La playlist del verano: de 'Quédate' a 'Despechá', el español reina

Cada verano tiene su propia banda sonora, y la de este año es, sin duda, en español. Los ritmos latinos y el reguetón inundan las listas de éxitos, las salas de discoteca y los festivales. Las orquestas no dudan en incluir en sus repertorios cada nueva canción que sale y que se convierte en un 'hit', como es el caso de 'Quédate', de Bizarrap y Quevedo, y de 'Despechá', de la famosa Rosalía. Precisamente ellos dos pueden ser considerados el rey y la reina de la música de este verano, aquí y fuera de España. Los dos temas suenan en todas partes y no hay ningún joven que no las conozca, las baile y se sepa sus letras al dedillo.

El canario Quevedo, con tan solo 20 años, ha roto todos los récords con su sesión –así se llaman todos los temas que saca Bizarrap– con el trapero argentino. Los números les avalan: publicada la primera semana de julio, ya cuenta con 312 millones de reproducciones en Spotify y 197 millones de visualizaciones en YouTube. Un número uno mundial en toda regla, que en cuanto empieza a sonar se cae la pista, con todo el mundo saltando y gritando su pegadiza letra. Solo Rosalía logró interrumpir su reinado. El viernes 29 de julio la catalana lanzó su gran apuesta del verano, después de varias semanas creando expectación a través de sus redes sociales. La estrategia surtió efecto: directa al número 1 de Spotify. Aunque ahora el puesto más alto del podio lo ocupe Quevedo, la gente no concibe una fiesta sin escuchar a la catalana diciéndole a sus 'motomamis' –así se conoce popularmente a sus fans– que "esta noche se sale" y que lo muevan "de lao a lao". En cualquier fiesta escucharás esas dos canciones varias veces, pero también bailarás al ritmo de 'Titi me preguntó', de Bad Bunny, o 'Te felicito', de Shakira y Rauw Alejandro. Las jóvenes españolas Ana Mena y Aitana también han colocado sus últimas colaboraciones entre lo más escuchado de esta época. La malagueña con Belinda y la catalana con Ptazeta y Emilia, demostrando el poderío femenino en la música actual. Otras de las más populares estas semanas estivales están siendo 'La Bachata', de Manuel Turizo; 'Provenza', de Karol G; o 'Givenchy', de Duki, todas ellas también en español. Tras dos años de pandemia, la gente esperaba como agua de mayo el regreso de un verano como los de antes. Y ese verano no se podía concebir sin todas estas canciones que alegran, dan vida y unen a la gente que las canta al unísono cada vez que suenan. Y todavía quedan un par de semanas para que otro 'hit' de la campanada como han hecho todos estos. La playlist que no te puedes perder 'Quédate', de Bizarrap y Quevedo Las sesiones del argentino Bizarrap son sinónimo de éxito, pero esta ha alcanzado otro nivel, y lo ha hecho con colaboración española. El joven canario Quevedo pone voz a las frases que todo el mundo grita este verano en cualquier discoteca: "Quédate, que las noches sin ti duelen". 'Titi me preguntó', de Bad Bunny 'Un verano sin ti' es el título del último disco del puertorriqueño Bad Bunny, y efectivamente ya no puede haber un verano sin Bad Bunny. Varias de las canciones del álbum suenan en cualquier fiesta, pero la que más fuerte está pegando es aquella en la que Titi le pregunta si tiene muchas novias. 'Te felicito', de Shakira y Rauw Alejandro La colombiana, tras 30 años de carrera, sigue creando éxitos. Puede que la letra haga referencia a su ruptura con Gerard Piqué. Sea así o no, la canción empezó a subir como la espuma en listas cuando se hizo público el fin de la relación. Le acompaña en su baile robótico Raw Alejandro. 'Quieres', de Aitana, Emilia y Ptazeta La joven catalana Aitana es sinónimo de triunfo. A golpe de colaboraciones consigue estar siempre entre las más escuchadas. La última es 'Quieres', con la también española Ptazeta y la argentina Emilia. También tiene entre las más escuchadas de Spotify 'Mariposas', con Sangiovanni. 'Las 12', de Ana Mena y Belinda La malagueña Ana Mena publicó 'Mezzanotte' en italiano, y poco después sacó la versión española, 'Las 12', para la que contó con la mexicana Belinda, su compañera de reparto en 'Bienvenidos a Edén', y que se ha convertido en una de las canciones más pegadizas de este verano. 'Despechá', de Rosalía Un éxito que lo fue incluso antes de salir. La catalana difundió parte de su tema a través de las redes sociales, creando una gran expectación que se tradujo en número 1 de Spotify el día que se publicó. Además, Rosalía también ha popularizado el baile entre sus 'motomamis'.