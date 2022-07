Novelas con magia, trabajo y ‘engagement’

No sé cuántos escritores quedan en el mundo que puedan: a) anunciar que la pandemia les ha dejado escribir cuatro novelas más de las que tenían previstas; b) proponer a sus lectores que paguen por ellas para recibirlas al cabo de un año sin pasar por manos de ninguna editorial, sin saber título ni tema de ninguna de ellas; c) que en un visto y no visto 185.000 seguidores le ingresen a través de su Kickstarter 42 millones de dólares y d) que varias editoriales extranjeras añadan un buen pico a esta cifra para publicarla en otras lenguas siguiendo el canal convencional. En cualquier caso, solo uno lo ha intentado y conseguido. El estajanovistamente prolífico escritor de novela fantástica Brandon Sanderson (Lincoln, Nebraska, 1975).

«Es una decisión arriesgada y polémica para el sector editorial, pero Sanderson, es un visionario y un genio del engagement con sus lectores», explica su editora en el sello Nova, Marta Rossich. Pero más allá del cómo, un pequeño repaso al qué: las decenas de novelas de Sanderson (que obligan a una inmersión intensa para situarse en sus sistemas mágicos) se desarrollan en el Cosmere, un universo interconectado al estilo del Universo Marvel, creado tras el desmembramiento de un ente indefinido cuyas diversas capacidades han quedado esparcidas por diversos mundos. La productividad de Sanderson se basa en escribir 3.000 palabras al día con una disciplina espartana y la labor en equipo: 30 personas, lo que empezó como el informal Team Sanderson, dirigido por su esposa Emily, se ha convertido en una empresa familiar, Dragonsteel Entertainment. Es inevitable sospechar en que alguno de esos revisores debe ser algo más que eso... pero cuando Sanderson dice que todo lo que firma lo ha escrito él, tiendes a creerlo. A Sanderson, que no dijo que no cuando le pregunté si se podía definir como un «mormón liberal», no cuesta imaginárselo con la camisa blanca y la chapa con su nombre durante sus años de misión en Corea del Sur, donde simpatizó con el budismo. Sanderson, explica Marta Rossich, está muy encima de su difusión en dos mercados lingüísticos, el español y el chino. Para el hispano ha autorizado y supervisado la reconversión en forma de libro de sus clases de escritura creativa en la universidad mormona de Utah. Y eso que a sus editores en castellano se les acumula el trabajo: el 17 de noviembre lanzarán la esperadísima séptima entrega de su serie Mistborn, en junio tres novelas cortas de la serie Escuadrón (la vía de acceso para el lector más joven) y el 2023 han preparado huecos en su programación para seis títulos más: las cuatro novelas del Kickstarter, la cuarta de Escuadrón y la quinta de su obra mayor, la decalogía El archivo de las tormentas. Cuando era un escritor novato recibió el encargo de rematar el último libro de La Rueda del Tiempo, de su admirado . Mejoró lo escrito por Jordan en sus últimos años, escribió tres libros en lugar de uno y cuando La Rueda del Tiempo ha llegado finalmente a TV, para muchos ya es la adaptación de la serie que acabó Brandon Sanderson.