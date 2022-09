La cercanía de Camus

Tal vez porque ha formado parte de mi educación sentimental y porque ahora, ya mayor, sigo viendo en Camus un ejemplo irreductible de honestidad y lucidez, vuelvo siempre a sus textos. Pero tanto o más que su obra, admiro su talante, su compromiso con las causas que considera justas y la intensa relación que mantiene toda su vida con nuestro país y nuestra cultura. De su indeclinable pasión por España, a la que considera su segunda patria, hablamos aquí. Y es que, aunque su cultura es francesa, Camus es argelino de nacimiento -nace en Mondovi- y balear por la ascendencia menorquina de su madre. Es muy consciente de ello cuando, en el verano de 1935, a los 22 años, viaja a nuestras islas en las que, confiesa, se siente como en casa. En L’envers et l’endroit nos deja de su estancia en Ibiza bellísimos textos. Sentado en un bar de los muelles, una morosa atardecida despierta su nostalgia y su fragilidad: «Sentía las mismas ganas de amar que de llorar y me parecía que todas mis horas de sueño iban a ser, a partir de entonces, horas robadas a la vida». Con Albert Camus ocurre que, como hasta el 2005 Francia ha mantenido la costumbre ancestral de transmitir a los hijos sólo el apellido del padre, se ignora el de su madre, Sintes, que es menorquín. Y no es un detalle menor, pues tiene un enorme peso en su biografía y en sus textos. En una Menorca depauperada, a partir de 1830 se produce una emigración masiva hacia Argelia recién ocupada por los franceses que ofrecen trabajo y futuro. Entre aquellos emigrantes están los bisabuelos maternos de Camus, Miquel Sintes Andreu y Margarita Cursach Sureda, ambos de Ciudadela. Su hijo, Ettiènne Sintes, se casa con Catalina Cardona Fedelich, asimismo menorquina, de Sant Lluís, y tienen 9 hijos, entre ellos Catalina Sintes Cardona que se casa en Argel con Lucien Camus, alsaciano, padres de Albert Camus Sintes.

Pero no sólo el vínculo familiar nos acerca a Camus, porque muerto su padre cuando él contaba pocos meses, no conoce otra familia que la española de su madre, circunstancia que marca su infancia y adolescencia, un tiempo en el que convive en el modesto barrio argelino de Belcourt con muchos amigos, hijos también de la emigración, que cruzan sus voces en patuet, jerga callejera que mezcla el francés, el español y el catalán.

La Guerra Civil

Pasan los años y, ya mayor, consciente y orgulloso de sus raíces, Camus sigue la situación española y se compromete con ella. Cuando en 1934 se reprime salvajemente el movimiento minero asturiano, Camus crea una pieza de teatro, Revolte dans les Asturies, a favor de los mineros, que no puede estrenarse en Argel porque la censura su alcalde. Sí consigue subir a escena La Celestina de Fernando de Rojas, en la que interpreta el papel de Calixto. Su mala salud –recaídas de tuberculosis que arrastra desde los 17 años- le impide sumarse a las fuerzas republicanas en la Guerra Civil, pero colabora como puede desde Argel. Recauda fondos para la causa antifranquista y escribe encendidos artículos en Alger Républicain y Le Soir Républicain. Tiempo después, en París, sigue haciéndolo en L’Express y en Combat, rotativo clandestino de la Resistencia. El 7 de septiembre de 1944, liberado París, Camus escribe un editorial en Combat que titula ‘Nuestros hermanos de España’. Sabe que el 24 de agosto, 144 soldados republicanos españoles de la 2ª División Blindada Leclerc, han roto la línea defensiva de la Wehrmacht y penetrado en la capital francesa en blindados con nombres tan explícitos como Guernica, Madrid, Teruel, Ebro y Santander. En sus artículos pide que la liberación del fascismo no se quede en los Pirineos: «Esta guerra europea –decía- que comenzó en España, no podrá terminarse sin España que ya ha pagado el precio de su libertad. Los aliados deben ahorrarle esa sangre de la que es tan pródiga y de la que Europa debería mostrarse avara, recuperando para nuestros camaradas españoles la República por la que tanto han peleado. Yo sólo he dicho que tenían razón y ellos me han mostrado la leal amistad que me llena de orgullo y me ayuda a vivir». Su incondicional activismo antifranquista le cuesta a Camus que sus libros queden prohibidos en nuestro país, circunstancia que no frena su compromiso con nuestra cultura. En Angers pone en escena su adaptación de El secreto de Ramón J. Sender, La devoción de la Cruz de Calderón y El caballero de Olmedo de Lope. Y en París, en el Théâtre Marigny, estrena L’état de siège, que no había podido representar en Argel.

En 1946, en L’Espagne libre, recuerda el asesinato de García Lorca, la muerte de Antonio Machado en Colliure y sólo reconoce como legítimo el gobierno republicano en el exilio, implicación que incomoda a la ‘derecha’ francesa. Gabriel Marcel le lanza fuertes invectivas y la respuesta de Camus no se hace esperar: «No podéis decir que la injusticia instaurada en España no va conmigo, porque va también con vosotros. No podéis mirar hacia otro lado sin sentir vergüenza». Otro detalle de su inquebrantable compromiso lo tenemos en la rabia que suscita en él la adhesión a la Unesco de nuestro país en 1952: «Si la Unesco -dijo- no preserva su independencia, vale más que desaparezca. La verdadera cultura no vive de la mentira, vive de la verdad y en el exilio, lejos de los palacios, los despachos y las prisiones de Madrid». Y mayor es su enfado cuando se admite a España en la ONU. Tampoco se olvida de nuestro país en su alocución «ce que je dois a l’Espagne» cuando le conceden el Nobel. Una afección que no se limita a lo político y cultural. La vive en lo personal en su apasionado romance con la actriz española María Casares, hija de Santiago Casares, presidente de la Segunda República. Y mantiene, por otra parte, un continuo diálogo con intelectuales de nuestro país, caso de María Zambrano. Cuando Camus muere el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche, en su cartera de cuero, encuentran el manuscrito de la que sería su obra póstuma, El último hombre y un ejemplar de El hombre y lo divino, el libro de María Zambrano que quería publicar en Gallimard. Hasta el último momento, Camus mantiene su amor a la tierra de sus ancestros.