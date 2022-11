Gerald Durrell. La trilogía de Corfú

A Gerald Durrell (1925-1995), que vivió con tanta pasión su amor por la vida salvaje y los animales a los que dedicó toda su vida, no le haría ninguna gracia descubrir que hoy, más que como relevante naturalista, conservacionista y zoólogo, le recordamos por su ‘Trilogía de Corfú’, por los tres deliciosos textos de ‘Mi familia y otros animales’ (1956), ‘Bichos y demás parientes’ (1969) y ‘El jardín de los dioses’ (1978). La obra es una auténtica bendición para el lector por su prosa que, sin necesidad de exagerar, es poética, limpia, desenfadada, amable, inteligente, tierna, de extraordinaria sensibilidad y de un humor hilarante que no he visto en ningún otro autor. Sólo por eso, Gerald Durrell hubiera merecido el Nobel de Literatura. Cansados de los desiertos proustianos, los muros kafkianos, los abismos de Cioran y la laberíntica verborrea de Joyce, ahítos de lecturas canónicas, sesudas y supestamente trascendentales, acudir a los textos del menor de los Durrell, Gerry, es como entrar en un oasis.

Lo curioso de Gerald es que empieza a escribir movido por las circunstancias, por verdadera necesidad. Cuando su padre, ingeniero de ferrocarriles en la India, fallece en 1938, la familia queda en una situación económica insostenible. Regresan a gran Bretaña, pero una viuda con cuatro hijos no lo tiene fácil y deciden trasladarse a un lugar donde la vida sea barata. Y el destino es Corfú. Gerry tiene 10 años y en la isla, con el campo y el mar como única escuela, descubre su pasión por la naturaleza y los animales. La Segunda Guerra Mundial les obliga en 1939 a regresar a Londres, donde Gerald trabaja en el Parque Zoológico de Wipsnade. En 1946 abandona el zoo y consigue unirse a expediciones que tienen el objetivo de capturar animales para zoos e instituciones dedicadas a la protección de especies salvajes. Viaja a Camerún, Guinea, Argentina, México, Paraguay, la Guayana, Australia, Nueva Zelanda, Malasia... Con tanto viaje, su economía hace aguas y alentado por su esposa Jacquie y su hermano Larry, Gerry empieza a escribir las experiencias de su infancia en Corfú, con la idea de obtener algún dinero para financiar sus expediciones. Así van apareciendo ‘El arca sobrecargada’, ‘El nuevo Noé’, ‘La selva borracha’, los tres libros citados de su estancia en Corfú, ‘Un zoo en mi equipaje’, ‘Tierra de murmullos’, ‘Atrápame ese mono’, ‘El arca inmóvil’, etc. Al final, nos deja más de 40 títulos, todos ellos con un fuerte componente autobiográfico y que, sin excepción, tienen una extraordinaria acogida. Aquel inesperado éxito le sorprende. Siendo hermano de Lawrence, autor del celebrado ‘Cuarteto de Alejandría’, al que muchos consideraban el escritor serio de la familia, Gerald se sabía a la sombra de Larry y no se consideraba escritor como comentó en una entrevista que en 1984 le hicieron en la BBC: «Al escribir me desahogo y me divierto. Eso es todo. El verdadero escritor es mi hermano. Dentro de 50 años, se seguirán leyendo sus libros y los míos se habrán olvidado». Evidentemente, se equivocó. Hoy, mientas la obra de Lawrence, considerada de culto, circula casi exclusivamente entre círculos reducidos que se tienen por muy leídos y exigentes, los libros de Gerald, cargados de anécdotas y de vida, mantienen su frescura y no dejan de repetir ediciones. Gerald insiste en que todos sus libros son un mismo y único ‘diario’ en el que va recogiendo sobre la marcha sus aventuras con los animales y con su familia, sin más clave de explicación de la alarmante racionalidad de los seres humanos que las que proporciona la contemplación atenta y curiosa de esos parientes supuestamente irracionales que son los miembros de nuestra familia animal. Lo que ocurre con los textos de Gerald es que, en vez de soporíferas divagaciones, lo que tenemos es el día a día de su alocada familia, -su madre, la siempre sorprendente señora Durrell y sus tres hermanos, Larry, Leslie y Margo-, a la que se suman unos singularísimos amigos, el taxista Spiro y el griego-británico Theodore Stephanides, médico, científico, filósofo y poeta que, además de dar clases a Gerald, le acompaña en sus correrías. Con todos ellos convive un increíble zoo doméstico, una procesión de animales que Gerald introduce en la casa y que lo pone todo del revés. Artefacto inclasificable La ‘Trilogía de Corfú’, por tanto, no es una obra de ficción y es bastante más que una novela. Yo diría que es un artefacto literario inclasificable, un híbrido que juega con el humor, la divulgación y las memorias de una infancia feliz. Como si abriéramos un catálogo de momentos felices, el autor, con una calidad fuera de duda, nos traslada a un tiempo y a un espacio idílicos e idealizados, al ‘Jardín de los dioses’ que da título a la segunda entrega de su trilogía. El relato nos llega a través de la mirada de su autor, ya adulto, transmutado en el niño Gerry que, con insólito desparpajo, nos introduce en la cotidianidad de sus variopintos y excéntricos personajes que compiten con sus extravagancias, filias y fobias, en un contexto paródico, en ocasiones surrealista y casi inverosímil, en el que asistimos a toda clase de malentendidos, pequeños y grandes desastres, incluso a episodios de pánico y situaciones en cualquier caso desternillantes. Los animales que recoge Gerald, invaden todos los rincones de la casa, se apoderan de ella, parecen contagiarse de las peculiaridades humanas y van adquiriendo comportamientos anómalos que dan lugar a las situaciones más peregrinas. Y un aporte de Durrell de enorme interés es la forma que tiene de abordar la naturaleza, a la que ve como la casa que todos habitamos. Es una escritura, por otra parte, viva, espontánea, de una gran frescura y con una gran riqueza de pequeños detalles. Al leer, escuchamos multitud de ruidos, incluso los murmullos imperceptibles del soto bosque que se convierte en una cantera inagotable de impresiones sensoriales. En muchos sentidos, la ‘Trilogía de Corfú’ es una obra única, con sobrada entidad como para desembarazarse de la sombra de su popular y famoso hermano. Una historia, en fin, que acaba siendo un canto a la vida, una colección de maravillosos relatos que derrochan inteligencia, ternura, un entrañable sentido del humor y una calidez que termina envolviendo al lector.