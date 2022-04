Literatura en Ibiza: «Manel Marí es un poeta vivo»

La presentación de la antología poética de Manel Marí, ‘El nòmada i l’arrel’, este martes en la biblioteca de Can Ventosa se convirtió en la reivindicación de su figura como la de un «poeta vivo», pese a su muerte hace ahora cuatro años, y en una «celebración de su poesía».

El antólogo, Carles Rebassa, lo afirmó: «Manel Marí no es un poeta muerto. Es un poeta vivo» y destacó la calidad tanto humana como literaria de Marí: «Manel fue un poeta maduro desde el principio. Su actitud no era la de un poeta de tardes de sábado, fines de semana o días de fiesta. La poesía era su trabajo y su forma de vida», dijo, para señalar que se trata de «un poeta completo de obra completa», por lo que reclamó precisamente la publicación de sus obras completas, para que no caigan en el olvido de ediciones desaparecidas.

El escritor Sebastià Alzamora destacó la «selección brillante» que se ha hecho en la antología, necesaria para «descubrir a un gran poeta». «Estamos aquí -dijo- para celebrar una poesía que nos celebra a nosotros. Una celebración liberadora de los miedos que nos azotan, de la guerra, de la pandemia... pero también de nuestros miedos cotidianos».

Alzamora destacó la poesía clásica y a la vez transgresora de Manel Marí, profunda y juguetona a un tiempo: «Manel Marí es uno de los grandes poetas de las últimas décadas y faltaba una publicación como esta».

Eso mismo destacó en el prólogo del acto el concejal de Cultura de Vila, Pep Tur, que considera este libro «la pieza que faltaba» para dar a conocer la obra de Manel Marí y recordó la necesidad de apostar ahora por las ediciones bilingües.

Los poetas ibicencos Pau Sarradell y Bartomeu Ribes glosaron la figura de Manel Marí y leyeron algunos de sus poemas junto a Alzamora y Rebassa y el acto se cerró con las canciones que Joan Murenu ha creado a partir de varios de los poemas del libro ‘Tavernàries’, acompañado por Antonio Fernández.

Tras el recital, el padre del poeta, Alfons García Ninet, dio las gracias a todos los implicados en la publicación del libro, al Ayuntamiento por organizar el acto, al Institut d’Estudis Eivissencs por la revista Ibiza monográfica sobre la figura de su hijo y a todos los que se siguen reuniendo alrededor de Manel Marí, la mejor manera de mantener viva su memoria.