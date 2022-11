Florence and The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze vuelven al Bilbao BBK Live en su edición de 2023, que se celebrará del 6 al 8 de julio próximos en la bilbaína zona de Kobetamendi, ha anunciado este martes la organización.

Florence and The Machine y su cantante Florence Welch fueron protagonistas de la primera jornada del festival en su edición de 2018. Ahora vuelve a este escenario con nuevo álbum, Dance Fever. Asimismo, The Blaze y The Chemical Brothers "dejaron huella en el festival", según la organización, y volverán a interpretar sus éxitos electrónicos en Kobetamendi. Además de ellos, The Lathums, 070 Shake, Tinariwen, Love of Lesbian, Rojuu, Ben Yart, Albany, Delaporte y más artistas se unirán a los previamente anunciados Arctic Monkeys como primer cartel del Bilbao BBK Live 2023. Florence + The Machine, The Chemical Brothers, The Blaze y muchos más se suman al line-up de la próxima edición de BILBAO BBK LIVE 🪨🌲 Hazte ya con tu bono para vivir la experiencia #bilbaobbklive los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi ⛰️ Tickets en web y @SeeTickets_ES 💥 pic.twitter.com/VDaAxvLt2I — Bilbao BBK Live (@bilbaobbklive) 15 de noviembre de 2022 Los asistentes podrán disfrutar de los sonidos folk del cuarteto de Manchester The Lathums, el hip hop del futuro de 070 Shake y los sonidos exóticos del grupo tuareg africano Tinariwen. También podrán hacerlo con la música de la banda de Santi Balmes, Love of Lesbian; el navarro Ben Yart; la reina del "sad trap" Albany; el ídolo adolescente "emo trap" Rojuu; el electro-pop de Delaporte y Playback Maracas; los sonidos tradicionales y electrónica de Baiuca; el rock murciano de Arde Bogotá y la "boyband" Colectivo Da Silva. Asimismo, actuarán los vanguardistas y representantes del "synth pop" en euskera Merina Gris y el actual representante del pop urbano euskaldun Bengo. El festival también contará un año más con DJ y productores. Young Marco, Job Jobse, Ben Ufo, Dinamarca, Call Super, Violet, entre otros, llenarán de los sonidos más vanguardistas la pista de baile del festival. Este año, el cartel de presentación del Bilbao BBK Live es un ensayo fotográfico del alicantino Vicente Paredes, en una alianza arte-música ya habitual del festival. "Supereuskadi" muestra un viaje por la cultura y sociedad vascas a través de la mirada del fotógrafo. Por otra parte, la organización del festival ha señalado que se compromete a destinar 3 euros de cada entrada vendida a la reforestación de la zona recientemente incendiada en Balmaseda, en Encartaciones para aportar su granito de arena a la zona afectada".