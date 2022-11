Julien Gracq. Desde el silencio

Julien Gracq es uno de los mayores respresentantes de las letras francesas contemporáneas y el conjunto de sus 18 títulos, de los que sólo cuatro son novelas, constituye posiblemene la obra más rigurosa, severa y enigmática de la literatura europea actual. A pesar de ello, Gracq ha sido y sigue siendo un escritor de culto, desconocido a pie de calle, cosa que no le desagradaba porque, lejos del escaparate, buscaba el silencio. Prueba de que quiso pasar desapercibido es el seudónimo que utilizaba, Julien Gracq. Su verdadero nombre era Louis Poirier. Lector impenitene, lo de Julien era por Julien Sorel, el protagonista de ‘Le Rouge et le Noir’ de Stendhal; y Gracq le vino de su admiración por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, tribunos revolucionarios que trataron de repartir los latifundios entre el proletariado romano. Pero vamos a su obra, motivo de estas notas.

Un detalle clave en su escritura es que, como en todo verdadero Arte, más que el qué, importa el cómo. Lo relevante en Miguel Ángel no es que hiciera un ‘Moisés’, sino cómo lo hizo. Y poco importa que Morandi pintara vasos y botellas. Es el cómo de su pintura lo que da valor a sus cuadros. En Gracq ocurre lo mismo. Es el cómo de su escritura el que hace su obra bella y reveladora. Otro aspecto a tener en cuenta es que Gracq –y motivo también de que su obra no llegue a la calle- es que no hace concesiones al lector, más bien lo desafía. Su estrategia es conducir el relato con una minuciosidad de orfebre y una lentitud perfectamene medida. Sin llegar a la desmesura de Proust y no lejos del absurdo kafkiano, su escritura avanza con una indeclinable tensión expresiva y una intencionada morosidad que puede resultar exasperante, pero que es hipnótica y efectiva. Gracq aumenta poco a poco la tensión y la expectación del lector, que queda como atrapado en una tela de araña de la que no sale indemne. Esta lentitud también responde a la conciencia de ser-en-el-mundo, única moral que Gracq defiende y de aquí su elogio de la calma y que clame contra el deseo compulsivo de manipular el mundo de quienes no se conceden tiempo de recrearse en él: «Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler». Y poco importa que sus temas sean recurrentes: la espera de algo que se desconoce y no se cumple, una cotidianidad letárgica, vacía y de agobiante inmovilidad, una sensación de extrañamiento que pesa como una losa, la vida en un ámbito claustrofóbico frente a un horizonte indefinido y amenazante que es límite y frontera, la incertidumbre de un devenir incierto, una melancolía de no se sabe qué y un mundo agonizante en el que se vive una insoportable sensación de irrealidad. En donde mejor vemos este prodigioso engranaje es en ‘El mar de las Sirtes’, obra alegórica, onírica y evocadora, que mereció el premio Goncourt que Gracq rechazó en coherencia con las ideas que había expresado en ‘La littérature à l’estomac’ sobre el comercio libresco y la poca seriedad de los premios literarios.

El lector atento no tarda en descubrir que Gracq tiene un monotema, la lucha del hombre consigo mismo, enfrentado a su radical soledad desde la incertidumbre, la perplejidad y el extrañamiento. Gracq nos habla de la condición humana. En la primera lectura que hice de ‘El mar de las Sirtes’ no caí en la cuenta del alcnace que tenía ‘la espera’. El propio Gracq me lo descubrió con una frase de Breton: «J’aimerais que ma vie soit una chanson de veilleur. Indépendament de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui es magnifique». No sé de otro autor en toda la historia de la literatura que haya dejado un análisis tan preciso y desasosegante de ‘la espera’ como hace Gracq en ‘El mar de las Sirtes’. Una espera que, a fin de cuentas, es nuestro sentimiento motor. Porque toda la vida es espera. En lo cotidiano, vivimos de pequeñas esperas. Uno espera tener salud, trabajo, compañía, felicidad. Y si nos ponemos estupendos, toda la vida es una espera de no sé sabe qué. Nuestro horizonte vital es también incierto. La espera de Gracq no se apoya en la esperanza de creencias, mitos, promesas o religiones. Es una expectación desnuda, sin matices, sin adornos. Es la proyección del deseo. Es la fascinación y el vértigo ante lo que está por venir y que no conocemos. Es una espera, incluso, que cuestionamos cuando ni tan siquiera sabemos qué hacemos aquí, cuál es nuestra misión, nuestro destino, ni qué sentido tiene lo que hacemos. Es una espera sin por qué ni para qué. Y el lector no puede ir más allá, porque ese ‘más allá’ tal vez no exista.

A partir de aquí, el relato no acaba mal ni bien. Sin respuesta, la espera cuelga en el vacío. Las Sirtes, el lugar que hemos habitado con Aldo, el protagonista, no tiene razón de ser y materializa el absurdo del estar y del ser: «Ni el miedo, ni la cólera, ni la complacencia, ni la huida, salvarán a las Sirtes de esa cosa dada y prometida en que se ha convertido para los ojos abiertos que la están mirando (...) Se trataba de responder a la pregunta intimidante que todos nos hacemos sobre el sentido de la vida (...) Yo andaba con el corazón alborotado, la garganta seca, y a mi alrededor era tan perfecto el silencio de piedra y tan intrigantes eran mis pasos, que creía andar la arquitectura extraña y las desorientadoras manchas de luz de un teatro vacío». ¿Es la vida una función en la que sólo somos marionetas? ‘El mar de las Sirtes’ acaba siendo, también, una obra de intriga y misterio que funde y confunde lo fantástico y lo cotidiano, lo aparente y lo real. Tengo la vida impresión de que ‘El mar de las Sirtes’ presiente una decadencia, la de nuestro Occidente, la de nuestros días. Es como si Gracq, como también hizo Kafka, nos enfrentara a un espejo que anticipa la imagen de lo que está por venir, una realidad que posiblemente es ya la nuestra. Y me pregunto si Gracq no plantea la situación de impotencia del individuo frente a la máquina devastadora del poder, la locura y el descalabrado absurdo de las guerras. El lector decididirá qué hay de todo ello en ‘El mar de las Sirtes’.