un libre albedrío editorial superior al de otros tiempos, y el grupo de Glasgow lo practica a placer en un álbum que desprende ciertos aires rejuvenecedores, cultivando un espectro de registros que va de la ‘cantautoría’ al disco-pop, envuelto en el familiar halo de franqueza y melancolía.

‘Late developers’ se concibió en las mismas sesiones que ‘A bit of previous’, a mediados de 2021, cuando la niebla pandémica aún persistía y apenas comenzaban a insinuarse resquicios de luz. Quizá el recogimiento forzoso condujo al grupo a un examen de conciencia sobre su esencia y sus orígenes. Sea como sea, se observa un plus de naturalidad en este cancionero parejo, que no inferior, al del año pasado, y que arranca con llamativa crudeza: ‘Juliet naked’, con Stuart Murdoch erigido en furioso trovador filo-punk a pecho descubierto.

Voces en diálogo

Cobra forma el prescriptivo equilibrio de fuerzas entre los distintos miembros del grupo, con la voz de Sarah Martin cabalgando suavemente en ‘Give a little time’, apaciguador canto pop contra los viejos rencores. Y el protagonismo de Stevie Jackson en ‘So in the moment’, con sus reflejos psicodélicos, su estribillo ‘beach boy’ y esa línea en al que dice querer “saltar como Paul McCartney y los Wings”. El roce de las voces, las masculinas y la femenina, reserva sus dinámicas brillantes: ‘Do you follow’, con su envolvente trama ‘funky’ y el diálogo Stuart-Sarah. Aunque el momento cumbre lo pone Murdoch de la mano de una cantante ajena a la banda, Tracyanne Campbell (de Camera Obscura), en ‘When the cynics stare back from the wall’. Un tema de la prehistoria de Belle and Sebastian, original de 1994, que nos hace preguntarnos el porqué de su descarte durante todo este tiempo.

Luego está la depuradora catarsis del medio tiempo ‘When we were young’, de trayecto muy sentido, y el logrado regreso al synth-pop de otros tiempos de ‘I don’t know what you see in me’ (tema prestado por su amigo Pete Ferguson, artista conocido como Wuh Oh). Y la pieza de cierre, la titular, que empieza directamente por el estribillo y que, con sus metales y su espíritu animoso, parece invitarnos a reaccionar y a valorar lo que tenemos, y a “sacudir telarañas” y archivar anhelos imposibles, porque todavía estamos a tiempo para ello.

De eso va, más o menos, todo el álbum, ‘Late developers’, de los tardones emocionales, o los eternos adolescentes. Un síndrome que lleva a Belle and Sebastian a sacar algunas perlas de su inagotable cofre de canciones.

Otros discos de la semana

'Strays' Margo Price Loma Vista Country-folk psicodélico ★★★★

Compuesto después de una excursión psicodélica de seis días guiada por setas alucinógenas, el cuarto elepé de Price es, paradójicamente, el más terrenal de sus discos. También el mejor. Una colección de canciones en las que la estrella de Nashville aborda aspectos de la experiencia humana con una mezcla de crudeza y sensibilidad, invitados de postín (Mike Campbell, Sharon van Etten...) y una encomiable apertura de miras que la lleva a viajar del folk campestre al rock ácido californiano sin perder pie. Rafael Tapounet

'Senadora' Chico y Chica Austrohúngaro Pop electrónico ★★★★

Regreso de los bilbaínos José Luis Rebollo y Alicia San Juan, seis años después, con una versión aumentada de su esbelto método pop, ahora apuntando a personajes históricos, inventados o inhumanos. El senado de Chico y Chica florece a través de cada sílaba de esa voz pulcra y magnética, mimando la miniatura narrativa de ‘Santa Teresa de Jesús’, la microsinfonía de ‘Orden mundial’ o el apunte social de ‘Que opinen las modelos’. Y soñando con Carlos Berlanga en ‘Mosquita muerta’. Una delicia. J. B.

'Alive at the Village Vanguard' Fred Hersch & esperanza spalding Palmetto Records Jazz ★★★

Hersch es el paradigma de la finezza al piano. Spalding es una artista con una amplitud de miras poco común, alejada del canon de cantante de jazz. No son, sobre el papel, la pareja más obvia para un disco de piano y voz. Pero lo que tienen en común importa muchísimo más de lo que les separa: la facilidad para inventar en el aquí y ahora, el juego, el ingenio, el arte de hacer que lo complejo parezca ligero, casi pop. Para muestra, su 'Loro' del brasileño Egberto Gismonti. Y en este directo hay muchas más. Roger Roca