Dime que lees...

El libro es, sobre todo, un recipiente donde reposa el tiempo; una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana intentan vencer esa condición efímera y fluyente que lleva la experiencia del vivir hacia la nada y el olvido

Intento tratar a los libros como me tratan a mí. De tú a tú. Los libros son ‘personales’, viven en nosotros y nosotros en ellos, o no son nada. Si les damos una función utilitaria, se cosifican y la literatura en ellos languidece, pierde sentido, desaparece. La biblioteca particular, la propia, la que tenemos en casa, sólo puede ser un refugio donde el libro, ese amigo con el que podemos dialogar, funciona en muchos aspectos como un espejo. Con el paso de los años, según acumulamos y ordenamos los libros que nos interesan en la biblioteca, vamos depositando en ella nuestros intereses, anhelos, pasiones y fantasías, vamos dibujando en ella nuestra imagen. Como si los libros fuesen las piezas del puzzle que somos. Y el retrato, finalmente, es tanto más preciso cuanto más libros y años tiene nuestra biblioteca, que acaba siendo un fiel reflejo de nuestras ilusiones, miedos y sueños. Nuestros libros dicen, en cierta manera, qué pensamos y cómo somos. Se cumple aquello de «dime lo que lees y te diré quien eres».

Incluso en la biblioteca de un lector omnívoro y enciclopédico, en la que cabe todo, novela, poesía, ensayo, memorias, libros de viaje, etc., siempre encontramos una literatura dominante que nos descubre las preferencias y el talante de su dueño. El libro descubre al lector. En la novela, por ejemplo, tendremos una tipología muy distinta de lector, según éste prefiera la trama policíaca o de ciencia-ficción, el clásico novelón de amores y dramas o el argumento gótico y esotérico. Y en el ensayo tendremos un perfil de lector diferente, según dominen los textos de sociología, política, arqueología, ciencia pura, autoayuda o religiosos. Un lector de memorias y temas históricos corresponderá a alguien que admira el pasado en el que encuentra magisterio y que defiende que el hoy es deudor del ayer. No conviene olvidar, sin embargo, que estos análisis tienen trampas que sólo una observación crítica y atenta puede salvar. Una biblioteca con muchos libros de viajes y aventuras puede hacernos pensar que su dueño tiene un talante audaz, extrovertido y es amigo de emociones, cuando puede tratarse de un individuo apocado y sedentario que, muellemente sentado en un sillón orejero y a resguardo de todo riesgo, sueña, leyendo, con aquello que en la realidad no es capaz de vivir. Y me consta que existen bibliotecas con sesudos mamotretos teológicos de Tillich, Bonhoeffer y Schillebeeckx, que pertenecen a lectores agnósticos o ateos, caso de Bertrand Russell, Fernando Savater o Tierno Galván.

Otro aspecto que retrata al propietario de una biblioteca es la condición y ubicación que ésta tiene en su casa. No es lo mismo una biblioteca construida ad hoc en una habitación que la que está dispersa en comedores, pasillos, salas de estar y dormitorios, en estantes, armarios y cajones. Y la accesibilidad de los libros es también significativa, porque colocamos más a mano los libros de cabecera, los que más nos interesan y valoramos, los que siempre nos acompañan y sobreviven a préstamos y mudanzas, sean de Rulfo, Flaubert, Kafka, Jakob von Gunten o Buzzati. Y también habla de la personalidad del lector el orden en el que colocamos los libros. El individuo minucioso suele utilizar una codificación clásica, alfabética, en clave numérica, por autores o por temas: en un rincón las enciclopedias y diccionarios, en otro las novelas, en una pared la poesía, a su lado el ensayo y así sucesivamente. En este ordenamiento, los libros no tienen una vecindad azarosa o casual, se relacionan por su parentesco, por un vínculo que los relaciona. Y también existe el esteta que no soporta ver mezclados libros de distintos tamaños y colores; su biblioteca debe ser una estancia cómoda en la que pueda sentirse arropado; y muy posiblemente se tratará de una biblioteca de madera y hecha a medida, del suelo al techo, con un estante más ancho y alto en los bajos para los libros voluminosos y no es raro que en las baldas superiores acumule objetos que para él tienen un valor sentimental, fotografías, coches en miniatura, minerales, fósiles, postales o soldaditos de plomo; y es muy posible, incluso, que mantenga los libros agrupados por colecciones, respetando el tamaño y color de su lomo, los amarillos de Anagrama, los blancos de Austral, los negros de Acantilado, los azules de Gadir, etc. El objetivo es que la biblioteca mantenga un equilibrio visual, armónico y agradable.

Y también existe, por supuesto, quien prefiere mantener un cuidado descuido en su biblioteca, un determinado desorden, sin importarle que el polvo se acumule y la lepisma saccharina o pececillo de plata prolifere. Tal desorden denota complicidad con la biblioteca, pertenencia y exclusividad, pues sólo su dueño sabe dónde está determinado libro; y tanto da si no lo sabe, le divierte convertirse en cazador que busca una presa agazapada. A este lector le gustan las librerías de viejo, y los libros con esas manchas amarillas que en sus páginas deja el tiempo. Su biblioteca puede ser una babel, libros amontonados en estanterías, sillas, mesas y en babélicas torres verticales que, de vez en cuando, se derrumban. En cualquier caso, todas las bibliotecas, eso sí, coinciden en el fenómeno paradójico y sorprendente de funcionar, como al principio dijimos, como si fueran espejos de doble cara. Si por un lado son el reflejo de todo ese mundo exterior al que nos llevan los libros, a universos que están muy lejos de la habitación en la que estamos leyendo, por la otra cara, la misma biblioteca refleja nuestra propia imagen, dicen cómo pensamos y cómo somos.