El desafío de Proust

Existen libros que, siendo lugares comunes, frecuentamos poco como lectores, pero de los que hablamos con facilidad, en ocasiones con admiración por aquello de no quedar mal con nuestros amigos más leídos, y otras veces temerariamente, haciendo una crítica sin ton ni son. Ocurre con ‘La Odisea’, ‘La Divina Comedia’, ‘El Quijote’, ‘Ulises’ y, por supuesto con la monumental obra de Proust, motivo de estas rayas, A la busca del tiempo perdido. Son obras que exigen tiempo, paciencia y una mínima indagación que las contextualice y nos dé señales de pista. Su dificultad explica que tengan interpretaciones dispares, incluso contradictorias. En el caso de ‘La Recherche’, comprobamos que están en desacuerdo críticos como Paul Souday, Henri Ghéon, Gasquet y Jean Pierrefeu. Es cierto que Proust utiliza una sintaxis alambicada, de frases largas y serpenteantes, descripciones morosas y que nos impone un recorrido que, por su extensión, es una carrera de fondo. Proust encara el desafío de crear una gran obra y, valga la redundancia, desafía con ella a los lectores. Con las prisas de hoy, navegamos con Proust de bolina, a contraviento. Excitable, nervioso y enfermizo, Proust crece consentido en una familia burguesa y en sus primeros 40 años vaguea, revolotea en salones y fiestas hasta que el asma que sufre desde su infancia frena sus alegrías. Acaba en un sanatorio, pero no se cura. La dolencia se cronifica y su vida da un vuelco. Se recluye sin fuerzas, pasa en la cama la mayor parte del día y envuelto en bufandas y chales parece un fantasma. Cocteau lo ve «demacrado, ojeroso y desaliñado, siempre de negro, como un cuervo herido». Pero contra lo que cabría esperar, su enfermedad y retiro facilitan su escritura. Si crea una obra de arte, expiará su pasado y recuperará el tiempo desperdiciado, el tiempo perdido. Entre 1910 y 1919 –fallece tres años después-, Proust vive enclaustrado en su dormitorio, ayudándose con veronal y otras drogas para dormir o para permanecer despierto. En aquella habitación del Boulervard Hausmann parisino, forrada de paneles de corcho clavados en paredes y techo, con cortinas que filtran la luz y un perpetuo olor a humo para fumigar que alivia su asma, Proust dejará al morir una babel de cuadernos y papeles, manuscritos y mecanografiados, llenos de tachaduras y notas garabateadas, casi ilegibles, que desbordan mesas, sillas y estanterías.

Al cerrar el último volumen de ‘La Recherche’, -sólo en el tercer intento he conseguido leer la obra completa-, mi primera impresión es que Proust es consciente de que el tiempo no existe, de que es sólo una convención para medir el flujo ininterrumpido de la vida, para ordenar la secuencia de sucesos entre pasado, presente y futuro. Sabe que el pasado y el futuro no existen y que cuando queremos atrapar el presente ha desaparecido, ya no estamos en él. Pero también sabe algo mucho más importante, que somos únicamente lo que recordamos, lo vivido, que sólo nos identifica la memoria. Quien pierde la memoria no sabe quién es. A partir de aquí, no centrará su obra, como el título parece sugerir, ‘en el tiempo perdido’, sino en la palabra anterior, ‘La Recherche’, la búsqueda. Y lo que Proust busca es saber qué sentido tiene o no tiene la vida, algo que sólo puede averiguar analizando la vida vivida (no tenemos otra). Walter Benjamin dice que a Proust lo inspira «una frenética búsqueda de la verdad y la felicidad». El papel de la memoria es secundario, es sólo el instrumento de la búsqueda, que en el aprendizaje que proporciona la experiencia, lo vivido, nos puede orientar el futuro. Salvador Pániker habla de retro-progresión, avanzar desde el pasado. Es cierto –y no debería desorientar al lector- que ‘La Recherchel describe minuciosamente –y critica-, a veces en clave de humor, la sociedad superficial que Proust conoce bien, pero el anecdotario interminable que ofrece –el de la complejidad que tiene la misma vida- no es el tuétano de la cuestión y lo que hace es ofrecernos un espejo de lo vivido para que nos veamos en él y nos enfrentemos a nosotros mismos. Proust nos invita a reaccionar sobre lo vivido. El pasado es irrecuperable, pero de él podemos aprender.

Es una pena que recordemos a Proust únicamente por la magdalena mojada en la taza de tila que le da su tía y que le retrotrae a lo vivido: «Combray entero y sus alrededores, pueblo y jardines, todo, va tomando consistencia y sale mi taza de té». Este arranque no tiene otro valor que poner el pie en el estribo para la gran cabalgada. Y tampoco ayudan demasiado, creo yo, -porque se pierden en la caligrafía- los estudios críticos que desmenuzan cada uno de sus capítulos, -‘Du côte de chez Swann’, ‘Le côte de Germantes’, ‘Sodome et Gomorre’, etc-, abundando casi exclusivamente en el anecdotario que es sólo un mero soporte, la homosexualidad de Proust, los amores de Marcel y Albertina, la percepción del arte, etc. La cuestión central es otra y no está en las ‘historias’ si no sacamos de ellas su intención y su significado. Lo que importa es el sentido de lo vivido que puede orientar lo por venir, lo por vivir. Proust no pretende conseguir la felicidad ni la verdad que Walter Benjamín comenta, pero sí la felicidad y la verdad que buscó empecinadamente, al precio de su propia vida. Lo que hace Proust es mostrarnos en forma novelada –la que tiene a mano en la soledad de su dormitorio- la complejidad de la condición humana. Nos deja al respecto muchísimas frases de que todo su obra trata de una misma cuestión, «sur l’inconséquence du jugement public de nos actions particulières». Yo no diría, visto lo visto, que ‘A la Recherche du temps perdu’ es un libro soporífero y deprimente. Si tras las encalmadas y los temporales de lo que es una verdadera Odisea, uno llega a puerto, el texto resulta revelador.

Quien lea ‘A la búsqueda del tiempo perdido’, lo que no perderá será precisamente el tiempo. Su contenido tiene una incuestionable trascendencia porque ese tiempo vivido que podemos preservar por medio del arte –por medio de la escritura- es un tiempo de aprendizaje, experiencia que nos puede enseñar a vivir. Proust, con ello, rinde también un espléndido homenaje a la fuerza curativa que la escritura puede tener.