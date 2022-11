Quique González: "No sé si me considero un superrockero o un poeta"

Quique González (Madrid, 1973) presentará este sábado por la noche Sur en el Valle, su último disco, más contemplativo y más introspectivo que anteriores trabajos, en Es Gremi, dentro del ciclo Mallorca Live Nights. Estará acompañado por varios músicos, entre ellos el mallorquín Toni Brunet.

¿Qué concierto ha preparado para Es Gremi?

Llevamos el formato en que grabamos el disco al directo, con Toni Brunet a la guitarra, que ha producido el disco, y con Edu Olmedo, Jacob Reguilón y Raúl Bernal, combinando las canciones del último disco con canciones de otros discos, y hacemos alguna versión, como la de Rafa Berrio que hemos grabado para su homenaje... Siguiendo entre lo acústico y lo delicado, pero intenso, a lo eléctrico, en muchas ocasiones. La verdad es que estamos contentos con la respuesta de la gente, de cómo se va al término del concierto de las salas y de los teatros donde estamos tocando.

¿Cómo es 'Sur en el Valle'? ¿Qué sonidos buscaba?

Es un disco que tiene mucha madera y mucho contrabajo, mucha guitarra acústica, pero bastante intenso. Lo hemos grabado tocando todos a la vez, queríamos que sonara muy orgánico, un poco campestre también, como son algunas de las canciones... Queríamos que se escuchara con una sensación de naturalidad, que no tuviera muchos artificios.

¿Qué vivencia personal hay detrás de este trabajo? ¿En qué momento lo compuso?

La mayor parte de las canciones las he escrito en casa, condicionado como todos por el confinamiento. Normalmente suelo escribir las canciones mientras estoy viajando y por eso creo que ha salido un disco más introspectivo, contemplativo. He escrito en casa, en una furgoneta que tengo aparcada en el jardín, aislándome con mi guitarra acústica, un cuaderno y un bolígrafo.

A estas alturas de su carrera ¿Se siente más poeta que rockero?

Ninguna de las dos cosas. Todos huimos un poco de las etiquetas, pero las necesitamos para colocar las cosas... Me siento un tipo que hace canciones, que lleva mucho tiempo cantando, me interesa el rock, y me interesa la canción de autor, y me interesa la poesía, pero no sé si me considero un superrockero o un poeta... Soy un tipo que hace canciones, simplemente, a veces más acústico, otras más eléctrico, canciones más rockeras y otras un poco más sentimentales, y baladas... Me gustan muchas cosas distintas.

En el anterior disco, 'Las palabras vividas', contó con letras del poeta Luis García Montero, por primera vez no las componía usted. En este último trabajo ¿ha vuelto a componer las letras?

He vuelto a escribir yo las canciones como siempre, con la ayuda en los arreglos de Toni Brunet y de César Pop, que también es amigo y colaborador habitual. Después de enfrentarme a Las palabras vividas, con canciones que escribió Luis y a las que yo puse música, me apetecía volver a contar mis cosas, a mi manera y con mis palabras.

Un poema de García Montero le inspiró la canción 'Aunque tú no lo sepas'. ¿Qué siente con esa canción?

Gratitud, gratitud a Luis, gratitud a Enrique Urquijo porque me pidió que le escribiera una canción para su segundo disco con Los problemas y salió Aunque tú no lo sepas y la llevó a un sitio muy chulo. Y gratitud a todo el mundo que la canta y a la gente que la pide en los conciertos. Es una canción que me ha abierto muchas puertas y que encima escribí en 15 o 20 minutos...

¿Sigue estando en su repertorio en los conciertos?

Últimamente la estamos tocando y creo que la tocaremos en Mallorca también.

Ha venido a Mallorca bastantes veces, no sé si la primera vez fue cuando trabajó como animador en un hotel.

La primera vez fue con mis padres hace muchos años, de vacaciones. Sí, estuve trabajando en un hotel y viviendo allí durante un año y luego he ido muchas veces de vacaciones, a volver a ver a amigos, a tocar, por supuesto, y también a escribir canciones, a pasar unos días, me gusta mucho, sí. Este verano he estado de vacaciones.

A estas alturas, ¿qué le diría a ese joven músico que trabajaba en el hotel?

Probablemente le intentaría convencer para que no tomara alguna decisión de las que tomó, para que no hubiera tenido tanta prisa en ese momento, pero no me peleo demasiado con ese chico, estoy relativamente en paz con él, aunque está claro que podría haber hecho algunas cosas mejor.

Trabaja desde hace años con Toni Brunet, un músico mallorquín. ¿Cómo es esa relación profesional?

Muy buena, me encanta tocar con él, es un músico muy inspirador y tiene mucha magia y mucho oído, es muy bueno en el estudio y en directo. Siempre te ofrece algo distinto, es un músico con una clase brutal y productor fantástico, está haciendo muchos discos muy valiosos con gente que tiene mucho talento también, está haciendo sonar a mucha gente que me encanta.