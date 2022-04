Billie Eilish, Justin Bieber, Olivia Rodrigo…: los Grammy reavivan la pugna por el cetro del pop

El campeón de las nominaciones de este año resulta ser un semidesconocido fuera de Estados Unidos: Jon Batiste, portador de la tradición musical afroamericana desde su natal Nueva Orleans (y de simpáticos éxitos como ‘Freedom’ y ‘I need you’), con un total 11 créditos. Pero está por ver si se lo comen crudo los tiburones del pop colocados a su vera, entre los que figuran Justin Bieber, H.E.R. y Doja Cat, con 8, así como la joven veterana (20 años) Billie Eilish, y la todavía más tierna (19) Olivia Rodrigo, con 7. Sin pasar por alto aspirantes de peso que pueden hacerse con alguno de los premios gordos, como Silk Sonic (la entente de Bruno Mars y Anderson .Paak), Taylor Swift y Kanye West. Los Grammy regresan este domingo (a las dos de la madrugada, hora española) con toda su pompa restaurada. Tras el formato virtual de 2021, y el aplazamiento de esta 64ª edición por la ola ómicron (debía celebrarse el 31 de enero), vuelve con su gala presencial, su alfombra roja tendida en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, y un espectáculo conducido por el ‘entertainer’ surafricano Trevor Noah en el que se sucederá una veintena de actuaciones de artistas como J. Balvin, John Legend o la propia Billie Eilish.

Opciones españolas El número de categorías se eleva a 86, de las que cinco apuntan a la música latina. Ahí se sitúan las dos únicas candidaturas españolas: C. Tangana, que tras anotarse el pasado noviembre tres Gammy Latinos con ‘El madrileño’, opta ahora al premio al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, y Pablo Alborán, seleccionado en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. Ambos rivalizarán con figuras como la argentina, afincada en Barcelona, Nathy Peluso, o los colombianos Juanes, Camilo y Bomba Estéreo. Pero la medición del éxito la darán los elegidos en esas cuatro categorías conocidas como ‘big four’, las relativas la Grabación del Año, Álbum, Canción y Nuevo Artista. En las dos primeras entra en escena Jon Batiste, un artista que lleva facturando discos desde 2005, que en 2020 obtuvo un Oscar por la banda sonora de ‘Soul’ (junto a los otros dos partícipes del ‘score’, Trent Reznor, de Nine Inch Nails, y Atticus Ross), y cuyo álbum ‘We are’ presenta un dinámico combinado de r’n’b con coros góspel, trazos de jazz y ráfagas raperas con sustrato ideológico afín al ‘black lives matter’. Además de optar a esos galardones generalistas, Batiste se cuela en las listas de r’n’b, jazz, ‘American roots’ y hasta clásica. Repetidora Taylor Swift La hiper-presencia del francotirador Batiste topa con estrellas hechas y derechas: desde los veteranísimos Abba (por el tema de reencuentro ‘I still have faith in you’, no por el álbum) y Tony Bennett (su nuevo ‘round’ de estándares americanos con Lady Gaga) a los espadas del pop y la música urbana, como Justin Bieber, Doja Cat o Lil Nas X. Pisan fuerte Billie Eilish, Kanye West y la rampante Olivia Rodrigo (esta, midiéndose con los consagrados y también optando al galardón al Mejor Nuevo Artista), mientras que Taylor Swift, triunfadora de los Grammy 2021 con ‘Folklore’, repite ahora con su inmediata continuación, ‘Evermore’, que salió solo cuatro meses después (superando así por los pelos el corte temporal de los premios al haberse publicado después del 1 de septiembre de 2020). Y en la gran bacanal del pop, unos cuantos seniors de rock quedan recluidos en sus categorías sectoriales: AC/DC, con tres nominaciones, en liza con Foo Fighters, Paul McCartney, Black Pumas y el malogrado Chris Cornell con su disco póstumo, o Jackson Browne, John Hiatt, Los Lobos, Allison Russell y Yola, rivalizando en el apartado del mejor álbum de ‘Americana’. Hace ya algún tiempo que el rock se convirtió en una honorable música alternativa.