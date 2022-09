Mircea Eliade y el sentido de la realidad

Hace ya muchos años, demasiados, tuve la primera noticia de Mircea Eliade (Bucarest, 1907-Chicago,1986), en un seminario de ‘Fenomenología e Historia de las Religiones’ que se impartía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Recuerdo, detalle curioso, que el ponente nos advirtió, antes de entrar en harina, que tuviéramos en cuenta los claroscuros de la biografía de Eliade, lo que no era óbice –matizó- para dejar de considerarlo una de las mentes más incisivas y lúcidas del siglo XX. Con los claroscuros se refería al antisemitismo y la vinculación que en los años treinta mantuvo Eliade con el movimiento fascista de la Guardia de Hierro y, por otra parte, al deleznable comportamiento que tuvo con su maestro en Calcuta, Surendranath Dasgupta, en cuya casa vivía, por el tórrido romance que tuvo con su hija, Maitreyi que con 16 años era casi una niña, un incidente que Eliade noveló en la ‘Noche bengalí’.

Dos años después, al estudiar Teología en Barcelona, con la Historia de las Religiones en el programa de estudios, recordé el seminario sobre Eliade en Salamanca y localicé los cuatro tomos de su monumental ‘Historia de las Creencias y de las ideas religiosas’. Quedé fascinado. La historia de las religiones dejaba de ser un museo de fósiles y extemporáneas mirabilia para convertirse en un mundo de símbolos, mitos y mensajes codificados, que era preciso descifrar y comprender. Eliade, por otra parte, era mucho más que un magnífico interprete del hecho religioso, sobresalía también en la poesía y la novela, con obras como ‘La serpiente’, ‘El adolescente miope’, ‘Isabel y las aguas del diablo’, ‘Media noche en Serampore’, ‘Entre bohemios’, ‘La noche de San Juan’, ‘El bosque prohibido’, ensayos como ‘Lo sagrado y lo profano’, ‘Herreros y alquimistas’, ‘El mito del eterno retorno’ y el ‘Diario portugués’, una de las biografías más apasionantes del siglo XX. Pero digamos cuatro cosas de Eliade, antes de hacer un mínimo comentario a su obra. Antropólogo, historiador, periodista, novelista, filósofo, ensayista, dramaturgo, profesor universitario, mitógrafo y crítico literario, Eliade dominaba cinco idiomas modernos (rumano, francés, alemán, inglés, italiano) y de los antiguos leía con fluidez el hebreo, el sánscrito y el persa. Su origen rumano, de cultura puente entre Oriente y Occidente, le facilita la comparativa entre los dos mundos y sus respectivas culturas, mitologías y creencias.

Ausencia de creencias

La historia de Eliade que nos interesa arranca cuando, convencido de que las ciencias y filosofías explican fenómenos y aspectos concretos de la Realidad, pero no su sentido, decide buscar otros caminos de conocimiento en la intuición, la vivencia, el misticismo, los símbolos, los mitos y las religiones. Grecia, dirá, no es sólo la de los filósofos, es también la de Eleusis y el orfismo, la que hunde sus raíces en la protohistoria, en ese oscuro fondo neolítico que es la matriz de todas las culturas antiguas del Próximo Oriente y del Mediterráneo. Eliade sospecha que no es posible comprender el destino del ser humano sin conocer las fases arcaicas de su experiencia en diferentes culturas y momentos. Una de sus principales aportaciones está en su análisis de la hierofanía, manifestación de lo trascendente en lo cotidiano y la idea de la encarnación de lo sagrado en el ser humano, que lo percibe como experiencia cualitativa.

Para Eliade, vivimos en una época caracterizada por la ausencia de creencias y en la imposibilidad de integrarnos en un entorno amenazador, agobiante y deshumanizador, en el que nos sentimos frágiles y extraños, con una inevitable sed de Absoluto y hostigados por un Tiempo que nos mata, nos limita y condiciona. La Naturaleza se nos manifiesta indiferente en un ciclo imparable que todo lo engulle, antítesis de la libertad. A partir de aquí, no confiamos que la existencia tenga razón de ser y el sentimiento de la Nada que nos acecha, más allá de lo que hagamos o pensemos, nos origina una ansiedad a la que oponemos, consciente o inconscientemente, un deseo de dimensión espiritual que nos cuesta reconocer. Según Eliade, vivimos posiblemente el único periodo de la Historia en el que hemos optado por una existencia historicista, por un modo de ser profano, en el que hemos rechazado la trascendencia como un cuento para niños atemorizados.

En este contexto, a la pregunta que nos hacemos sobre el sentido de la vida, la obra de Eliade es una respuesta que recorre sus diarios, memorias, ensayos y novelas. Eliade apuesta por la interpretación transhistórica, en un horizonte distinto al inmediato y estudia el núcleo esencial de lo numinoso (mitos, símbolos y ritos) desde el balbuceo neolítico hasta las teologías secularizadas de nuestros días. El mito para Eliade es literatura de ‘camuflaje’, una ventana que nos abre al sentido de la realidad; y la literatura, a partir de aquí, es epifánica, verosímil y reveladora. Es una literatura iniciática en la que el lector es un neófito que en el relato puede encontrar señales de pista para entender su Vida y la Realidad. Es imposible imaginar cómo podría haberse manifestado la conciencia sin conferir una significación a los impulsos y experiencias humanas. La conciencia de lo significativo está íntimamente ligada al descubrimiento de lo sagrado que permite diferenciar lo real de lo aparente.

Al analizar el crepúsculo de los dioses, la secularización, la crisis de vaciamiento provocada por los maestros del reduccionismo –desde Marx, Nietzsche y Freud-, tenemos ocasión de juzgar la actual desacralización en la que se produce un perfecto camuflaje de lo sagrado en lo profano: «Au sein d’une existence condamnée à se dérouler dans la banalité immanente et opaque, le ‘sacre’ se cache toujours derrière la masque de réalités ou d’actions profanes». A partir de aquí, la liberación espiritual sólo puede venir del desenmascaramiento de esa profanidad que nos emborrona el sentido de la Realidad y de la Existencia.