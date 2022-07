«El público no echará de menos ningún tema de Ressonadors»

Ressonadors es parte de la cultura de Ibiza. Y en el programa del concierto que tienen previsto ofrecer mañana en la plaza de sa Riba del puerto de Vila (22 horas), «combinarán momentos sensibles y roqueros», según adelanta el músico Joan Barbé, uno de los componentes de este mítico proyecto musical ibicenco.

Actualmente, Ressonadors cuenta con dos discos de estudio: ‘Ressonadors’ y ‘Ressonadors Simfònic’. Sus conciertos siempre son especiales por alguna razón, y mañana volverán a reunirse después de tres años parados con motivo de la conmemoración del centenario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza.

Los miembros de Ressonadors consideran el evento de mañana una gran oportunidad para reunirse de nuevo y con su público. «Cuando surgió la oportunidad de participar en el centenario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza nos dimos cuenta de que era la ocasión perfecta para reencontrarnos con nuestro público y nuestros compañeros. Admiramos y respetamos mucho a los marineros, ellos reflejan el espíritu de sacrificio a través de su duro trabajo durante 100 años», relata Barbé.

Él es quien se ha encargado de la organización del concierto en la plaza de sa Riba. «La selección de canciones es difícil ya que todas ellas son importantes para nosotros, de la misma manera que lo son los artistas que las interpretan. Somos una gran familia. Aún así, podemos asegurar que no se echará en falta ninguna canción. Será una noche muy especial, llena de sorpresas»,sostiene Barbé.

Por el momento, Ressonadors no tiene en sus planes componer un tercer disco. «Muchas personas me preguntan acerca de ‘Ressona3’, que es como lo han bautizado, pero por ahora no tenemos previsto producir un nuevo disco. Preferimos centrarnos en nuestra vuelta a los escenarios».

Sobre su regreso, apunta: «Estos últimos días de ensayos generales nos hemos emocionado más que nunca. Estamos muy felices de unirnos de nuevo. Representar a los marineros de la Cofradía de Pescadores es un gran orgullo para nosotros».

Finalmente, Barbé insiste en la pasión que sienten por la isla: «Nuestras letras son interpretadas desde nuestra unión como proyecto y desde el cariño que sentimos hacia Ibiza».