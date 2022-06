El imaginario de Zush, en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza

Dieciocho años viviendo en Ibiza dan para mucho. Si no que se lo digan a Alberto Porta (Barcelona, 1946), conocido durante años por su nombre artístico Zush, ahora Evro. Pisó la isla cuando tenía 21 y no se fue hasta los 39, un periodo donde él mismo reconoce que maduró «física, mental y laboralmente».

Estos años son el reflejo de muchas de sus obras, que se pueden ver, desde hoy mismo y hasta el próximo 30 de noviembre, en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE). «Llegué a la isla cuando España estaba en plena dictadura y me dije: estoy harto de los sistemas políticos, voy a crear mi propio estado», señaló este jueves en la presentación de la exposición.

¿En qué consiste este estado? Para Zush es algo que todos llevamos de manera innata. «Si yo me acerco a ti, estoy entrando en tu territorio individual y tú decides si me dejas o no. Entonces, para explicar ese territorio, que todos tenemos y que lo encontramos, por ejemplo, cuando estamos en la cama, creé mi propio estado», indicó. Se refirió, así, al momento de soledad donde se conjuga el estado anímico y los sentimientos de cada momento.

El arte es un sitio para purificarte

«El arte es un sitio para purificarte», aclaró, y eso es lo que se puede ver en el centenar de obras que ahora visten las paredes de la planta superior del MACE. Zush no tiene una técnica definida y presume de mezclar varias en sus cuadros. «Pueden llevar dibujo, acrílico, óleo... Ahora solo hago dibujos pequeños en blanco y negro con grafito», puntualizó. En este sentido, Elena Ruiz, directora del museo y una de las comisarias de la exposición (junto con Enrique Juncosa y Xavier de Luca), repitió algo en lo que cree firmemente: «Detrás de un artista siempre hay un artesano. No solo se trata de crear y generar un mundo plástico, también hay que tener técnica», incidió.

Y de técnica en singular, pero también en plural, Zush va sobrado. Por ello, Ruiz explicó que han preparado una sala oscura, iluminada con luz negra, porque «hay una técnica que usa que es pintar con pigmentos fluorescentes. Al ver así los cuadros se produce una transmutación de la obra; no tiene nada que ver iluminada con luz natural que con la negra», sostuvo. También usa la lupa para trabajar en aquellos cuadros que son miniaturas.

Juncosa, también comisario de la exposición, ve en Zush un «precursor de muchas cosas que están al día en el arte contemporáneo». En sus obras observa el estudio de la identidad, la relación con el dibujo, las colaboraciones con otros artistas y el uso de las nuevas tecnologías. «Sigue una tradición que empezó Goya, en la que el arte se introducía como temática en la personalidad del artista, no solo en el mundo exterior», dijo.

Su estancia en Ibiza es su Epifanía, su nacimiento como artista

Para Ruiz también es referente. «Su estancia en Ibiza es su Epifanía, su nacimiento como artista. Ahí empieza a crear personajes y se puede decir que es creador de una iconografía», explicó. Sobre estos personajes, Juncosa matizó que, en algunas obras, son miembros de su familia, incluso él mismo, pero «transformados como si estuvieran convertidos en un mito».

Zush, al igual que todos los artistas, siempre ha tenido un referente. En su caso ha sido Jheronimus Bosch, El Bosco, y ‘El jardín de las delicias’. A sus 79 años, él es referente de muchos. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Pep Tur, calificó de «privilegio» contar con su obra en la isla. «Creo que se trata de una de las exposiciones de la temporada, no solo en Ibiza y Balears, sino en todo el Estado. Es una obra realmente importante, sin la que no se podría llegar a entender la evolución del arte en nuestro país desde los 70 hasta principios de los 90», declaró. De hecho, el artista tiene cuadros expuestos en el MoMA (Manhattan). Por su parte, el también comisario Xavier de Lucas, responsable de la colección y de proyectos en la Fundació Suñol, subrayó que tienen más de 300 obras suyas y, parte de esta exposición, también se presentará en Barcelona, su ciudad natal.

Desde el museo reconocen que llevan un mes planificando una exposición que se ha logrado montar en cuatro días. Las obras han viajado desde Barcelona y Madrid, aunque algunas pertenecen a la colección ibicenca del artista.