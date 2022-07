El naufragio de Kafka

En su testamento de 1912, Franz Kafka ordenó que se destruyesen todos sus textos. ¿Debemos felicitarnos de que no se respetara su deseo? Supongo que sí, -se trata de uno de los autores más relevantes del siglo XX-, pero su lectura exige prudencia. Hoy sabemos que si exceptuamos su ‘Diario’, la ‘Carta al padre’ y ‘Las cartas a Milena’, publicadas íntegramente y fiables, sus otras obras tienen sospechosas adiciones y lagunas que se completan con fragmentos extraídos de sus cuadernos. Hay ediciones de ‘El castillo’ que incluyen 3 capítulos que en otras no aparecen. Y su lectura también exige respeto porque, al recoger en su obra vivencias crueles, humillantes, y aspectos íntimos, psicológicos y familiares, se justifica su petición de que no se publicara. Tal vez, por todo ello, escribir sobre Kafka sea una temeridad y poco razonable. Nos limitaremos a mentar dos textos fundamentales, estremecedores, escritos en carne viva, que resumen su peripecia vital y su obra: La metamorfosis y la Carta al padre.

‘La metaformosis’ (1915) descontextualizada sería uno de esos textos de ciencia-ficción y terror en los adquieren protagonismo, como amenaza, los insectos, cucarachas, hormigas o arañas. Sería, por supuesto, no entender de qué va la cosa, algo que, en cierta medida, ya sucedió cuando se publicó en la revista Die Weiben Bläitter. Desconcertó y tuvo interpretaciones dispares. Gregorio Samsa, un individuo anodino, como tantos otros, se despierta un día como repelente escarabajo. Sigue una desquiciada situación en la que Samsa-insecto es repudiado y al final muere. Si la cuestión está en saber qué motiva tan espantoso relato, conviene recordar que cuando se publica, en 1915, se inicia la Primera Guerra Mundial; y que el contexto familiar que vive Kafka es desolador, una familia judía en un islote de Praga, donde el antisemitismo es algo común en las otras dos culturas que allí conviven, bohemios alemanes desarraigados y checos debilitados por la política germanizante de unos Habsburgo decadentes. Kafka se siente aislado, rechazado, como si en todo momento tuviera que justificarse. Y en aquella Praga prolifera la burocracia esclerótica que aparece en ‘El proceso’ y ‘El Castillo’. Franz percibe el mundo como amenaza y La metamorfosis es una punzante alegoría del hombre enfrentado a una realidad que lo oprime y lo borra. La literatura del absurdo, lo kafkiano, nace aquí. La angustia que Kafka experimenta viene también de su familia en la que se siente rechazado y prisionero. Es la situación de Samsa convertido en insecto. «Una tarde de domingo, escribí algo sobre la prisión que era mi casa y describía el silencio y el frío que allí reinaba. En aquel vacío y extrañamiento estaba condenado a vivir y quise desaparecer, quise morir». Y efectivamente, como insecto, Kafka-Samsa desaparece. Kafka mantiene el absurdo hasta el final. No hay salvación. No resuelve las situaciones. La metamorfosis vehiculiza una angustia existencial insalvable, provocada por la sociedad que le aplasta y por el rechazo de su familia, algo que queda meridianamente claro en su Carta al padre, uno de los textos más punzantes de toda la literatura.

El universo familiar de Franz está dominado por una figura paterna invasora y todopoderosa. Su padre es un Dios inmisericorde. Con su sola mirada lo petrifica todo: «Tú eras para mí la medida de todas las cosas (…) Desde tu butaca, gobernabas el mundo. Sólo valía tu opinión y tu confianza era tal que para tener razón no necesitabas ser consecuente. Podías echar pestes contra checos, alemanes, incluso judíos, y al final no quedaba nada, sólo tú». Uno imagina a Franz escuchimizado y enfermizo frente a un padre colérico y corpulento, una especie de Pantagruel, un tirano con un exceso de severidad moral. Kafka le venera y le odia, le tiene miedo: «Una noche en que lloriqueaba y pedía agua, me sacaste de la cama y me dejaste en el balcón, fuera, en camisa de dormir, y lo cerraste. Años después, aún me hace sufrir que tú, un gigante, mi padre, mi última instancia, me sacaras sin motivo de la cama, de noche, y me abandonaras en el balcón. Hasta ese punto era yo nada ante tus ojos».

Y como sucede en ‘La metamorfosis’, el niño quiere desaparecer: «En mi casa, rechazado, juzgado y aplastado, me reconfortaba la idea de huir, pero no podía (…) Para el niño que yo era, tus gritos eran un mandato del cielo (…) Te veía principalmente durante las comidas. En la mesa reinaba un silencio sólo interrumpido por tus advertencias. Uno no tenía derecho a roer los huesos, tú sí. Uno no tenía derecho a sorber el vinagre, tú sí. Era esencial cortar limpiamente el pan, pero tú lo cortabas con un cuchillo manchado de salsa. Ni una sola migaja debía caer al suelo, pero debajo de tu sillas era donde más había. Durante la comida, sólo se podía comer, pero tú te limpiabas las uñas, te las cortabas, sacabas punta a los lápices, te limpiabas los oídos con un palillo… Por favor, padre, entiéndeme bien, todas estas cosas eran detalles sin importancia, pero me agobiaban en la medida en que tú, que tan prodigiosa autoridad tenías a mis ojos, no respetabas las leyes que me imponías». El drama de Kafka es que no se rebela como Camus, ni mata al padre como Nietzsche. Kafka no pone el mundo en tela de juicio ni maldice al universo. Cabe decir, sin embargo, que no todo en Kafka es kafkiano. En el túnel interminable de sus escritos, en la oscuridad, encontramos algunos indicios de que busca una salida. He aquí, escarbando en sus laberínticos textos, un vislumbre de luz que puede servirnos para cerrar estas rayas con una pequeña esperanza: «Si permaneces firme, nada podrá desarraigarte y podrás ver en la bruma de la lejanía el carro que atraviesa el mundo y viene hacia ti. En él podrás refugiarte como un niño, mientras te lleva veloz a través de la tempestad y la noche». ¿No será ese enigmático ‘carro’ la esperanza del Adviento secreto que sólo puede comprender un alma judía, una aproximación a una misteriosa realidad salvadora? Todo hace pensar que el niño puede finalmente acurrucarse tranquilo en el enigmático carro de fuego, el carro de Ezequiel, la Merkabah de la tradición mística judía.