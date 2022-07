La fotógrafa Cristina de Middel (Alicante, 1975) ha sido nombrada presidenta de Magnum Photos, la célebre agencia internacional creada por Robert Capa en 1947 en Nueva York. La entidad ha dado a conocer el nombramiento de la española -Premio Nacional de Fotografía 2017 y fotógrafa durante varios años de Información, colaboró antes con Diario de Ibiza, isla en que estuvo algunos años desarrollando su actividad profesional- durante la celebración de su Asamblea General Anual para dar a conocer a los tres nuevos miembros de pleno derecho elegidos siendo De Middel una de ellas y nombrada nueva presidenta, en sustitución de Olivia Arthur.

“Me siento, por supuesto, honrada y también consciente de la responsabilidad”, ha indicado Cristina de Middel en un comunicado hecho público por la Magnum Photos. “Nunca antes había sido presidenta de nada, pero si lo que se necesita es trabajo duro y respeto por el papel y el legado de Magnum, entonces estará bien. Espero poder continuar con el gran trabajo que han hecho los presidentes anteriores, y lograr aportar nuevas ideas y entusiasmo al grupo”.

La fotógrafa alicantina se unió a Magnum inicialmente como nominada en 2017, luego se convirtió en asociada en 2019. Atrajo la atención mundial en 2012 con el gran éxito de su segundo libro, 'The Afronauts', después de haber trabajado durante una década como fotoperiodista. Posteriormente, publicó nueve libros y mostró su trabajo en todo el mundo en lugares que incluyen Rencontres d'Arles, el Centro de Fotografía de Perth, el Festival Chobi Mela y el Museo del Prado.

Olivia Arthur, quien ha visto a Magnum atravesar un período turbulento y fue presidenta en 2020, durante la pandemia, se ha felicitado por el relevo en la agencia con la española al frente y ha comentado en el mismo comunicado: “Ha sido un honor servir a la organización que amo como su presidenta durante los últimos dos años y estar allí mientras celebramos nuestro 75 aniversario. También estoy encantada de entregar el relevo a alguien que sé que continuará con la misión de liderarnos con su energía y consideración. Estoy emocionada de ver cómo se desarrollan los próximos años para el futuro de Magnum”.

Cristina de Middel, que vive desde hace años a medio camino entre Salvador de Bahía y Ciudad de México, se convierte así en la primera fotógrafa española al frente de esta agencia. La alicantina, que cerró su etapa como fotorreportera en 2012 para crecer como autora e investigar la línea que separa, o donde confluyen, la fotografía de ficción y la documental, es una de las grandes voces de la fotografía internacional y ha sido galardonada con numerosos reconocimientos desde entonces.

Fue la primera española finalista en el prestigioso premio Deutsche Börse, ganó el Infinity Award del International Center of Photography de Nueva York, en 2017 recibió el Premio Nacional de Fotografía e inició su andadura en el universo de Magnum Photos y, entre los más recientes, figura el Prix Virginia de 2021, dedicado a mujeres fotógrafas de todo el mundo.

A través de su extenso trabajo, además de contar la historia del frustrado plan espacial de Zambia en los años 60 con 'Afronautas', que llamó la atención de Martin Parr, ha fantaseado sobre los correos basura en 'Poly Spam'; ha reinterpretado el Libro Rojo de Mao en 'Party'; ha reflexionado sobre la masculinidad en la sociedad actual en 'The perfect man'; ha plantado cara a la violencia sexual en 'El cuerpo como campo de batalla'; ha reflejado la violencia en la fotografía a ritmo de rancheras en 'Cucurrucucú'; y acompañado a los migrantes desde el sur de México hasta el muro fronterizo con EE UU en 'Journey to the center'.