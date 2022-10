"Después de ser mamá creía que iba a bajar el nivel, pero ahora me siento más fuerte que nunca"

Tras su éxito en Madrid, Sara Baras llega al Teatro Cervantes de Málaga con su espectáculo ‘Alma’. Cuatro pases que comienzan mañana jueves y estarán en escena hasta el domingo, en los que la bailaora y coreógrafa gaditana fusiona boleros y distintos palos del flamenco.

Estuvo en verano en Starlite y vuelve ahora a Málaga con cuatro pases de ‘Alma’. ¿Cómo se siente?

Súper ilusionada y agradecida. La respuesta del público ha sido impresionante. Hemos llenado tres días y abierto un cuarto más, eso lo agradezco en el alma.

¿Cómo es el público malagueño?

Maravilloso. Me siento muy bien en Málaga, no solo por lo profesional sino que me siento muy querida y respetada. Adoro la ciudad y la considero mi segunda casa, me acogió hace mucho tiempo y le tengo un cariño especial.

¿Qué es para usted ‘Alma’?

Es un espectáculo dedicado a mi padre, él era un enamorado de los boleros. En ‘Alma’ hablamos de la dificultad que tiene una persona no aficionada del flamenco para entenderlo. Es un encuentro con él, recordamos los boleros que eran sus favoritos. Unir eso es una cosa preciosa, fusionamos lo tradicional y el lenguaje del artista de hoy. Una fusión preciosa que me hace encontrarme con mi padre.

Tras su éxito en Madrid, ¿cómo está siendo esta gira?

Es increíble, porque aparte de ser una gira preciosa hay una entrega total del público. Es volver a sentir el mundo del teatro, la magia del directo. En Madrid ha sido bestial, tuvimos ‘sold out’ todos los días. Estamos súper emocionados, hay un equipazo conmigo.

También se vuelven a ver los escenarios sin restricciones.

Disfrutar sin restricciones, ver las caras sin mascarillas, sentir que todo eso ha quedado atrás. Nos ha enseñado mucho, y ahora valoramos más la cercanía.

Y tras la gira nacional, le espera una gira por países de todo el mundo.

Ahora iremos a Torrevieja, Albacete, Coruña, entre otros. A final de año llevamos ‘Alma’ a París, Australia, Miami y Nueva York.

Usted pone el espectáculo, el baile, el arte y el poderío. Pero, ¿qué importancia tiene su equipo de toda la vida en sus espectáculos?

Esta compañía lleva ya 25 años. A nivel artístico y técnico son muy importantes, pero tengo la suerte de tener un equipo muy profesional y en lo personal también son maravillosos. Me siento privilegiada.

Muchos artistas del flamenco aseguran que siempre se les valora más fuera de España, ¿ha sido su caso?

Yo siempre me he sentido muy querida y respetada. Pero, a veces ves que los festivales importantes de Cultura son en otros países o que le dan un sitio a esta. Pero, hay que dar las gracias a personas célebres como Camarón, Paco de Lucía o Remedios Amaya que nos abrieron las puertas.

Lleva 35 años en el baile, ¿se ve otros 30 bailando?

Esa es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Después de ser mamá creía que iba a bajar el nivel, pero ahora me siento más fuerte que nunca. Intentaré estar lo máximo posible, si el cuerpo me lo permite.

¿Qué pueden esperar los malagueños de ‘Alma’?

Málaga es alma pura. Hay tanto sentimiento, entrega y pasión. Es una ciudad tan cariñosa, además es una cita muy especial ya que es en el Teatro Cervantes. Es un espectáculo de magia, donde se fusiona el flamenco y el bolero. Una fusión muy conseguida. Hay una gran calidad de artistas que nos acompañan y una entrega fantástica. Voy a dejarme el alma en Málaga.