Wilson & McCartney, dos octogenarios en activo

Algunas fuentes afirman que para componer los temas de Sgt. Peppers los Beatles se inspiraron en una grabación que hacía meses circulaba por los Estados Unidos sin que se le prestase mucha atención. Era un LP de los Beach Boys con una docena de canciones agrupadas bajo el título de Pet Sounds, un disco que con los años iba a convertirse en una obra de culto. Se trataba de una influencia de ida y vuelta ya que Brian Wilson, el líder del grupo, escribía en 1990, en unas notas para una edición especial de este disco, que compuso los temas de Pet Sounds después de oír en diciembre de 1965 el álbum Rubber Soul de los Beatles, que le cambió la vida.

Paul McCartney y Brian Wilson nacieron con sólo dos días de diferencia, Paul el 18 de junio de 1942 y Wilson el 20, y ahora cumplen 80 años. Hijos de la Segunda Guerra Mundial, el Liverpool del exbeatle era una ciudad industrial gris y aburrida, en declive a causa de la guerra, mientras que en Inglewood, la localidad de la costa californiana del Pacífico donde nació el músico americano, la alegría de recuperar la normalidad después del conflicto bélico se manifestaba en los parques y en las playas donde el surf era el deporte que practicaba una juventud que empezaba a gozar los productos de la sociedad de consumo. Los jóvenes de Liverpool buscaban una salida a aquella atmósfera deprimente de una ciudad industrial en decadencia y la encontraron en los clubes que se atrevían a acoger formaciones que estaban haciendo una música diferente a lo que se escuchaba entonces. Los más progres se congregaban en The Cavern para bailar al ritmo de grupos que habían grabado sus primeros discos, como Gerry and Te Pacemakers, y de otros que buscaban un lugar al sol de aquella atmósfera de niebla, como The Quarrymen, que muy pronto cambiaron su nombre por el de Beatles.

Paul McCartney creció oyendo ritmos como el skiffle de Lonnie Donegan, canciones de grupos como las Shirelles y The Cousters y el blues que llegaba de Norteamérica en los vinilos de Robert Johnson, Big Joe Williams y Muddy Waters. Brian Wilson escuchaba sobre todo hillbilly y era un fanático de los Everly Brothers, Ricky Nelson y del bluesman Johnny Otis. Había una cosa común en los dos territorios separados por 8.500 kilómetros con un océano y un continente de por medio. En los años cincuenta tanto en California como en Inglaterra los jóvenes comenzaron a escuchar la misma música, el rock and roll. Little Richard, Carl Perkins, Buddy Holly, Fats Domino, Eddie Cochram y Elvis Presley eran ídolos tanto de los jóvenes americanos como de los británicos, aburridos de las baladas de los Four Aces, Gene Pitney y Tommy Dorsey, que hacía años venían acaparando las listas de ventas.

Uno procedía de la industrial y decadente Liverpool, el otro, de la efervescente California

Beatles y Beach Boys fueron dos formaciones con millones de seguidores. Sus canciones tenían en común unas perfectas armonías vocales, un tratamiento musical sofisticado, con mucha intervención de técnicas de estudio y unas melodías de una calidad pocas veces alcanzada en la música popular. Paul McCartney y Brian Wilson fueron en buena medida los grandes responsables del éxito que ambas formaciones alcanzaron en la historia. Solos o acompañados (Mc Cartney por Lennon y Brian Wilson con aportaciones de sus hermanos Carl y Dennis y también de Mike Love y Al Jardine) compusieron algunas piezas inolvidables de la música popular del siglo XX: Surfin USA, Yesterday, Good vibrations, Eleanor Rigby, Wouldn’t It Be Nice, Let It Be, God Only Knows...

Después de la disolución de The Beatles, Paul McCartney siguió componiendo música de rock y también orquestal, grabando discos en solitario o con formaciones como Wings, y participando en conciertos de todo tipo hasta hoy mismo. Brian Wilson, por su parte, con etapas oscuras a causa de sus crisis nerviosas y síquicas, sigue también en la brecha componiendo y actuando con los Beach Boys, de cuya formación original únicamente quedan él y Al Jardine. At my piano, publicado hace unos meses, es su último disco, con una selección de temas de los Beach Boys interpretados por él como solista al piano. Cuando ambos llegan a la altura de sus 80 años, quienes hemos seguido su carrera y disfrutado de sus canciones no podemos sino desear larga vida a ambos para que sigan regalándonos su música y su talento.