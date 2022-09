"Buscaban un lugar que se pareciera a Desembarco del Rey y encontraron Cáceres". Maravillosa frase para un minidocumental maravilloso que es todo un regalo para la ciudad y que hoy ha lanzado HBO en todas sus plataformas para dar a conocer los detalles del rodaje de Juego de Tronos y La Casa del Dragón. "¿Viste el video de las localizaciones?", se pregunta un emocionado Jorge Villar, concejal de Turismo, que se responde a sí mismo: "Es un regalo muy bonito de HBO. Disfrutemóslo". El celofán llega al espectador a modo de pantalla. Lo abres y ahí te topas con Cáceres, el tercer conjunto monumental de Europa, en todo su esplendor. Más bella que nunca. La ciudad Patrimonio de la Humanidad que desde esta tarde ha sido catapultada como la niña bonita de la superproducción más potente de todos los tiempos.

Miguel Sapochnik, director ejecutivo de la serie, habla mientras se visionan los mejores escenarios de la capital cacereña. "En Juego de Tronos aprendí que cuando me preguntaban por qué han ido a rodar esa localización, al ver el resultado pensaba: Vale, por eso". Y hablando de vale: una imagen vale más que mil palabras y por eso se rodó en Cáceres, porque Cáceres lo vale. "Establecimos una lista de localizaciones necesarias para que la serie quedara realista. La gente espera eso de la serie", continúa Sapochnik. Su premisa la comparte Ryan J. Condal, productor ejecutivo: "España fue un escenario en la serie original, así que quisimos repetir. Buscamos vistas y lugares que pudieran conectar, aunque fueran 200 años antes, con la serie original. Había muchos sitios en España que queríamos recuperar y utilizar en esta serie. Es un lugar fantástico para rodar".

Toma enseguida la palabra Nana Blondel, Lady Laena para todos. "Rodar en una localización así tiene algo especial. Te transporta a otro mundo, es como viajar al pasado". No es para menos porque pocos cascos históricos del mundo conservan de modo tan excepcional el carácter para el que fueron concebidos. Lo sabe bien Ryan Corr, Ser Harwin: "Te transporta a otro mundo. Es como viajar al pasado. Por desgracia -lamenta- solo estuve dos días en España".

"Fue bonito", sostiene Rady Considini, la famosa Visery Targaryen mientras Peter Welter (spain line producer) confiesa que "traer la serie de nuevo a España es muy emocionante. Genera mucha expectación y cierto orgullo porque nos han elegido como escenario de una nueva parte de la saga. Cuando empezamos con Juego de Tronos en 2014 en la quinta temporada, el hecho de que nos eligieran fue un sueño. Y luego pasó a ser algo de todos los años". Y apostilla: "Cuando nos propusieron formar parte de la precuela estábamos encantados. No queremos estar en ningún otro lugar. La escala de esto es descomunal. Es más grande que todo lo que hemos hecho. El equipo español y el portugués son asombrosos".

Alison Aird, production manager, narra así su experiencia: "Empezamos a hablar en julio sobre las complejidades que teníamos. Ha habido muchísimos reconocimientos para visitar las localizaciones porque muchas estaban en rincones perdidos. Los equipos fueron fundamentales: conocen el terreno y tiene una gran relación con las localizaciones y con los ciudadanos, administraciones y gobiernos. Trabajaron de una forma super eficiente que nos permitió llegar y rodar.

El guionista Ryan J. Condal vuelve a captar la atención del espectador: "Nos da esa sensación de exotismo y nos mete en ese mundo de una manera que no lograríamos en Londres y sus alrededores y encajamos ambos mundos: el Desembarco del Rey del estudio con el mundo exterior en España".

"Rodamos en Cáceres. A ver si lo pronuncio mejor: Cáceres"

De eso está seguro Miguel Sapochnik: "Muchas veces los productores me comentan: Miguel, tenemos que hacerlo allí. Cunado luego me dicen: Es tan 'noseque' y tan 'nosecuantos', sé que es un lugar adecuado". Luego lo corrobora King's Landing: "Buscaban una ciudad que se pareciera a Desembarco del Rey". Y vaya si la encontraron porque no hay más que escuchar al simpático Ser Criston Cole (Fabien Frankel): "Rodamos en Cáceres. A ver si lo pronuncio mejor: Cáceres. Se pronuncia así. Una de las ciudades más bonitas en las que he estado". Y entonces aparece Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock): "Rodar en España fue fantástico. Como en el precioso casco histórico". Así que Peter Welter lo tiene claro: "Cáceres debe ser la localización del rodaje" y recrea cómo fue la estancia: "Estuvimos allí dos semanas, lo que representó otra dificultad. Usamos el casco antiguo de Cáceres como si fuera un plató, pero no lo es, es una ciudad de verdad, con gente que vive allí, tiendas, restaurantes y esas cosas; así que cerrarlo todo dos semanas y que la ciudad siguiera funcionando al mismo tiempo fue todo un reto".

Cáceres respondió con creces a las exigencias de la superproducción basada en la novela de George R. R. Martin 'Fuego y sangre'. Sofía Noronha, line producer, lo ensalza: "Lo bueno es que están acostumbrados a tenernos allí, ya que es no es la primera vez en la serie. Eso nos benefició mucho porque colaboraron mucho con nosotros. A los vecinos les gusta participar y estar al tanto de lo que hacemos. A veces hacen de extras. Cuando vamos a un pueblo o una ciudad y es así, es muy interactivo si están abiertos a ayudarnos".

Lo mismo opinan de Trujillo, la otra localización extremeña de La Casa del Dragón. "Es una ciudad muy popular en España", advierte King's Landing. "Le mostramos la enorme plaza Mayor a Miguel, el showrunner, y dijo inmediatamente: "Quiero rodar allí". Lo dicho: todo un regalo.