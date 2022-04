Entre las ciencias de la materia y las ciencias de la vida existe un abismo que estamos muy lejos de superar. Las disciplinas que estudian la naturaleza –Física, Microbiología, Geología, Astrofísica, Biología, Medicina etc- han hecho avances prodigiosos, nos han permitido conocer los secretos del cuerpo humano, de nuestro planeta y del Universo, además de facilitarnos una vida longeva y más amable, pero las ciencias de la vida no han salido de sus balbuceos infantiles. Nuestro propio cerebro sigue siendo un enigma y nadie sabe qué hacemos aquí. Seguimos preguntándonos por el origen de la vida. No sabemos cómo determinan los genes de un óvulo fecundado las características de cada individuo. Desconocemos como se interaccionan las células para formar los órganos y tejidos corporales. Ignoramos cuál es la naturaleza de nuestra actividad mental, de nuestra conciencia, de nuestra duración. No podemos reducir la urdimbre de la vida a fórmulas matemáticas y tampoco hemos encontrado una ecuación algebraica que nos asegure la felicidad.

Nuestras mentes más sesudas han desmenuzado cuanto existe entre los átomos y las estrellas, pero de nosotros mismos es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Las ciencias que investigan el fenómeno humano –Anatomía, Fisiología, Psicología, Historia, Sociología etc- no han conseguido desentrañar el jeroglífico de nuestra compleja naturaleza y de nuestra enigmática existencia. El homo faber y el homo economicus son bien conocidos, pero no acabamos de entender al poeta, al héroe y al santo. Tampoco entendemos el sentido del Mal con mayúsculas, el dolor y la muerte. Por eso, desde los tiempos antiguos, junto a los físicos han surgido artistas, metafísicos y místicos, que han buscado otras vías de indagación y conocimiento. Este retraso de las ciencias de la vida no es ajeno al hecho de que el hombre, en su lucha por sobrevivir, más que estudiarse a sí mismo, ha necesitado buscar cobijo, vestirse y alimentarse, es decir, dominar la materia y conquistar el mundo exterior. Más útil y urgente que conocerse a sí mismo era inventar herramientas, cultivar la tierra y conocer las leyes de la naturaleza. Así hemos conseguido esta civilización supuestamente ‘desarrollada’ que nos permite disponer de coches, barcos, trenes, aviones y casas con todas las comodidades. Un hombre modesto de nuestros días vive con un confort muy superior al que tenía Luis XIV o Federico el Grande. Pero el precio ha sido que nos hemos olvidado de las necesidades genuinamente humanas o, por así decirlo, espirituales. Y no utilizo la palabra ‘espiritual’ en sentido religioso, sino referenciada a la dimensión inmaterial o cualitativa de nuestra naturaleza en tanto que dotada de psique, es decir, de voluntad, conciencia y sentimientos. Nuestro universo es esencialmente mecánico. Dominamos la materia inerte pero no la mente. No parece, en fin, que nuestro orgulloso progreso haya elevado nuestra medida intelectual y moral. Podríamos decir que hemos construido un mundo sin conocer nuestra propia naturaleza, sin otro plan que responder a nuestras exigencias materiales, sobrevivir y dominar. Sin sopesar las consecuencias de nuestro supuesto desarrollo. Nadie se ha preguntado nunca cómo soportaría el hombre los cambios acelerados que hemos provocado en la naturaleza y en el ritmo de nuestra propia vida. El mundo que la ciencia y la tecnología nos han dado no se ajusta al hombre porque se ha construido sin respetarle, sin tener en cuenta su verdadero ser. Y así sucede que, en vez de ser la medida de todo, el hombre es un extraño en el mundo que el mismo ha creado. Tenemos un poder que no controlamos. Muy tardíamente y sólo cuando el hombre ha tenido relativamente solventadas sus necesidades materiales, se ha ocupado de conocerse. El misterio de nuestra existencia, los sufrimientos morales, la intromisión del azar y el miedo a la muerte, provocaron en su momento la aparición de los primeros filósofos y teólogos que, a lo largo y ancho de toda la Historia del Pensamiento, han tratado de responder a las preguntas esenciales que, sorprendentemente, siguen sin respuesta. Bergson zanjaba la cuestión en su ‘Évolution créatrice’ diciendo que «la inteligencia humana se caracteriza, precisamente, por su incapacidad para comprender la vida». Y es cierto que las conexiones neuronales que crean las ideas y los sentimientos siguen siendo un misterio. Antes lo dijimos: una fórmula no puede explicar una idea, una vivencia o algo tan cotidiano como el habla. Posiblemente hemos elegido mal las herramientas y también los caminos. Somos, en resumidas cuentas, víctimas del retraso de las ciencias de la vida en relación a las de la materia. Posiblemente, deberíamos revertir la situación y entender, de una vez por todas, que el desarrollo de la personalidad humana es el fin último de la civilización. Y que las ciencias del hombre son las más necesarias de todas las ciencias. Es una situación que, en buena medida, explica nuestra desorientación actual, el fracaso de las democracias, los racismos y fanatismos, las crisis intermitentes que sufrimos, las guerras, las hambrunas de medio mundo, el terrorismo globalizado, el error de un falso desarrollo, la decadencia moral. Tal vez, en vez de esforzarnos en alcanzar las estrellas, convendría que nos asomáramos con más aplicación y humildad a nuestra propia intimidad. Y no descubrimos el Mediterráneo. Es algo que ya advertían, entre muchos otros, hace ya muchos siglos, Sócrates y el obispo de Hipona, San Agustín. Es muy posible que el misterio del Universo no esté, como creemos, ahí fuera, en los espacios estelares, sino en nuestro interior, dentro de cada uno de nosotros. Me apostaría cualquier cosa a que en el hombre está encerrado el secreto del Universo y de la vida. Tan cerca y, sin embargo, todavía tan lejos.