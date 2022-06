Grandes esperanzas

Empiezo a lo bestia. Sin pensar en lo que vendrá después. Sólo que acabo de cerrar el libro tras una lectura sin descansos. No es mi costumbre. Leo despacio, y muchos libros a la vez. En algunas ocasiones leo en diagonal. Esponjo las páginas en otras. Con El río de cenizas, la última novela de Rafael Reig, puse la directa y sin pisar el freno llegué al final. En ningún momento sentí la tentación de parar, de ralentizar la marcha, hasta aguanté como un jabato el asalto carnicero de los mosquitos que me amargan la vida aunque me vista de buzo. Empiezo a lo bestia. Si todas las novelas de Rafael Reig son buenas, ésta es la mejor. Y sé de lo que hablo porque las he leído todas. También los libros que no son exactamente novelas. Por eso, no paré de leer en todo el tiempo: imposible un minuto de relax. No lo necesitaba. Sólo necesitaba leer. O mejor: seguir leyendo. Es la mejor señal de que un libro funciona: que sigas leyendo. Ulises era un cobarde, un pichafloja también. Se dejaba tentar por sirenas y monstruos: era un pringao en manos del poeta ciego. Todo valía con tal de no llegar al final del viaje. Pobre Penélope, con sus jerséis de lana esperando tontamente al héroe de Troya. Aquí no hay héroes que valgan. Ni tiempo para los cantos de sirena, ni tregua para endulzar una historia donde la vida y la muerte van juntas como en pocas novelas habrán leído ustedes en su vida. La vida y la muerte. Nada menos.

Ese no-lugar que son las residencias de mayores. Un hombre de setenta y cinco años ha sufrido un ictus. Su hijo lo lleva a la residencia Los Carrascales. Allí conocerá una troupe de personajes que serán su compañía, una compañía muy parecida a uno de aquellos grupos teatrales que construían sus vidas -la vida- con los retales de un tiempo hecho pedazos. No son lo que son, sino cómo son vistos por los demás. Como en un escenario: «Entonces comprendí que la vejez también es esto: enfrentarte a ti mismo, descubrir quién eres a través de lo que los demás piensan de ti». Recordaba El mundo deslumbrante, una novela inmensa de Siri Hustvedt: «Yo era críptico a propósito. Me puse una máscara, no literalmente sino la de uno de mis personajes». Todos personajes de una ficción radicalmente levantada sobre los cimientos de una de las mejores escrituras que he disfrutado en mucho tiempo. Habría encontrado aquí Pirandello muchos más de seis personajes. El tiempo que no es el del abandono, sino el que surge de una pasión insobornable por la vida. «Escribo para recordar» El hombre en ese no-lugar donde el tiempo no existe. Bebe como si Los Carrascales fuera La leyenda del santo bebedor y Joseph Roth un escritor que asiste al guateque final de la residencia para ver cumplida su promesa, busca la redención aunque sepa desde el primer momento que el pasado -como decía Eliot- no admite ninguna redención. Pero lo intenta hasta la extenuación. Y lo consigue. No solo. Con la ayuda del elenco de artistas que entre la muerte y la vida seguirán dando testimonio de lo que fueron, ya sin máscaras ni disfraces: con la verdad seca de un disparo a bocajarro en el vientre de unas vidas vividas a contracorriente y a contratodo. Para que no se borren esas vidas, tiene el hombre, junto a las botellas de ginebra, su cuaderno: «Escribo para recordar». Contar el tiempo todo a la vez: el pasado, el presente y el futuro. Para eso la escritura, dice. Y en medio de todo, como para que el cerco a un destino marcado de antemano resultara más eficaz, llega la epidemia de peste. Difícil escribir de lo reciente. Hay que dejar reposar el horror para contarlo con una escritura que no suene -o sea claramente- oportunista. Mala escritura será ésa, estoy seguro. En las páginas de esta novela la maldita pandemia no suena a impostura literaria. Es más: me atrevería a decir que la historia y su escritura crecen en los momentos en que será esa pandemia la principal protagonista. Echando mano de ese humor que nunca abandona Rafael Reig, nos ofrece ese paisaje vencido por el miedo que salía cada día en la televisión. No es un mundo aparte la muerte que ocupa la residencia y la vida que se vive en las afueras. Y lo más impresionante: cómo puede conmover tanto el horror sin que la rabia sea lo más importante de esa conmoción. La redención que antes les decía es posible. La pandemia seguro que lo dejará todo peor de lo que estaba. Ya lo estamos viendo. Pero se niega el hombre a claudicar, a que un poeta ciego lo construya como un pusilánime caído en todas las trampas, a que el destino no pueda ser el que tú eliges o, al menos, como en este caso, la forma en que lo decides finalmente. «¿Por qué mis alegrías en mis años de juventud / carecieron de todo lo que ahora mi vida desea?», escribió John Keats. Y eso mismo escribe el personaje protagonista, narrador siempre presente de esta historia rabiosamente hermosa. La vejez también es eso: el recuento sin imposturas del pasado para que el presente y el futuro no sean la cueva donde esconden sus robos los salteadores de caminos. La mejor herencia que dejar a los hijos en un tiempo domado por una moral en bancarrota. La presencia de Dickens y su Grandes esperanzas para que Gonzalo, el hijo, pueda superar un tiempo de experiencia dolorosa y de intemperie. Ese fantasma de amor y de conciencia de clase -tan juntos los dos, tan necesarios- que recorre las páginas de una novela fascinante. La llegada a ese río último donde las aguas tienen el volátil espesor de la ceniza. Esa mirada última a lo que deja atrás: «La peste se acabará, como acaba todo, y la vida volverá a ser como siempre ha sido, afanosa y alegre, amarga y consoladora, generosa y escasa». Y al hijo, ya lo último: «Sé feliz y vive despacio. Ya te he dicho que te quiero, aunque muchas veces te haya querido mal». Conmover sin trampa ni cartón. Eso es la buena escritura, la escritura decente, como siempre me gusta llamarla. La de Rafael Reig, por ejemplo. No se la pierdan, ¿vale? Hablo de El río de cenizas. No se la pierdan.