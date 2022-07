Un matemático, nobel de literatura

«La claridad, singularidad e imparcialidad, que Russell ha aplicado a los problemas lógicos, filosóficos y humanos, no tienen rival». ( Albert Einstein)

Bertrand Russell (1872-1970) es un personaje al que sería una insensatez tratar de etiquetar. Filósofo y matemático relevante, obtiene el Nobel de Literatura en 1950, «en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en los que ha luchado por los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento». Más correcto es verlo como un sabio en el sentido clásico de la palabra, como un humanista a rabiar y uno de los pensadores más lúcidos no sólo del siglo XX, sino de toda la Historia del Pensamiento. Adjetivos y etiquetas al margen, lo que a uno más sorprende y admira en un intelectual de su talla es su incansable activismo. Russell defiende los derechos de la mujer, el control de la natalidad, la secularización, pierde su trabajo en el Trinity College de Cambridge por apoyar la libertad sexual, lucha contra la segregación racial, en 1928 acaba en la cárcel por su rechazo de la I Guerra Mundial, se opone con la misma radicalidad al nazismo y al estalinismo, abomina del uso bélico de la energía atómica y con 97 años apela al secretario general de Naciones Unidas para que apoye una comisión contra los crímenes de los americanos en Vietnam. A pesar de su pragmátismo, Russell fue siempre joven y, como tal, inconformista y soñador: «Quería descubrir si todo podía ser sabido y esforzarme en hacer un mundo más feliz. Pensaba que el camino hacia un mundo de seres humanos libres y felices sería más corto, pero no me equivoqué, ¡ese mundo sigue siendo posible!».

Enemigo de la ambigüedad expresiva y heredero del empirismo británico, rechaza las divagaciones metafísicas y su teoría del conocimiento cuenta con la intuición, la experiencia sensible y el sentido común. Sabe que el intelectual debe divulgar el conocimiento y difundir la cultura, el amor al arte y el valor del respeto y la tolerancia. Gran parte de su obra es de contenido moral y social, de aquí sus escritos sobre la justicia, los sistemas sociales, el trabajo, la política, la guerra, etc. En La conquista de la felicidad se pregunta ¿por qué es desgraciada la gente? y a renglón seguido nos habla de la envidia, la fatiga, el entusiasmo, el afecto, los intereses, el esfuerzo, la resignación, la felicidad, etc. Si no fueran escritos de Russell, sustanciales, uno diría que son textos de autoayuda. Y el prólogo desconcierta por su llaneza: «En las páginas que siguen no se encontrará profunda filosofía ni concienzuda erudición. Mi propósito es hacer algunas observaciones que me parecen inspiradas por el sentido común. Todo el mérito que atribuyo a las recetas que ofrezco al lector, consiste en que están confirmadas por mi propia observación y experiencia y en que han aumentado mi propia felicidad siempre que he procedido de acuerdo con ellas. Por tanto, me atrevo a esperar que algunos de los muchos hombres y mujeres que son desgraciados sin quererlo, encuentren su situación diagnosticada y sugerido el método de escape. He escrito este libro en la creencia de que muchas personas desgraciadas puedan ser felices mediante un esfuerzo hábilmente dirigido». Una extraordinaria lección para los filosofastros del bla, bla, bla.

Un aspecto poco conocido de Rusell es el de escritor de relatos, autor de teatro y novelista. El gran matemático y filósofo desconcierta cuando, con británica ironía, habla de los modales turísticos, cómo elegir cigarrillos, el uso del lápiz labial o el maltrato familiar. Ya octogenario, en 1964, escribe una novela corta, Satán en los suburbios, en la que viene a decir que toda la sociedad es una maraña de supersticiones, muy alejada de la razón y la moderación que deberían regir nuestra vida, al margen de las sugestivas voces satánicas que puedan tentarnos. Y un último aspecto significativo en Russell es su pensamiento y su postura en relación al fenómeno religioso, a las preguntas últimas que nos hacemos, quiénes somos, qué hacemos aquí o sobre la posibilidad o imposibilidad de un Dios y una trascendencia. Son cuestiones que le preocupan y le ocupan, prueba de ello son muchos de sus ensayos, Misticismo y lógica, Religión y ciencia, Sobre Dios y la religión, Lo que yo creo, Por qué no soy cristiano, etc. Russell niega ser ateo porque para serlo tendría que demostrar, y no puede, la inexistencia de Dios; pero advierte que no demostrar su inexistencia no quiere decir que Dios exista. Se proclama abiertamente agnóstico y algunas de sus frases son meridianamente claras al respecto: «La religión se basa sobre todo en un miedo que la ciencia y la razón pueden ayudarnos a superar. Más que inventarnos aliados en un supuesto cielo, mejor es confiar en nuestros propios esfuerzos para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, en vez de la clase de lugar que durante siglos han creado las iglesias. La mayoría de personas cree en Dios porque se les ha inculcado desde la infancia y por un deseo de seguridad, por la idea de que un Gran Hermano cuidará de nosotros”. Es bien conocida la discusión que sobre la existencia de Dios mantuvo radiofónicamente en la BBC, el 1948, con el jesuita F.C. Copleston. Russell rebate los argumentos tradicionales y cuestiona la contribución de la religión a la felicidad del ser humano. La discusión entre los dos gigantes es inútil, -eso lo digo yo-, cuando la misma idea de Dios es ya inconcebible, no se puede atrapar con palabras ni conceptos, de manera parecida a como tampoco podemos concebir lo absoluto, el infinito o la nada. De Dios sabe lo mismo el Papa que un pastor de cabras. Nos guste o nos disguste, estamos solos y la fe no tiene certezas, convive inevitablemente con la duda. A partir de aquí, creer o no creer, es una opción. ¿Es todo lo que conocemos,-la inmensidad del Universo en toda su complejidad, la vida en todas sus formas y la mente humana-, un producto causal o casual? ¿Tiene todo lo existente razón y finalidad, o es fruto del azar y la casualidad, absurdo y sin sentido? Cada cual, al final, hace de su capa un sayo. La cuestión da qué pensar pero, paradójicamente, resulta impensable.