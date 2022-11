Santiago Posteguillo, escritor: "El ideal de Julio César era la mayor distribución de derechos"

Santiago Posteguillo inicia con 'Roma soy yo' (Ediciones B) su proyecto más ambicioso, seis novelas hasta el año 2032 que repasarán la vida de Julio César, un hombre "que cambió el curso de la Historia".

¿Estamos ante el personaje más importante de la Historia?

Desde la perspectiva de la civilización occidental yo creo, que sin duda alguna, Julio César es uno de los que construye nuestra forma de pensar.

Es la primera novela de una serie ambiciosa sobre Julio César. Cuando irrumpe en la vida romana, ¿estamos ante una lucha social?

Para explicar a Julio César hay que explicar un contexto político, social y económico donde vamos a encontrar una serie de problemas, desigualdades, tensiones sociales… que si bien ocurrieron hace 2.000 años podemos encontrarlas de nuevo hoy en día porque hay muchos asuntos que seguimos sin tener resueltos. Como un mero apunte, el hecho de que un senador corrupto fuera juzgado por un tribunal compuesto por 52 jueces que eran a su vez senadores y solo senadores podían juzgar a un senador, indica una situación en aquel momento donde la independencia judicial brillaba por su ausencia o era francamente cuestionable.

Aquel paso al frente de Julio César con el que se da a conocer... ¿Fue inconsciencia, rebeldía, valentía...?

Probablemente, el hecho de acometer con solo 23 años la acusación contra un senador corrupto tan poderoso como Dolabela que no dudaría en asesinar a cualquiera que se le enfrentara, es una mezcla de esa audacia propia de la juventud pero también de valentía. Porque uno puede ser muy audaz y utilizar esa audacia de la juventud para causas que fueran de interés personal o simplemente en busca de una adrenalina. En cambio, aquí se arriesga por una causa social y por una causa de justicia, intenta luchar contra la corrupción. Arriesga su vida, sí, por audacia juvenil, pero desde un punto de vista de la razón, por un ideal.

"No puedes acusar a César de que sus cambios acaben terminando en un Imperio"

César era un apellido común de la época hasta que llegó él.

Rara vez ocurre que el nombre de una persona termina siendo equivalente de la profesión que ejerce, aunque no es el único caso. César ha terminado siendo sinónimo de persona de enorme poder y eso es algo muy infrecuente y solo puede ocurrir cuando quien tiene ese nombre y apellido brilla de una forma absolutamente sobresaliente por encima de cualquier otro en ese aspecto concreto. Y en el aspecto de ejercer el poder y conseguirlo, César destacó como nadie.

Si le soy sincero no tengo claro si tenemos que absolver a Julio César porque también tiene sus puntos oscuros.

Evidentemente, si yo me voy a pasar 12 años con el personaje es porque yo lo absuelvo. No voy a ocultar sus sombras y yo no tengo que decirle al lector si lo absuelve o no, cada uno que decida por sí mismo qué es lo que piensa del personaje. Pero sí voy a intentar contar al personaje deshaciendo algunos tópicos que lo simplifican. ¿César era un dictador al uso del siglo XX o XXI? No lo era. César es una persona que entronca con la facción popular del pueblo frente a la facción de los oligarcas senatoriales que quieren mantener sus privilegios. Frente a ellos, surge una facción que defiende el reparto de tierras y de derechos para todos los ciudadanos de Roma que empieza con los nietos de Escipión el africano. Son asesinados y van apareciendo diferentes tribunos de la plebe que van pidiendo ese reparto de los derechos. El tío de César es el líder de esa facción y César es el último representante. ¿Por qué digo el último? Porque después de César cambia todo. Y César en gran medida destroza esa oligarquía senatorial, que luego eso derive en un Imperio, no es algo que él predeterminara. No puedes acusar a César de que sus cambios terminen en un Imperio. Su ideal era la mayor distribución de derechos.

"Si quieres que la gente elija bien, deja que sea culta porque eso creará electores críticos"

Tampoco aniquila a sus rivales.

¿Qué hace Julio César cuando derrota militarmente a sus enemigos políticos en la guerra civil contra Pompeya? Los perdona. De hecho, en el 44 antes de Cristo asesinan a Julio César aquellos que perdonó. Es un personaje mucho más complejo. ¿Mató a muchos galos? Sí. En el siglo I antes de Cristo las cosas no se resolvían en la ONU. Ese problema se resolvió definitivamente pero sus medios nos parecerían ahora inaceptables. Pero no puedes evaluarlo con la perspectiva del siglo XXI.

Se rodeó de mujeres a las que, además, valoraba mucho y las tenía en cuenta. Algo contrario a la época también.

Él tenía una relación con las mujeres moderna. Crece en un entorno en el que las figuras masculinas fallecen cuando él es un adolescente. Crece rodeado de su madre, su tía Julia, sus dos hermanas, su esposa Cornelia y su hija. Aprende a valorar las opiniones de las mujeres de su entorno que eran muy inteligentes. Esto lo llevará a tal extremo que él estará dispuesto a hacer cosas por las mujeres que pocos hombres habían hecho en su época. Cuando Cornelia fallece, lo hace joven, nunca antes se había un discurso público funerario por una mujer joven. A él le da igual la costumbre, se levantó en el centro del Foro de Roma y dio un discurso fúnebre muy elogioso de su mujer y conmovió a todo el mundo. Tiene una relación con las mujeres pionera en muchos sentidos.

"En el aspecto de ejercer el poder y conseguirlo, César destacó como nadie"

¿Por qué nos atrae Roma?

–Es nuestro pasado que podemos reconocer fácilmente. En esta novela uno enseguida reconoce un montón de fases del juicio que es como si fuera hoy en día. Y a mí me interesa recrearlo porque saber de nuestro pasado, nos equipa mejor para entender mejor el presente y para adoptar mejores soluciones sabiendo lo que ya ha funcionado y lo que no. Pero nuestra clase política no solo se empeña en no querer saber del pasado sino también en no permitir que nuestra gente joven sepa del pasado.

¿Ve a algún Julio César en la actualidad?

–Es complicado porque con Julio César te das cuenta lo importante que fue en la Historia con la perspectiva del tiempo. Igual hoy en día tenemos un Julio César entre nosotros o una Julia César pero nos falta perspectiva para saberlo. ¿Es Kamala Harris una Julia César? No lo sabemos. Nos falta ver qué va a pasar, si igual entra como presidenta y lo hace muy bien o fatal. No lo sabemos. Lo que sí puedo decir es que a bote pronto no aparece nadie y es una pena. Pero insisto, si quieres que la gente elija bien, deja que sea culta porque eso creará electores críticos que exigirán más a sus representantes políticos.