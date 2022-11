Rosalía ha triunfado en Los40 Music Awards 2022 al hacerse con hasta tres premios en la gala que se ha celebrado este viernes, 4 de noviembre, en el WiZink Center de Madrid, en la que también se ha reconocido a otros artistas como Dani Fernández, Anitta, Ava Max y David Guetta.

El dj y productor musical francés ha aprovechado este momento para declarar su amor por Ibiza, que ha hecho que España sea su otro país.

Guetta ha cautivado durante su actuación al público con 'I'm good' y 'Crazy what love can do', tema original con Becky Hill -quien ha acompañado al francés- y Elle Henderson.

Este tema se ha llevado el galardón de Mejor colaboración internacional. El DJ y productor también ha sido reconocido como Mejor artista dance internacional.

"España es casi mi otro país por el amor que tengo por Ibiza", ha clamado en su discurso de agradecimiento.