Brenda Navarro: Altavoces contra el silencio

«Yo vivía en Barcelona cuando Diego se aventó del quinto piso». Brenda Navarro (Ciudad de México, 1982) suicida casi desde el principio al hermano de Laura, la protagonista de Cenizas en la boca, pero nunca sabremos el motivo por el que se borró del mapa la vida de un joven con la cabeza descolocada. «A Diego no se le dio la oportunidad de escucharlo. Se le exigía, como a la mayoría, que te comuniques de acuerdo a lo que la gente mayor te dice». Un relato sobrecogedor que incide en la perdida de identidades de las comunidades migrantes en las actuales urbanidades globales y devoradoras.

«No era paz, era silencio», repite Navarro la frase que oyó a una mujer. «Eso mismo pasa con las violencias, sea bullying, de género o social. No hay altavoces. No hay silencio, pero lo que realmente no hay es escucha». «Cuando vivimos en otro lugar que no es donde te formaste, eres un adolescente constante. Nos hacen creer que hay que buscar cosas para cimentarnos en un mismo sitio y cuando te das cuenta de que la vida no es así, empiezan todos los problemas de adaptación. Si pensamos que esto no siempre será así, sería más fácil».

Sostiene que el dolor te lleva a buscar la esperanza. «Tenemos que aceptar que como no hay esperanza, hay que transitar al dolor, vivirlo y a partir de ahí sentir un motor impulsivo de seguir avanzando». Al mismo tiempo decidir cuando morir. «Vengo de un país donde sin control del Estado hay violencia y feminicidios, igual por eso tendríamos que tener esa sensación de hablar de cuando me quiero morir».

«Como latinoamericana sé que voy a contar con una red de personas que pueden estar en peores circunstancias que yo, pero van a poder juntar el hombro. Yo he vivido una maternidad en España en la que me he sentido no solo fuera de lugar, sin esas redes, sino porque el propio Estado no genera ese tipo de convivencia. Esa seguridad de creer que tenemos algo estable es la que nos hace que de pronto llegue una pandemia, una guerra, o una inundación, y no sepamos qué hacer».

Las emociones

Laura dice en la novela que parece que dios se ha olvidado de ella «porque yo no quiero vivir y sigo viva». ¿Por qué nos lleva siempre al límite? «Me gusta esa literatura y me cuesta encontrarla en sitios cercanos. Cuando leo un libro o veo una película me quiero emocionar. Para disertar me gusta más la conversación o un libro político, igual nos acaloramos en la discusión, pero no me emociona. En la literatura y en el arte en general me gusta encontrar emociones».

Se agradece la sinceridad del eurocentrismo en Ceniza en la boca. «Seguramente muchas comunidades migrantes podrían decir que es un relato leve, pero tampoco quería hacer una novela para llorar por la población migrante. Yo me he sentido bienvenida, pero todas las ciudades son muy duras, con la gente que no es de ahí».

El relato cuestiona el discurso buenista, que según ella es un concepto muy abstracto, como las leyes contra la violencia de género… pero en la vida real no hemos avanzado tanto». «Hay que aceptar que podemos ser violentos porque podemos controlarlo, pero lo negamos. Mientras no aceptemos eso, avanzamos en el discurso, pero en la realidad no». «Mi preocupación por el mundo a veces me abruma y voy a la ficción». Literatura de la buena, de principio a fin.