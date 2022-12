Manuel Vicent, incisivo y luminoso

Desde ‘El Resuello’ (1966) hasta ‘Ava en la noche’ (2020), primer y último libro que conozco de Manuel Vicent, todos los textos que he podido leer del escritor valenciano me han ayudado a interpretar y celebrar la vida, me han generado deslumbramiento, sorpresa y reflexión. Cabe decir, sin embargo, que, por su diáfano estilo, el lector puede quedarse en la caligrafía, en el virtuosismo estetizante y seductor de su escritura y decir : «¡Coño! ¡Que bien escribe Vicent!». En tal caso, el lector se perdería la sustancia de sus textos, su intencionalidad, que no es precisamente inocente, siendo que Vicent es un crítico corrosivo y desestabilizador que, con el blindaje de todos los recursos que tiene a mano, -metáfora, sátira, ironía, intuiciones milagrosas y un lirismo exquisito-, banderillea todos los toros y dice lo que de otra forma no podría decir. Con una prosa tersa y delicada, el escritor navega aguas profundas y no evita los escollos que plantea el vivir, pero tiene la agudeza de tratar las frustraciones y cabreos sin dramatismos, sin descarrilar en laberintos existenciales. Vicent es, por otra parte, además de un finísimo estratega, un todoterreno que transita todos los géneros y medios, aunque se vierta mayormente en la novela y la prensa. Sus celebradas columnas de El País que uno esperaba como regalo dominical, artículos de opinión, daguerrotipos, entrevistas y crónicas de todo tipo, urbanas, viajeras y parlamentarias, no dejan títere con cabeza. Su periodismo, más que informativo y coyuntural, es literario, un periodismo de creación.

Un aspecto del escritor que también sorprende es la singularidad de su mirada sesgada, penetrante, desmitificadora y gozosa, una mirada que va más allá de lo aparencial, con un insólito y personal acercamiento a lo cotidiano. Desde el asombro y el extrañamiento, Vicent nos ofrece instantes de epifanía y redescubre la entretelas de la realidad. Y otro plus de sus textos es el irrenunciable carpe diem que uno de sus títulos proclama: A favor del placer. Una dicha sin culpa. Sus escritos derrochan sensualidad y la embriaguez de los sentidos prevalece sobre la especulación racional. En la mente del escritor está su intención, pero su escritura cuenta con lo que aportan el oído, el paladar, el olfato, el tacto y el bajo vientre: «Es en el fondo de las vísceras donde el hombre engendra las sensaciones más espirituales y trama las ideas más revolucionarias. El vientre es la parte más mística del cuerpo». La escritura de Vicent está llena de sabores, texturas, aromas, luces y sonidos. Y otro detalle no menor de su escritura es que, siendo un experto en arte, dibuja con las palabras y las colorea con muy precisa adjetivación. En sus textos nos alcanza la luz, nos salpica el mar, nos refresca una tajada de sandía y echamos una bíblica siesta debajo de una higuera. Para invertir creencias y hábitos instalados, Vicent nos sorprende con paradojas y cambios de foco, con pares antónimos que parecen irreconciliables, con dualidades que funden lo sublime y lo banal, lo cotidiano y lo trascendente, lo bello y lo grotesco, la razón y el instinto, el misticismo y el descreimiento, ideas binarias y contrapuestas que, para nuestra sorpresa, pueden conciliarse y enriquecerse: «El corazón de los robles y de los álamos, el alma de las coliflores y de las lechugas, lloran de espanto cuando sienten que el hombre se acerca». La estética de Vicent es para sobrevivir, de rebeldía. Lo es desde su infancia. Explica que cuando era niño devoraba los tebeos y que su padre se los requisó –«te sorben el seso», le dijo-, y los dejó como papel higiénico en el retrete. Manuel lo vivió como una injusta humillación y se esforzó en un secreto rescate. Y años después, cuando le empujaban a la carrera eclesiástica, la lectura fue un elemento de liberación y desvío del camino impuesto. También explica que, ya adolescente, con el objeto de controlar su voracidad lectora, a petición de su severo progenitor, el párroco del pueblo le censuró y clasificó los libros que podía leer: «De Baroja –recuerda el escritor- sólo se salvó un libro porque tenia un crucifijo en la portada y un título supuestamente edificante, ‘Camino de perfección’, la más irreligiosa novela de don Pío». Con una prosa ética y refractaria al intelectualismo y a los credos al uso, Vicent rompe toda clase de tabúes, particularmente los moralizantes. En su ‘Balada de Caín’, el hermano malo es el primer hombre que se atreve a desobedecer al Supremo y va más allá de lo inculcado por la autoridad. El temor a Dios que le inculcan a machamartillo en la infancia se transforma en una inocencia sin Dios que, eso sí, está en todas las cosas: «El Dios verdadero habita todavía en el interior de aquel potaje que hacia tu madre cuando eras niño. Su sabor te perseguirá toda la vida dondequiera que estés, y con el tiempo llegarás a confundirlo con la salvación de tu alma». Vicent desacraliza así el imaginario carpetovetónico de la tradición cristiana. Como anécdota ilustrativa, explica José Luis Cebrián que cuando la dirección El País le pide que rebaje el tono satírico de un artículo sobre el papa Wojtyla, sólo consiguen que, al día siguiente, Vicent lo presente más corrosivo. Y un último aspecto que destacaría del escritor valenciano es un manifiesto anti-yoísmo. Vicent satiriza y rechaza la sobre-exposición, la vanidad y la soberbia que asoma en muchos escritores. Contrariamente, construye una auto-imagen displicente y desertora. No quiere ser dómine o profeta, no le interesa hacer de sí mismo un personaje como han hecho, sin ir más lejos, Valle-Inclán, Cela y Umbral. Es fácil ver hasta qué punto toma distancia del didactismo y el adoctrinamiento. Le dan grima los dogmas, no presume ni alecciona. Escribe desde la incertidumbre, desde la intemperie a la que deja también al lector, librado a su propia lectura y reflexión en la búsqueda de respuesta que, sin consejos ni recetas, debe extraer de sus propios abismos y perplejidades.