Sandra Sabatés: "Los cuentos demuestran que no hemos evolucionado desde hace siglos"

-¿Cómo definiría ‘No me cuentes cuentos’? Tiene algo de género de terror.

-Pretende sensibilizar, concienciar y denunciar la existencia de una violencia machista en nuestra sociedad que estamos naturalizando y perpetuando desde hace siglos y que tiene terribles consecuencias. Ya son 1.138 mujeres asesinadas desde 2003. Y otras muchas, sufren graves secuelas físicas y psicológicas tras ser víctimas de esta violencia machista.

-¿Ha sido difícil conseguir la cooperación de las víctimas? ¿Cuál ha sido el nivel de participación de cada una? Debe ser difícil tener que volver a narrar algo así.

-Todas aceptaron, conscientes de que contar su experiencia podía ayudar a otras mujeres. Sin embargo, no fue fácil para ellas. Explicar su historia implicaba tener que revivir un episodio que ha sido traumático para ellas y para su entorno. Superarlo y poder reconstruirse, ha supuesto muchos meses de trabajo y apoyo psicológico. En el caso de Caperucita - el pseudónimo de la víctima de la manada en el libro-, al disponer de la sentencia, decidimos contar el momento de la violación haciendo una reconstrucción a partir de sus declaraciones durante el juicio. En el resto de historias en cambio, yo partía de cero, con lo cual fueron las mismas protagonistas las que me facilitaron toda la información. Ha sido duro, muy duro ver cómo en algunos casos han pasado ya unos cuantos años y, sin embargo, el dolor aflora enseguida, se siguen desmoronando al contarlo.

-En el prólogo confiesa que el personaje de Caperucita estuvo muy presente en su infancia.

-Caperucita era el cuento que más me gustaba de pequeña y es de donde surge la idea de establecer este paralelismo entre la violencia que sufrían las protagonistas de los cuentos clásicos y la que siguen sufriendo las mujeres a día de hoy. Con ella empieza todo. Empatizo mucho con Caperucita y con las demás. De hecho, creo que eso le pasará a la mayoría de lectoras porque al conocer historias como Caperucita o la Bella Durmiente eres muy consciente de que les ha tocado a ellas ser las protagonistas, pero que te podría haber pasado perfectamente a ti o a tus hijas o a tus sobrinas, porque han sido víctimas de violencia simplemente por el hecho de ser mujeres.

-¿Cuál es el testimonio que más le ha marcado por su crudeza?

-Estamos hablando de violaciones múltiples, por sumisión química, violencia física y psicológica, amor romántico, explotación laboral y agresiones sexuales, abusos sexuales infantiles, trata y prostitución…Todas las historias evidencian una violencia brutal y te despierta una gran indignación ver cómo las han convertido en esclavas para explotar sexualmente sus cuerpos, cómo les han arrancado una parte de su cuerpo para que no sientan placer, cómo un padre ha enmascarado el cariño para abusar de su propia hija…son distintas manifestaciones de una misma idea: usar la violencia para controlar y someter a la mujer.

-¿Por qué ha decidido utilizar las figuras de los cuentos para narrar sus testimonios?

-Para demostrar que la violencia de género es algo que arrastramos desde hace siglos, que no hemos evolucionado absolutamente nada en este sentido. Estos cuentos clásicos, no dejan de ser el reflejo de la sociedad hace unos cuantos cientos de años, y como vemos en los párrafos que he ido seleccionando, esconden, o en algunos casos muestran sin ningún tipo de pudor, cómo se ejerce esa violencia contra la mujer. La misma violencia machista que seguimos sufriendo aún hoy. Y la mejor manera de hablar de la actualidad era a través de historias reales, para sensibilizar, para denunciar, para demostrar que la violencia de género sí existe.

-Los cuentos no son los únicos que han normalizado la violencia sobre las mujeres o el machismo, también la televisión. ¿Cómo atajar el tratamiento de la mujer en los medios? ¿Y qué hacer cuando pasa lo imprevisible? Como lo que ocurrió con Will Smith en los Oscar.

-Los medios de comunicación debemos ser los primeros en introducir la perspectiva de género. Denunciar los casos de violencia machista, cuidar cómo tratamos estas informaciones: las fuentes, el vocabulario, dónde ponemos el foco…y rechazar lo que supone perpetuar los estereotipos. Ya no aceptamos comentarios como los que se dirigieron a Penélope Cruz o a Jada Pinkett. No nos hacen gracia porque no dejan de ser una muestra de violencia, en este caso verbal, hacia la mujer. Y Will Smith lo remató empleando la violencia física e intentando justificarla como un acto de "amor que a veces nos lleva a cometer locuras". Eso no es amor. No queremos príncipes que nos rescaten, solo queremos ser libres y poder vivir sin miedo.

-La mujer sigue siendo víctima de la mayoría de las tramas en series y películas.

-En algunos casos se está haciendo un esfuerzo para cambiar el rol, el papel de las mujeres en el cine. Y lo cierto es que la ficción también es una buena herramienta para generar debates. Sin ir más lejos, la serie 'Alba' en la que la protagonista es víctima de una violación múltiple. La actriz comentó días después de su estreno que había recibido un mensaje de una chica que, tras ver la serie, se había atrevido a contar que también ella había sido víctima de una violación.