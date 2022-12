Elena Hevia. Narrativa. Los imprescindibles de 2022

Cargando con la orfandad de Javier Marías y Almudena Grandes, el balance de 2022 podría parecernos siniestro si no hubiéramos tenido una cosecha excelente a un lado y otro del Atlántico. Así tenemos a ese veterano siempre juvenil que ha recuperado, y de qué modo, las maneras de antaño, como Enrique Vila-Matas, pero también títulos con los que apuntalar nombres ya troncales como el de Sara Mesa, felices descubrimientos para la ficción como el de Lucía Litjmaer y la dolorosa experiencia familiar de Miguel Ángel Oeste (Vengo de ese miedo. Tusquets. 19 euros), ejercicios de riesgo como Obra maestra (Anagrama. 19.90 euros) de Juan Tallón y la consolidación absoluta de Juan Gómez Bárcena.

Las letras latinoamericanas cada vez más plurales siguen pisando fuerte, en especial en lo que respecta a las autoras, una cantera que no deja de crecer por todo el continente. Una buena muestra es la chilena Nona Fernández, literatura emocional y a la vez comprometida que contrasta con la imaginativa Un crimen japonés (Random House. 21,90 euros), buen título para entrar en el particular universo narrativo del argentino Daniel Guebel. Capítulo aparte merece un trío mexicano: David Toscana y su rusofilia (El peso de vivir en la tierra. Candaya. 20 euros), Eduardo Ruiz Sosa (El libro de nuestras ausencias. Candaya. 20 euros) y la extraordinaria Justo antes del final (Ramdom House. 19,90 euros) de Emiliano Monge.

La familia

La infancia a merced de las fuerzas oscuras de los adultos es uno de los motores de la narrativa de Sara Mesa, pero en ninguna como esta se muestra con tanta exactitud los mecanismos de la máquina de triturar en la que en ocasiones puede convertirse la unidad familiar con un pater familias que pronto se revelará como un monstruo.

Montevideo

Una visita a la capital uruguaya donde el escritor intenta encontrar en un hotel la pista de un inquietante cuento de Julio Cortázar le sirve para volver a sus orígenes y facturar su mejor novela en años. Siguen estando ahí las marcas de estilo del autor y una prosa más libre y juguetona que nunca para alegría de sus seguidores.

Cauterio

Uno de los libros del año. La periodista y crítica cultural debuta con acierto en la ficción con una novela binaria que sigue a dos mujeres en tiempos muy distintos: el actual, en el que una decide abandonar Barcelona tras sufrir una ruptura amorosa, y el histórico, centrado en otra que en el siglo XVIII fue condenada por herejía en Salem.

Space invaders

A través de una serie de novelas de ficción sintéticas y minimalistas, esta chilena ha desbrozado las trampas de su propia memoria vinculándolas a las que el país entero se ha hecho a sí mismo en su historia reciente. Esta obra, excelente, es una de ellas.

Lo demás es aire

Siguiendo los registros parroquiales de su pueblo de adopción, Toñanes, en Cantabria, el autor compone una historia coral a partir de distintas capas temporales que se sedimentan en un mismo espacio físico. Parece muy complejo pero no lo es: su lectura es una delicia.

Un crimen japonés

Al escritor argentino Daniel Guebel le puede el placer de contar historias y lo hace admirablemente bien gracias a novelas que se ramifican al estilo de Las mil y una noches. Ese fue el motor de su obra maestra, El absoluto, y vuelve a serlo en esta fascinante japonisería.

Internacional

Esta selección viene necesariamente marcada por el peso de la literatura norteamericana que encabeza la última producción de Cormac McCarthy. El gran gigante de las letras estadounidenses casi nonagenario se ha descolgado con dos novelas exigentes y, convengámoslo, poco acogedoras para el lector de a pie (en España publicadas en un solo volumen), que quizá nos hagan añorar la sencillez de La carretera. En el equipo femenino de esa liga juegan Nicole Krauss y la debutante Emily Ruskovich, que despliega una prosa de tono muy clásico.

Pero sin duda el país que más músculo ha exhibido este año ha sido Francia, no solo porque el Nobel ha ido a parar a Annie Ernaux, de obligada lectura, sino porque en esa misma línea confesional Christine Angot cierra su trilogía sobre los abusos sexuales a los que la sometió su padre. Sello francés y aires de thriller tiene también Los reyes de la casa (Anagrama. 20,90 euros) de Delphine de Vigan, así como el muy entretenido Goncourt de 2021, firmado por el senegalés Mohamed Mbougar Sarr. En la misma estela europeísta se sitúa el griego Theodor Kallifátides, que ha cosechado en España un éxito que no tiene parangón en ningún otro país.

La invasión rusa de Ucrania nos ha traído de rebote un mayor conocimiento de la literatura ucraniana y en concreto del extraordinario y muy divertido Andréi Kurkov, cuya novela Abejas grises (Alfaguara. 21,90 euros) nos ofrece nuevas perspectivas de un conflicto que viene de lejos. Por el lado invasor, también ha sido el año del reconocimiento de la disidente rusa Liudmila Ulítskaya, gracias a la concesión del Premio Formentor.

Los armarios vacíos

Este es un Annie Ernaux muy poco Annie Ernaux. No utiliza la primera persona y se vende como ficción, pero los hechos que la han convertido en lo que es, están ahí: los padres proletarios, la vergüenza de la hija de saber qué ha salido de ahí y se convertido en otra cosa, aunque nunca será una buena burguesa. La primera novela de la premio Nobel ya contenía la semilla de lo que acabaría siendo esta autora.

El pasajero / Stella Maris

A sus 89 años y tras 16 años de silencio en su literatura de ficción, el considerado gran pope de las letras norteamericanas, se descuelga con dos novelas que funcionan como cara y cruz de sus últimas inquietudes: la responsabilidad de la ciencia en el posible apocalipsis o la desorientación moral de su país.

La más recóndita memoria de los hombres

¿Se puede escribir algo muy bueno siguiendo los pasos de una obra maestra como Los detectives salvajes? La respuesta es sí y lo constata esta novela del joven autor senegalés que toma la obra de Roberto Bolaño para contar la búsqueda de un Rimbaud negro, un autor que se aisló del mundo tras ser acusado de plagio. Intensa y adictiva, Mbougar Sarr se ha hecho con el Goncourt gracias a ella.

Ser un hombre

Certera analista de los trasfondos de las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres y en especial de esas situaciones contradictorias en las que se hace difícil delimitar la violencia de la ternura, a Nicole Krauss se le da bien el diagnóstico de las masculinidades tóxicas, que analiza sin intención de aportar soluciones. Las malas lenguas dice que sus últimos escritos, beben de su ruptura matrimonial con Jonathan Safran Foer.

Salir a robar caballos

Asteroide reedita ahora la que quizá sea la mejor novela -que Club Editor ya publicó en catalán en el 2016- de este escritor noruego de prosa esencial al que hay que leer sí o sí. Una historia de formación en la que un hombre adulto, que acaba de abandonar la ciudad para instalarse en una cabaña en el bosque, rememora sus años de adolescencia cuando un amigo le incitó a llevar a cabo las actividades delictivas del título.

Idaho

Un suceso terrible, el asesinato de una niña a manos de su madre, de la que no se sabe si ha enloquecido, sirve para que eche a andar esta novela, la primera de su autora, que ha situado a esta joven estadounidense en el podio de los grandes. Emily Ruskovich, madre de dos niñas, explora con elegancia ylos abismos psicológicos de una situación extrema para la que no halla, quizá no la haya, la menor explicación.