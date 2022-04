De cuando fuimos peces

De las tres preguntas capitales que los humanos nos hacemos, -de dónde venimos, qué hacemos aquí y si hay vida después de la vida-, sólo la primera nos ha permitido indagar y conseguir una respuesta fiable. Aún así, la explicación que da la ciencia de nuestros oscuros orígenes es tan extraña y prodigiosa, –dioses al margen-, que en ella juegan un determinante papel la necesidad y el azar. En cualquier caso, por más vueltas que le demos al asunto, la clave está en la emergencia de la vida, en el salto de lo inerte a lo animado. Hoy, por fin, sabemos con seguridad que la vida se generó en las aguas, que nuestra cuna fue el mar. Hoy, millones de años después, aún conservamos huellas de nuestra acuática procedencia: el feto tiene branquias que luego son orejas y el 80 % de nuestro cuerpo es agua, sólo agua. En una visión torpemente antropocéntrica, el humano se proclama ‘primate’, de primo, significando que es el ‘primero’ y más perfecto de los seres vivientes, cuando no es más ni mejor que otros organismos que en cada especie han hecho su propio camino. En otras palabras: la evolución no es un proceso lineal en el que unos seres van por delante de otros, sino que tiene una estructura arbórea que se ramifica en innumerables direcciones. Como recoge una lírica frase, «todas las especies actuales son las yemas terminales del árbol de la vida». Pero retrocedamos en el tiempo y recuperemos el enigma: ¿qué pasó en las aguas someras de un alba lejana para que lo inanimado diera lo animado? Pues sucedió lo que están a punto de conseguir los laboratorios empeñados en crear vida artificial, con la diferencia de que en la naturaleza ocurrió sin intencionalidad: entre las innumerables combinaciones y alternativas fracasadas del caos primigenio, sonó la flauta por casualidad. Y lo casual devino causal: se dieron las condiciones necesarias para que determinados elementos –carbono, calcio, fósforo, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno- se encontraran y fermentaran en complejos fenómenos físico-químicos que dieron la forma orgánica más simple, el átomo de la vida, la primera célula. ¡Eureka!

Y eso somos usted y yo, una república acuosa relativamente organizada de 50 millones de células, no en vano cada célula, a su vez, es una bolsa líquida en la que nadan moléculas como el DNA (cerebro celular), los ribosomas (que cumplen las ordenes del DNA), las encimas o catalizadores, etc., todo un microscópico organismo protegido por una membrana permeable que facilita la conexión intercelular. Dicho esto, podemos intentar explicar, con grandes saltos, lo que en realidad sucedió. Hace unos 3.700 millones de años, las primeras células se dividieron en arqueas capaces de vivir en medios extremos, sulfurosos, géiseres y volcanes, y bacterias, increíbles sobrevivientes que todavía pueblan por miles de millones nuestros intestinos. Un momento crítico en la evolución se produjo cuando, hace 3.000 millones de años, aparecieron en el mar las bacterias fototrópicas que liberaban oxígeno, elemento inexistente hasta entonces y venenoso para los otros organismos porque oxidaba sus estructuras moleculares y morían. Algunas bacterias, sin embargo, se adaptaron, inventaron la respiración aerobia y, quemando oxígeno para producir energía, se convirtieron en terribles depredadoras y prosperaron. Nosotros somos sus descendientes, organismos también aerobios porque nuestras células aprendieron a utilizar el oxígeno a su favor. Somos, en fin, herederos de una larguísima cadena de organismos que lograron sobrevivir y reproducirse a lo largo de 4.000 millones de años y que hace 900 habían conseguido conformar complejos organismos multicelulares. Las esponjas no llegaban a ser animales, pero sí lo fueron después las medusas. Estos son nuestros modestos y maravillosos orígenes. Los estudios genómicos, entre otros, de Walter Gehring (1995) o Fiódor Kondrashow (2010), por diferentes vías, remiten toda forma de vida a un antepasado común universal (ACU) Cuesta aceptarlo, pero los genes oculares de las moscas drosófilas, ratones y humanos, son prácticamente iguales. Y, todavía hoy, chimpancés y humanos tenemos en común más del 98% de nuestro genoma, director de la orquesta celular y definición última de la vida. Bacterias, ballenas y humanos somos parientes. En otras palabras: el reino animal es filogenético.

Recapitulemos. La gran masa continental primigenia, Pangea, se fragmentó por cataclismos orogénicos que oxigenaron las fosas oceánicas creando las condiciones que favorecieron la emergencia, hace 600 millones de años, de animales blandos que fueron devorados en el Cámbrico por animales mejor dotados, cranianos y vertebrados, con caparazones, esqueletos y un sistema nervioso complejo. Pero eran aún animales acuáticos. Algunos mamíferos marinos como las ballenas y los delfines han seguido en las aguas, mientras otras especies, en busca de recursos, se transformaron en anfibios capaces de vivir indistintamente en el mar y la tierra, –ranas, sapos, salamandras, tortugas o cocodrilos-, y hubo un tercer grupo de seres marinos que paulatinamente conquistaron tierra y dejaron de ser peces: sus aletas delanteras crecieron y se flexionaron hacia atrás mientras que las posteriores se doblaron hacia delante, conformación que todavía conservamos los humanos en brazos y piernas. Estos tetrápodos terrestres, en un larguísimo proceso de selección natural y adaptación al medio, hace 300 millones de años, se fueron especializando y diversificando en innumerables especies. El gran secreto, en todo caso, que explica cómo nuestros más primitivos ancestros pudieron abandonar el medio marino estuvo en que su transformación adaptativa creó el ‘amnios’, la bolsa amniótica en las hembras, bolsa líquida donde los embriones se desarrollan y viven 9 meses en un medio acuático y salino. Sólo se nace al medio terrestre cuando el amnios se rasga y rompen aguas las hembras. Una historia maravillosa, pero más larga y compleja que el acto creador en siete días y en un Edén paradisíaco donde un caprichoso Alfarero moldea con barro al primer hombre al que le roba una costilla que, por arte de birlibirloque, convierte en la primera mujer.