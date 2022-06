Dorian: «Se puede bailar sin dejar de pensar»

«El sábado tocamos en la Ciutat de les Arts de Valencia, que fue brutal, y pim pam, cogimos un avión y nos vinimos a Ibiza. Teníamos muchas ganas», asegura el líder de Dorian, Marc Gili, qucuenta que están aprovechando estos días de relax en medio de la gira de presentación de su nuevo disco, ‘Ritual’, para leer y conocer la isla.

Han preparado un set especial para su concierto de mañana en el Hotel Santos, híbrido entre acústico y electrónico, para «poner música al sonido de las olas y la luz de la luna», dice Gili, que avisa: «Las nuevas versiones para este concierto tanto de nuestros clásicos como de las nuevas canciones son únicas. Nunca las hemos tocado en directo».

La semana pasada me decía Gerard Quintana en una entrevista que el nivel de emoción e intensidad en los conciertos se ha multiplicado tras la pandemia. ¿Lo notan?

Desde luego. Te diría que hay un 30% más de emoción en los conciertos. Se nota que la gente tiene ganas de sentirse viva, de moverse, salir, gritar, cantar, bailar... Es un hecho inapelable. Y no solo el público, los músicos también.

No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos...

Sin lugar a dudas. Y si lo valoras también te pasa. Si de algo nos hemos dado cuenta los músicos durante la pandemia es de la importancia social de la música, en directo o en un club, en las dos vertientes. Esto es vital en un país donde la clase política nunca ha valorado la música popular como verdadera cultura, como sí pasa en el Reino Unido, en Francia o en Estados Unidos. Ya iba siendo hora de que se valorara la felicidad y la energía que proporciona la música.

¿De ahí viene el título de su nuevo disco, ‘Ritual’?

Evidentemente. El título se me ocurrió en plena pandemia. Me di cuenta de que con el confinamiento nos prohibían una de las cosas que nos hace más felices, el encuentro con los demás. Celebramos todos los momentos importantes con otros y a través de rituales, los cumpleaños, las bodas, los funerales, el Año Nuevo... Son encuentros con la comunidad. Así que ‘Ritual’ tiene un significado totalmente pospandémico. Y para un artista el ritual máximo es encontrarse con su público.

Escuchando el disco se aprecia un contraste, por un lado es su trabajo más comprometido en las letras, pero por otro es el más juguetón y más bailable.

Es algo buscado. Es el más bailable y también el más político o sociopolítico, si quieres. Buscábamos ese contraste entre baile y pensamiento, el contrapunto. Se puede hacer a través del desgarro, la rabia y la distorsión. Pero nos apetecía hablar de temas importantes de esta forma, a través del contraste, luz y sombra... Se puede bailar sin dejar de pensar.

En las nuevas letras hablan del capitalismo salvaje, la gentrificación, el feminismo, incluso claman por un mundo nuevo...

‘Ritual’ es un disco con crítica social, pero no nihilista ni pesimista. Expresamos las cosas que nos preocupan, la homofobia, la evasión de capitales, la gentrificación... a través de un mensaje positivo y con ganas de pelear. Hay una canción, ‘Lento’, que habla de que no hay que venirse abajo si ves que la sociedad no avanza como quieres, que los cambios sociales se producen de forma lenta. Si miras atrás ves que la sociedad actual es menos machista, menos xenófoba, menos homófoba que la de hace solo unas décadas. Pero no hay que bajar la guardia, esos monstruos siguen entre nosotros y la sociedad debe seguir empujando para que retrocedan. Ahí está el movimiento feminista, en Europa y en Latinoamérica, que sigue haciendo avanzar las cosas.

En la música hay mucha electrónica y un claro guiño tropical y latino, no sé si atendiendo a su éxito en Latinoamérica o porque precisamente se han empapado allí de su música.

Lo segundo, claramente. Nos ha empapado. Hemos establecido un diálogo entre la música de baile europea, los beats caribeños y latinos, el indie y la cultura del sampling del hip hop. En esa colisión hemos encontrado un territorio para la exploración inmenso. Lo hemos metido en nuestra batidora y hemos hecho un viaje musical en el que hemos incorporado lo que hemos vivido estos años al sonido de la banda. Creo que este disco marca un nuevo inicio de Dorian, una nueva etapa creativa.

Pero no han renunciado a ese romanticismo tan propio de la banda, a la emoción, en canciones como ‘Dos vidas’.

‘Dos vidas’ narra ese momento del enamoramiento en el que descubres a otra persona. En el que te parece que una vida no será suficiente para conocerla. Ese momento de máximo esplendor que alumbra el conocimiento de otra persona. Además, en esa canción hacemos un guiño a ‘Cien años de soledad’ de García Márquez. Siempre nos gusta hacerlo en nuestros discos.

Acaban de cumplir 18 años como banda. ¿Cuál es el secreto para mantener la ilusión y para seguir juntos?

En primer lugar seguir fascinándote por descubrir música nueva. En este disco hay mucho talento nuevo que ha colaborado con nosotros, como la colombiana Lido Pimienta, una renovadora de la cumbia, o Ana Mena, Pimp Flaco o Suu. Nos han aportado mucho, porque siempre estamos abiertos a aprender de los otros. La clave es no acomodarte, no quedarte atrapado en los que siempre has hecho. Por otra parte, la amistad. Sigue habiendo amor, respeto y admiración entre los miembros de la banda. Es una relación orgánica en la que cada uno aporta y enseña lo que mejor sabe hacer. Nos entendemos y aprendemos de los otros. Esta es la clave.