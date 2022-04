Tan solo unos días después del lanzamiento de sus nuevos episodios, Prime Video ha confirmado la renovación de 'El internado: Las Cumbres' por una tercera y última temporada que se estrenará a lo largo del próximo 2023. De esta forma, el 'reboot' de la exitosa ficción que emitió Antena 3 entre 2007 y 2010 cerrará todas sus tramas con una tanda final de capítulos que mostrará el destino de sus personajes.

La plataforma de 'streaming' estrenó el pasado 1 de abril la segunda temporada de la serie, con Asia Ortega, Albert Salazar y Carlos Alcaide al frente del elenco. "Se va desentrañar muchos misterios de los que se plantearon en la primeros capítulos", avanzaron los protagonistas en una entrevista con YOTELE.

También se encuentran en el reparto nombres como Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán, Asier Hernández y Kándido Uranga, entre otros.

Prime Video no ha aportado por el momento nuevos detalles sobre la tercera temporada; no obstante, sí ha comunicado que al frente de la producción ejecutiva repetirán Laura Fernández Espeso, Javier Pons y Laura Belloso (The Mediapro Studio) e Ignacio Corrales y Sonia Martínez (Buendía Estudios).

Laura Belloso continuará liderando el equipo de guionistas, compuesto por Asier Andueza (cocreador de la serie) y Sara Belloso, quienes ya participaron en los guiones de 'El Internado: Laguna Negra' y en las anteriores entregas de 'El Internado: Las Cumbres”; junto a Eva Mir, guionista en la T2, y Guillermo Cisneros, que se incorpora en esta última tanda.