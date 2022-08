La complicada historia de Tessa Young y Hardin Scott se resuelve desde este viernes con 'After. Amor infinito', una película que pone el broche final a la exitosa saga, y cuya trama desvelará si "merecen o no estar juntos", ha adelantado hoy a Efe su protagonista masculino, Hero Fiennes Tiffin.

Basada en el fenómeno literario de Anna Todd -un total de siete novelas, traducidas a más de 15 idiomas y lanzadas en más de 30 países, que han dado lugar a cuatro largometrajes de drama adolescente- "After. Amor infinito" retoma las vidas de Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin).

A pesar del amor y de la pasión que sienten ambos, la pareja tendrá que hacer frente a dificultades en su relación y demostrar que están hechos el uno para el otro.

"Parece que Hardin no puede parar ni un segundo de recibir golpes y eso va afectar en su relación con Tessa. Por ello, para que él pueda crecer como persona y curar sus heridas, ambos deciden probar a estar un tiempo lejos porque quieren salvar su relación y ver cómo les va así", avanza Fiennes en una entrevista.

El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil, pero cada desafío que han afrontado ha hecho su unión más fuerte. ¿Lo conseguirán esta vez? Mientras él se queda en Londres para confrontar y reconectar con su pasado, Tessa regresa a Seattle, donde sufre una tragedia que la lleva a tomar decisiones difíciles.

Hardin quiere ayudarla, pero está tan ocupado luchando contra sus propios problemas que termina alejándose de ella.

Por su parte, Tessa ya no es la chica dulce y sencilla que era cuando conoció a Hardin, ahora se conoce mejor a sí misma y sabe lo que necesita. Ahora la joven deberá plantearse si debe salvar a Hardin y su relación o si por el contrario ha llegado el momento de empezar a pensar en ella misma.

El actor apunta que lo bonito de esta saga es cómo te muestra la relación que tienen ambos protagonistas, y que puede parecerse a una real, aunque destaca que el estar "rompiendo, volviendo, rompiendo y volviendo no es bueno" y se pregunta "¿cuánto pueden aguantar dos personas así?".

A pesar de todo, esta cuarta entrega, dirigida de nuevo por Castille Landon, muestra cómo la relación de "Hessa" (Hardin + Tessa) es mucho más madura que en las anteriores. "Según vas creciendo y madurando la relación va madurando también contigo y pasa a una fase más suave y menos turbulenta, existe una comunicación mejor y eso también va en beneficio de la relación, hace que ya no sea tan tóxica", añade.

No obstante, la pasión y la intensidad de algunas escenas marcarán de nuevo este filme, ya que es lo que realmente mantiene viva la llama de su amor. "Josephine (Langford) y yo tenemos tan buena química cuándo hacemos las escenas que apenas tenemos que hablar de ello. Pienso que ambos lo sabemos", declara.

Después de tres cintas, 'After. Aquí empieza todo' (2019), 'After. En mil pedazos' (2020) y 'After. Almas perdidas' (2021), esta saga de películas se ha convertido en una de las más populares para adolescentes de los últimos años.

Y, aunque la historia de ambos protagonistas acabe en esta cuarta entrega, se espera que haya una precuela y una secuela, en las que, según confiesa el propio actor, le gustaría hacer un cameo.

Fiennes Tiffin -miembro de una ilustre saga de actores británicos- inició su carrera como actor interpretando brevemente en su etapa infantil a Tom Riddle, el villano de las películas de Harry Potter, para después, tras diversas producciones, saltar a primera línea como protagonista de la película adolescente del momento.

A pesar del éxito que ha conseguido gracias a la saga, admite que no le gustaría quedarse "encasillado" en el género romántico-adolescente, y que prefiere cambiar de registro a algo de acción o aventuras. "Me gustaría que tuviera una parte más física donde tuviera que aprender a saltar, trepar, pelear, o algo por el estilo", reflexiona.

Asimismo, ahora que se especula sobre la posible producción de una serie sobre la saga de "Harry Potter", manifiesta si le dieran la oportunidad de volver a ese universo mágico le "encantaría".