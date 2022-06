La cantante ibicenca Ángela Cervantes colaborará en el concierto protagonizado por el artista camerunés Emmanuel Pi Djob que tiene lugar hoy en CaixaForum Madrid. El que el cantante africano, un derroche de energía sobre el escenario y uno de los grandes divulgadores del góspel en España, rendirá un sentido homenaje a Ray Charles, quien supo crear un estilo único combinando las tradiciones del jazz, el blues y el góspel, titulado ‘Ray & Me’.

Pi Djob ha grabado con Ángela Cervantes el tema ‘Kena Me’ (‘Llévame’), una canción sobre la emigración compuesta en lengua bassa, la lengua natal del artista africano, que Ángela Cervantes ha traducido y adaptado.

De la canción se grabarán tres versiones: una en castellano cantada por Ángela Cervantes, otra en bassa, una de las lenguas oficiales de Camerún, interpretada por Emmanuel Pi Djob, y una tercera cantada a dúo y que combina por primera vez el español con el idioma bassa. Todas, con videoclip incluido.

Emmanuel Pi Djob no escatima palabras de elogio para la cantante ibicenca Ángela Cervantes, a quien conoció en Barcelona hace 20 años después de un concierto de gospel y un «flechazo» artístico: «Ángela tenía (y tiene) una voz increíble y una inteligencia silenciosa que me cautivó. Ella no lo sabe, pero fue la primera persona que me animó a crear la mejor banda de mi vida, The Black & White Xperience. Y ahora, 20 años después, me reencuentro con ella para tocar la versión española de la canción ‘Kena Me’ porque ella me da la fuerza necesaria para creer en este nuevo proyecto. Y es que la amo con todo mi corazón».

20 años después

Ángela Cervantes, por su parte, reconoce que la música de Emmanuel Pi Djob sacudió su vida y su espíritu por la fuerza y determinación del intérprete camerunés cuando formaba parte del proyecto The Black & White Xperience, una banda en la que ella estuvo más de cuatro años de gira por Europa y que considera como «un milagro» por la magia que transmitía siempre desde el escenario al público.

20 años después, Cervantes se siente dichosa de volver a recibir la energía de Emmanuel Pi Djob y poner voz a una de sus nuevas canciones. Un proyecto al que se acaba de sumar recientemente el gran Ara Malikian, así que, en palabras de la cantante ibicenca, «el sueño sigue creciendo».