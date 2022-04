Los que no tendrán futuro

La tradición del relato costumbrista de adolescentes tiene un fuerte arraigo en el cómic americano, con Archie como pionero y mayor exponente de esta tendencia que responde a la denominación genérica de «teen comics». Pese a su gran éxito en su país desde su arranque en los años 40 y ser la serie más vendida en las décadas de los 50 y 60, su profundo enraizamiento con los hábitos americanos y su funcionamiento como lectura social ha motivado que sea difícilmente exportable, convirtiéndola en una completa desconocida en nuestra país, en una ausencia solo solventada por el reciente éxito de las adaptaciones audiovisuales basadas en la nueva encarnación que han tenido las series tras un largo periodo de olvido. Las aventuras de este clan de amigos y amigas de instituto están, conscientemente o no, en la base de otro momento fundamental del cómic USA: el underground de los años 60, en tanto reivindicación radical de una nueva forma de entender la juventud que mostraba sus problemas cotidianos y que encontraría un tránsito propio años después en el cómic independiente con series como Love & Rockets. La creación de los hermanos Hernández desarrolla una relectura de la pandilla en términos modernos, estableciendo una sutil relación de las aventuras de Archie, Verónica y Bettie con el origen de Maggie, Hopey y Ray que el propio Jaime Hernández certificó de algún modo al hacer el prólogo de una de las primeras antologías de los famosos cómics, pero que amplió al mostrar el paso a la madurez con un magisterio indiscutible.

Sin embargo, la pregunta es obvia: si los orígenes de los teen comics tenían una clara función socializadora, ¿tienen sentido estos cómics en los tiempos de las redes sociales? Y la respuesta afirmativa no ha podido ser más clara gracias, paradójicamente, a la pandemia: durante el confinamiento, la dibujante norteamericana Alex Graham desarrolló en Instagram una serie que conseguía entroncar con acierto las posibilidades de los llamados instazines con la tradición de un cómic protagonizado por una pandilla de jóvenes. Dog Biscuits narraba las peripecias vitales de Gussy, Rosie e Hissy en el Seattle de mascarillas y distancia social, en un relato generacional completamente descompuesto por una realidad inesperada e impredecible, que terminaba por enterrar las aspiraciones e ilusiones de una juventud ya hundida por la deriva de una sociedad que definitivamente olvidó su futuro, pero también ha arrastrado a las generaciones anteriores. Graham dio, además, un paso arriesgado al integrar en la narración no solo la dinámica de las redes sociales, sino la propia interacción con su público. Las opiniones y likes de los lectores y lectoras de la serie retroalimentaron en tiempo real la historia, tanto en sentido positivo como negativo, consiguiendo asistir no solo a las bambalinas de un proceso creativo, sino a una sorprendente reflexión sobre el impacto de la pandemia en directo que profundiza en los problemas ya existentes amplificados por la soledad y la ansiedad. Más allá de compartir esencias de retrato generacional con clásicos como Love & Rockets, la obra de Graham se establece como una memoria de la pandemia y su impacto que trasciende la actualidad para lanzar relaciones con la propia tradición narrativa americana, reescribiéndola y abriendo nuevas posibilidades que incorporan las mecánicas de una comunicación social que forma parte de un proceso creativo que ya no puede definirse desde el aislamiento personal, sino desde la interacción pese a una separación impuesta.

La obra ha sido galardonada con el Puchi Award 2021, un premio que apuesta por la vanguardia y la innovación creativa concedido por el centro Cultural La Casa Encendida y la editorial Fulgencio Pimentel, encargada de llevar a las librerías una cuidada edición integral que recoge las casi 400 entregas de la serie publicada, con traducción de Joana Carro y César Sánchez.

Un cómic que se estudiará en el futuro para entender nuestro extraño presente.