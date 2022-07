El festival Puro Reggaeton, que iba a ser este viernes en Madrid, nunca obtuvo la licencia para su celebración: ni en el estadio Wanda Metropolitano, donde la Comunidad de Madrid le denegó los permisos este jueves, ni en la anterior ubicación anunciada, la Caja Mágica.

Pese a ello, la organización siguió vendiendo entradas bajo el gran aliciente de que sería el último concierto de Daddy Yankee en España antes de su retirada.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona el alquiler de la Caja Mágica a través de la empresa municipal Madrid Destino, han explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, que, de entrada, "los organizadores presentaron la documentación fuera de plazo", además de incompleta.

"Se les advirtió. Y cuando vieron que no les daba tiempo, que se les echaba el festival encima, decidieron cambiar de ubicación, pese a que anunciaban que sería en La Caja Mágica", continúan estas mismas fuentes. "Nunca llegaron a tramitar la licencia. Para un evento de estas características no vale con que pagues el alquiler, tienes que presentar planes acústicos y de seguridad. De lo que ha pasado después nos hemos enterado por la prensa".

Los promotores presentaron la documentación para utilizar la Caja Mágica a principios de julio, de acuerdo a la información facilitada por el Ayuntamiento. El festival, que en un principio iba a ser en 2020 en IFEMA pero se canceló ese año y al siguiente por la pandemia, anunció que traería a Daddy Yankee en abril de 2022. En ese momento hubo también un cambio de fechas, además de varias modificaciones en el cartel. Pese a los retrasos de la organización gestionando los permisos, la ubicación de la Caja Mágica estaba prevista desde 2021.

El cartel de 2020, encabezado por el cantante que se hace llamar La Cabra y por Bad Bunny, se transformó. Jhay Cortez, Ptazeta, El Jincho, Nio García, Lennis Rodríguez o Beny Jr estaban citados para actuar en el recinto del barrio de San Fermín los pasados 24 y 25 de junio. Pero todos ellos fueron desapareciendo de las alineaciones tras el anuncio de que Daddy Yankee se incorporaba al cartel de este año. Con dicha incorporación el festival se retrasó a este fin de semana, el 15 y 16 de julio.

Detrás del Puro Reggaeton se encuentra el grupo Hermanos Toro, organizadores de grandes eventos como el Dreambeach Fest en Almería.

Un portavoz de la compañía explicó a última hora del jueves a este diario que el cambio de la Caja Mágica al Wanda se debió a su "difícil" plan de entradas y salidas, a la "mala llegada en transporte público" y a las "dificultades técnicas para montar la producción sonora y audiovisual que nos pide Daddy Yankee". Desde entonces no ha contestado a más preguntas y su teléfono permanece apagado. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, ha intentado contactar con otra responsable de la empresa sin éxito.

En declaraciones al diario El País, este mismo portavoz explicó que plantearon el cambio de recinto en abril, cuando anunciaron a Daddy Yankee y elevaron el número de entradas vendidas. "Ahí ya nos dimos cuenta de que quizá La Caja Mágica no estaba preparada para acoger a tanta gente. 18.000 sí, pero 35.000 no. Luego llegaron distintos eventos en La Caja Mágica y hasta junio no pudimos ver sobre el terreno si ese recinto estaba capacitado para acoger el festival. Y nos dimos cuenta de que no".

En ese momento, según la versión de la compañía en El País, decidieron cambiar de recinto y trasladar los conciertos al Wanda. Sin embargo, según la Comunidad de Madrid —encargada de gestionar los eventos en este estadio— la solicitud no llegó hasta este martes, 12 de julio, apenas tres días antes de la celebración del festival cuando el plazo mínimo para hacer los trámites es de treinta días.

La Comunidad denegó la licencia debido a que el plan no reunía "los requisitos en materia de seguridad necesarios".

📩 Comunicado de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en relación a la denegación de licencia para la celebración del evento Puro Reggaeton Festival, en el estadio @Metropolitano. pic.twitter.com/5rE7Mk1AZf — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) 15 de julio de 2022

En un comunicado emitido el jueves por la noche tras conocer la decisión de la Comunidad de Madrid, la empresa cargó contra la administración, a la que acusó de "clara falta de voluntad para que este evento tenga lugar". El viernes por la mañana, cuando la región confirmó que el festival no se celebraría, la empresa eliminó todo el contenido de la página web del evento y dejó solo un logo. "Madrid se prende", decían. Pero no será así.