Pío Baropja en el aula

«Yo, si fuera un creyente, pondría los ojos en Dios y dejaría al diablo que se explicara, no fuera a tener razón alguna vez, a pesar de su mala fama» Pío Baroja. Discurso en el Ateneo de Madrid, (5 de febrero de 1933).

De mis años de bachiller en el Santa María recuerdo que don Antonio Tormo García, nuestro profesor de Literatura, tenía en gran aprecio a Baroja que en el aula era ‘don Pío’, tratamiento familiar que nos daba del escritor una imagen cercana, la de un abuelete cascarrabias, solitario y burlón, pero entrañable y sabio. Recuerdo bien la retahila de títulos barojianos que don Antonio Tormo recitaba y que con sus anécdotas y relatorías nos encandilaba: ‘El Mayorazgo de Labraz’, ‘Zalacaín el aventurero’, ‘Camino de perfección’, ‘Paradox rey’, ‘La busca’, ‘La feria de los discretos’, ‘El árbol de la ciencia’, ‘César o nada’, ‘Las inquietudes de Shanti Andía’… La relación parecía interminable, pero, para nuestro asombro, era sólo una muestra de las más de cien novelas que escribió Baroja. Don Antonio Tormo decía que don Pío era un gigante dormido, que hoy estaba un tanto olvidado, pero que si hubiera nacido en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, hoy figuraría entre los grandes de la Literatura y no se le hubiera escapado el Nobel que, por cierto, para él reclamaron, entre otros, Cela y Hemingway. Recuerdo que en los años que digo, cuando en el 61 tuvimos a don Camilo en Ibiza, comentó precisamente su aprecio a Baroja al que consideraba su maestro. Luego supe que Cela fue uno de los que llevó a hombros y acompañó el féretro de don Pío hasta el cementerio civil, pues por ateo no se le pudo enterrar –tampoco lo hubiera querido él- en tierra sagrada. Pero vamos a lo que voy. Si uno tuviera que resumir en dos palabras todo lo que cabe decir del escritor vasco y su obra serían estas: Baroja y la sencillez. Patriarca de las letras españolas, ya septuagenario, calada su boina vasca más vieja que nueva, bufandilla usada y perdido en un traje desvaído, arrugado y que le quedaba grande, salía en persona a abrir la puerta de su casa, si le venía a mano, disculpándose de andar en zapatillas.

Lector en su juventud de Dumas, Dickens, Dostoiewski, Víctor Hugo, Daudet y Zola, devoró después la infumable ‘Crítica de la razón pura’ de Kant, a Spengler, Nietzsche y Shopenhauer. Doctor en medicina, un joven Baroja ejerce un tiempo en Cestona, pero no tarda en cambiar el estetoscopio por la pluma y arranca su escritura en El País y El Globo, donde es redactor jefe. Su hermana, doña Carmen, describe su jornada que era siempre la misma: «Se levanta a las 8, desayuna, escribe hasta la una y después de comer, tras una plácida sobremesa familiar, da un largo paseo y se pierde en las librerías de viejo, cena temprano y lee hasta pasada la media noche». En 1935 su obra es ya considerable y pasa a ser miembro de la Academia Española. Son, sin embargo, tiempos convulsos y su notoriedad le crea enemigos. En una España casposa y carpetovetónica, su actitud es crítica. Cuando escribe no sabe mentir ni quiere disimular, no se muerde la lengua. Anticomunista y antifascista hasta la médula, era lógico que le incomodaran unos y otros, izquierdas y derechas, fuese con aviesa intención o por carencia de cacumen. Esto explica algún tropiezo, caso del que tiene, poco después de estallar la Guerra Civil, cuando una columna de requetés lo detiene, acusándole de anarquista, anticlerical, librepensador, iconoclasta y revolucionario. Un despropósito. Cela, que lo conoce bien, da un perfil bien distinto: «Don Pío es un hombre apacible que ama la casa, el fuego de la chimenea y la manta en las piernas; es un hombre compasivo y hasta tierno, de una ternura tímida y vergonzante. Fiel a sí mismo como pocos, su osadía, en todo caso, está en su literatura». Cuando tras su detención recobra la libertad, se siente inseguro y, ligero de equipaje y de bolsillo, huye a París. Pero tampoco allí escurre el bulto. Más de una vez suscribe documentos a favor de los aliados, motivo sobrado para ser fusilado si lo hubieran localizado los alemanes.

Un aspecto de su carácter que sí conviene aclarar es la mala fama que don Pío tenía de aguafiestas y pesimista. Y lo era, sí, con sobrados motivos. Sólo un mentecato inconsciente podía ser optimista en aquellos momentos, cuando se siguen la guerra de Cuba, la primera guerra mundial del 1914 a 1918, nuestra guerra civil del 36 al 39, la segunda guerra mundial del 39 al 45 (sin olvidar las de Marruecos) y, para postre, lo de Hisoshima y Nagasaki. Al margen de las circunstancias, una frase suya deja claro lo que piensa: «No creo que la vida humana tenga objeto fuera de sí misma. La Naturaleza no nos ha mostrado nunca fin ninguno, ni para ella ni para el hombre». Spengler escribía en aquellos días ‘La decadencia de Occidente’. Y puestos a deshacer entuertos, borremos otro. También se acusó a don Pío de tacaño. Una memez. Lo cierto es que Baroja no se preocupó lo más mínimo de sacarle jugo a su pluma, todo lo contrario, por ejemplo, a lo que hicieron otros, caso de Blasco Ibañez, que explotó su medianeja producción como nadie. Del desinterés de Baroja, basta un ejemplo. Cuando el productor cinematográfico Andrés Carranque de Ríos le pide permiso para filmar una de sus novelas, ‘La feria de los discretos’, preguntándole cuánto pide por ello, he aquí lo que Bajora contesta: «Mi novela está libre. Si hay quien quiere llevarla a la pantalla, allá se las componga. Yo doy con gusto mi permiso. Si pagan algo, bien está. Y si no pagan nada porque no pueden, pues bien también». Novelas, cuentos, crónicas, memorias…, Baroja alcanza el cenit de su producción en 1926. Tiene 54 años y más de 50 libros publicados. De esta época es ‘Agonías de nuestro tiempo’, uno de sus mejores y menos conocidos textos en tres volúmenes. Seguirán los 23 tomos de la serie que dedica a un curioso personaje, ‘Aviraneta’. Y todavía publicará una treintena de nuevas novelas. De fecundidad asombrosa, apenas un Balzac o un Galdós resisten la comparación. Hace unos días, en la hemeroteca de La Vanguardia leía que en la Feria de Santa Madrona, en Barcelona, -corría el 1930-, los pabellones de los libreros estaban literalmente atiborrados de títulos barojianos.