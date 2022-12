Caballero Bonald, Insobornable y luminoso

«Los que nunca se equivocan, los que van por la vida seguros de todo, no son más que imbéciles disfrazados». De La noche no tiene paredes. J. M. Caballero Bonald.

José Manuel Caballero Bonald (1926-2021) tuvo cuatro pasiones, la literatura, el flamenco, el mar y el Coto de Doñana, su espacio mítico. Argónida en sus obras. Poeta, ensayista y novelista, pertenece a la Generación de Poetas del 50, tropa lúdica y noctámbula de conspiraciones y veladas en la que, por afinidades estéticas y vitales, militaban, entre otros, José Ángel Valente, Benet, Gil de Biedma, García Hortelano, Ferlosio, José Agustín Goytisolo, Claudio Rodríguez, Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Francisco Brines, etc. Cabe decir, sin embargo, que Bonald, muy suyo, va siempre a su aire con su elegante retranca y no deja de dar guerra hasta que se nos va, a los 94 años. Superados los 70 y como revivido por la vejez, nos sorprende insurgente con ‘Manual de infractores’ (2005), ‘La noche no tiene paredes’ (2009), ‘Entreguerras’ (2012) y ‘Desaprendizajes’ (2015), poemario en prosa extraordinariamente lúcido que le protege contra la emboscada de la vejez y el desencanto. Y con 91 años, saca todavía un último libro, ‘Exámen de ingenios’ (2017), en el que, con una impagable galería de retratos literarios, llenos de ironía y mordacidad, desteje sin complejos su identidad, sus demonios, desvaríos, silencios, certezas, pasiones, afectos y desafectos.

De padre cubano (hijo de criolla y cántabro) y madre andaluza de procedencia francesa que desciende del contrarrevolucionario Vizconde de Bonald, tras estudiar Filosofía y Letras en Sevilla y Náutica en Cádiz, pasa un tiempo en Madrid y en 1960 marcha a Colombia como profesor de Literatura en la Universidad Nacional de Bogotá, una experiencia que le enriquece con el mestizaje lingüístico del habla hispanoamericana que le facilita una particular manera de escribir y de enclavijarse al idioma como vemos en Dos días de septiembre (1962), obra en la que pone como chupa de dómine a la alta burguesía vinícola jerezana.

Un mes de cárcel

De nuevo en España y vinculado al Partido Comunista en el que no llega a militar, su choque con el franquismo le lleva un mes a la cárcel, pero sigue publicando un libro tras otro, ‘Ágata, ojo de gato’ (1974), el formidale poemario ‘El descrédito del héroe’ (1977), ‘Toda la noche oyeron pasar pájaro’s (1981), ‘En la casa del padre’ (1988) y ‘Campo de Agramante’ (1992), obras a las que siguen sus memorias, ‘Tiempo de guerras perdidas’ (1995) y ‘La costumbre de vivir’ (2011). A estas alturas, Bonald tiene ya un merecido reconocimiento. Es Premio Boscán, Premio de la Crítica de Poesía Castellana, Premio Biblioteca Breve, Premio Barral, Premio de la Crítica de narrativa, Nacional de las Letras Españolas, Nacional de Poesía, Premio Ateneo de Sevilla, Premio Miguel de Cervantes, etc. En la Real Academia no consigue entrar porque le veta Cela, don Camilo, con el que colaboraba como subdirector en Papeles de Son Armadans. Parece que la despechada mujer del Nobel gallego, Rosario Conde, para desquitarse de las infidelidades de su marido, comentó que había tenido una aventura con Bonald, cosa que cabreó a don Camilo que se vio cornudo. Pero dejémonos de chismes y volvamos a la escritura.

Innovador y rompedor, Caballero Bonald escribe al límite de la exigencia. Considera el conjunto de sus libros como un edificio en construcción, inacabado, en revisión permanente. En sus primeros tiempos, los de ‘Pliegos de cordel’, se acerca a la poesía elegíaca, sin dejarse llevar por la habitual melancolía retrospectiva y sin renunciar a la crítica, para pasar luego a un perfeccionamiento visionario y de estirpe juanramoniana que se aleja de las experiencias biográficas de su arranque. Admirador de Góngora y Lezama, Bonald reivindica la incertidumbre y la perplejidad ante el hecho de vivir, al tiempo que en su poesía se muestra contrario a una excesiva explicitud que crea cerramientos y acota significados. En Bonald es fácil detectar una herencia que le viene de cuatro vientos, barroca, romántica, simbolista y vanguardista. El barroco en él es un nuevo credo estético, una actitud psicológica y un método de conocimiento para penetrar los misterios de la realidad que, mas que reproducir, hay que interpretar y rastrear en sus zonas oscuras para que las apariencias no nos engañen. En cuanto a su huella romántica, lejos de retoricismo y la ampulosidad declamatoria que podemos encontrar en Espronceda, es, más bien, un état d’esprit, una forma de buceo en la intimidad y en lo irreal, con temáticas como la fugacidad del tiempo y el desengaño.

Independencia

En cuanto a la huella simbolista, Bonald se reconoce en la poesía hermética y ambigua de Mallarmé, Rimbaud y Baudelaire, aunque no tiene una especial sintonía con la lírica francesa. Juan Ramón Jiménez es quien, según él, fija un paradigma estético que hace de puente entre la retaguardia romántica, simbolista y modernista por una parte, y los nuevos movimientos del siglo XX por otra. Algo parecido a lo que consigue Rubén Dario al integrar la tradición francesa simbolista en el caudal literario hispano. Finalmente, entiende el vanguardismo como una corriente centrada en una lógica interior, cuya coherencia puede ser más profunda en ocasiones que la derivada de una reflexión racional. Aquí cabe citar a Lorca de ‘Poeta en Nueva York’ y al surrealismo de Vicente Aleixandre.

Diría, para resumir, que una de las características más arraigadas de Caballero Bonald es su independencia frente a los convencionalismos, las imposiciones de la moda y las capillas literarias, así como su impenitente sentido crítico, su vigilancia estilística, su permanente reacción frente al gregarismo y, sobre todo, su atención a la vida como enigma. Sólo puedo añadir que, -cuando menos, para mí- la obra de Bonald consitituye un referente básico de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX y, en cualquier caso, su lectura ofrecerá siempre una experiencia estimulante.